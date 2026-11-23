Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Según el escrutinio preliminar informado por la Corte Electoral, la lista 15, encabezada por la escribana coloniense Lorena Roqueta, fue elegida como directora en el orden de los trabajadores activos con un total de 454.917 votos. Su candidatura se presentó bajo el lema “Hay otro camino”, un espacio impulsado por el actual representante de las empresas en el directorio del BPS, José Pereyra.

Roqueta venció a la lista 11 que impulsaba la reelección de Carlos Clavijo, actual director por los trabajadores y candidato respaldado por el PIT-CNT. Esa papeleta obtuvo 372.936 votos.

BPS Elecciones en el BPS: el PIT-CNT busca evitar perder votos, y el Frente Amplio se mueve con “invisibilidad estratégica”

Voto obligatorio Elecciones del BPS: sepa quiénes son los candidatos, qué listas se presentan y qué propone cada uno

En un comunicado, el PIT-CNT señaló que, “sin desconocer la incidencia de otros factores explicativos”, el resultado electoral en ese orden “no puede analizarse al margen de la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”, así como el “uso de trolls, bots y noticias falsas”.

Antes de la elección, las autoridades del PIT-CNT daban por hecho que la lista 11 obtendría el triunfo y su objetivo era no perder votos frente a los anulados y en blanco.

Las listas en el orden de los trabajadores activos en las elecciones en el BPS del domingo 2022. Javier Calvelo-adhocFOTOS

Mientras, algunos dirigentes de los partidos de la oposición política celebraron la derrota del candidato del PIT-CNT.

El cargo de director de los trabajadores activos ha estado en manos de un representante de la central sindical, por lo que el resultado de este domingo supone un cambio significativo que, sumado al triunfo de la agrupación “Hay otro camino” en el orden empresarial, puede influir en la correlación de fuerzas en la conducción del BPS.

Empresarios y pasivos

El orden de los empresarios era el que presentaba la mayor oferta de postulantes; también triunfó el lema “Hay otro camino”. La lista 25, que llevó como candidato a Jorge Fernández Pereyro, obtuvo 81.726 adhesiones en el escrutinio primario.

La lista 21, encabezada por Graciela Álvarez, actual gerenta del sector Sumarios del BPS y respaldada por la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Anmype), quedó en segundo lugar con 41.586 votos, por delante de Bernardo Aldabalde (24.064) y de Daniel Añón (17.165), el candidato de varias de las cámaras empresariales más grandes e históricas.

Según el escrutinio primario, en los pasivos sacó ventaja la lista 1, que postuló a Estela Ovelar, actual secretaria de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu); obtuvo 145.097 votos. Superó a la lista 5, encabezada por Renaldo Borriero e impulsada por José Pereyra, y logró 143.275 adhesiones. Este fue el orden en el que se registró la menor diferencia entre las dos candidaturas más votadas.

Los resultados todavía estaban sujetos al escrutinio definitivo, previsto para este martes 24.

Estaban habilitados para votar 1.173.398 trabajadores activos, 606.619 jubilados y pensionistas y 196.522 empresas contribuyentes.

Los votos en blanco y anulados también tuvieron una presencia relativamente significativa en esta elección. En el orden de los trabajadores se registraron 73.201 votos en blanco y 101.257 anulados, mientras que entre los pasivos fueron 29.422 y 29.443, respectivamente. En el orden empresarial, en tanto, hubo 26.817 votos en blanco y 22.423 anulados. En conjunto, los votos en blanco fueron 6,5% y los anulados 7,7%.

Los tres representantes electos asumirán sus cargos probablemente el mes que viene, y acompañarán durante cinco años a los otros cuatro integrantes del directorio, designados por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado.

Denuncia y participación

En las primeras horas del domingo, el PIT-CNT denunció, a través de sus redes sociales, que varios circuitos habían abierto sin contar con hojas de votación de la lista 11 en el cuarto secreto. La central sindical calificó la situación como una “grave irregularidad” y sostuvo que afectaba las garantías de los electores para elegir libremente a sus representantes.

En relación con las denuncias por faltantes de hojas de votación, el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, reconoció en Subrayado de Canal 10 que hubo “algunas dificultades logísticas” concentradas en unos 30 circuitos de Montevideo y en alguna localidad de Canelones. Sin embargo, sostuvo que las hojas faltantes fueron repuestas “a horas muy tempranas”, por lo que, según afirmó, “el electorado pudo ejercer efectivamente el sufragio sin ningún otro tipo de problema”.

Destacó que la participación superó el 80%, un nivel que consideró como “una de las participaciones mayores en materia de elecciones de los directores del Banco de Previsión Social”.