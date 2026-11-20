Uruguay perdió terreno en el ranking mundial de gobierno digital elaborado por Naciones Unidas (ONU). El informe 2026, publicado este jueves 19, lo ubica en el puesto 49, 24 lugares por debajo de la posición que había alcanzado en 2024 , cuando ocupaba la posición 25 y encabezaba la clasificación regional.

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El ranking se elaboró a partir del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI, por su sigla en inglés), que mide el desarrollo digital de los gobiernos. Para calcularlo, la ONU evalua los servicios públicos que se ofrecen por internet, la infraestructura de telecomunicaciones, y el nivel educativo y la preparación digital de la población. Los movimientos en la ubicación de los países en el ranking en comparación con la edición anterior responden, al menos en parte, a que hubo cambios en los criterios de medición.

El organismo aclaró que si bien el índice mide “el desarrollo digital de los gobiernos” y “su capacidad” para ofrecer servicios públicos por internet, “no ofrece, por sí solo, una medida completa del uso real de los servicios, de la experiencia de los ciudadanos, de su satisfacción ni de la confianza”.

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En esta edición, Argentina, Chile y Brasil quedaron por delante de Uruguay en la clasificación de América Latina y el Caribe.

El informe de 2026 señala que “América del Sur sigue siendo la subregión más fuerte, liderada por Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, todos ubicados en el grupo de muy alto desarrollo del gobierno electrónico”.

La mayor caída fue en los servicios en línea

El EGDI mide el desempeño de cada país mediante una puntuación que va de 0 a 1. Según las cifras de la ONU, el mayor retroceso de Uruguay se registró en la evaluación de los servicios digitales que ofrece la administración pública (OSI). El indicador pasó de 0,8832 puntos en 2024 a 0,7826 en 2026.

También bajaron los otros dos indicadores. La infraestructura de telecomunicaciones (TII) pasó de 0,9437 a 0,9131 puntos, mientras que el componente que mide el nivel educativo y la preparación de la población para usar herramientas digitales (HCI) descendió de 0,8749 a 0,8525.

El informe también destacó el aporte de Uruguay a la cooperación digital en la región. Mencionó su plataforma de firma digital como una herramienta que ha apoyado “la cooperación en servicios públicos digitales, la interoperabilidad y la modernización institucional”.

Cambios en la medición del gobierno digital

La ONU explicó que mantuvo los tres indicadores del EGDI y les dio el mismo peso, pero actualizó algunos criterios usados para medirlos. En la evaluación de los servicios por internet, amplió el análisis de los “servicios vinculados a distintas etapas de la vida, como la educación, la salud, la vivienda, la protección social, la justicia y la residencia”. También agregó preguntas sobre “la adopción inicial de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos” y dio “mayor atención a la automatización y a determinadas herramientas de inteligencia artificial” para ofrecer servicios públicos.

También incorporó una evaluación de la infraestructura digital de los gobiernos, que incluye “la identidad digital, los portales gubernamentales, la interoperabilidad, los datos abiertos y las plataformas digitales seguras”.

El organismo señala que estas modificaciones “deben tenerse en cuenta al interpretar los cambios a lo largo del tiempo”, ya que “parte del progreso observado responde a una mejora en la medición”.

Esta fue la decimocuarta edición de la encuesta de la ONU, que analiza el desarrollo del gobierno digital en sus 193 países miembros y se publica cada dos años. Hasta la edición anterior, Uruguay había liderado durante seis ediciones consecutivas el grupo de países con “muy alto desarrollo digital” de América Latina y el Caribe.