Lo primero que entra es lo primero que sale. Así es como funciona. La última década de políticas antiliberales comenzó en Gran Bretaña y Estados Unidos (EE.UU.), donde la mayoría votó a favor del Brexit y de Donald Trump con apenas unos meses de diferencia. Ahora, ambos países vislumbran un camino hacia, si no el statu quo anterior, al menos una calma relativa. Reform UK, el partido de Nigel Farage, ha caído al tercer puesto en las encuestas. El presidente de EE.UU. es una figura en declive. Las primeras naciones en contagiarse de la fiebre podrían ser las primeras en librarse de ella.

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Los moderados de todo el mundo deberían encontrar cierto consuelo en la experiencia angloestadounidense, pero también cierto temor. Parece que hay una sola forma de salir del populismo. Hay que poner a prueba el movimiento y sus ideas y comprobar que fracasan. Derrotarlo es factible pero aun así es una experiencia horrible.

¿Qué es lo que no funciona para derrotarlo? Hacer campañas más intensas contra los populistas, por ejemplo. Existen argumentos minuciosos y apasionados en contra de Marine Le Pen. La favorita de la extrema derecha para las elecciones presidenciales francesas sigue duplicando, o más, en las encuestas a los candidatos de centro. Gobernar mejor tampoco es la solución. Cuando Trump fue elegido por primera vez, la inflación en EE.UU. estaba por debajo del 2%. Barack Obama habría tenido buenas posibilidades de conseguir un tercer mandato. Cuando Gran Bretaña votó a favor del Brexit, el primer ministro David Cameron había sido reelegido 13 meses antes con un mayor número de diputados. La mala gobernanza no creó el populismo. Un gobierno de alta calidad, aunque deseable en sí mismo, no lo derrotará.

No, los votantes simplemente se sienten atraídos por la llama, y así seguirá siendo hasta que se quemen. Hay que llegar a la conclusión de que, en Francia, el centro político nunca resurgirá hasta que la alternativa a este sea finalmente puesta a prueba en el poder. En ese momento, Le Pen ya no podrá seguir siendo una estrella en la oposición. Tendría que tomar decisiones sobre impuestos y gasto público, y su imagen quedaría inevitablemente manchada. Ninguna nación occidental ha coqueteado más con la extrema derecha sin darle poder. Para Le Pen, eso es una frustración… y un regalo.

Ésta es la disyuntiva para las democracias. ¿Es mejor tener una enorme oposición populista, que contamine el ambiente de manera indefinida, o populistas en el poder, que causen daño concreto por un tiempo antes de desvanecerse? Cualquiera de las dos respuestas es válida. Francia puede seguir siendo un polvorín década tras década, pero continúa formando parte del mercado único de su continente, valorado en €18 billones. Gran Bretaña, que ya cayó en el populismo una vez, y cayó a lo grande, no lo está. Del mismo modo, la era del movimiento MAGA podría resultar ser sólo una fase, pero las dudas que ha sembrado sobre la fiabilidad de EE.UU. como socio internacional perdurarán. ¿No es mejor ser Alemania, donde la extrema derecha es fuerte, pero está fuera del gobierno federal? Muchas cosas pueden salir mal en una “fase”.

Sea cual sea la opción preferible —tener una espina clavada o soportar el breve dolor de sacársela— parece que ésta es la disyuntiva. No hay forma de escapar del populismo, excepto ponerlo a prueba. Brasil, el otro caso de estudio alentador del año para los liberales, rechazó a Bolsonaro Jr. Quizás no lo hubiera hecho de no haber pasado por la experiencia de Bolsonaro Sr.

En 2016, pensé que los votantes británicos y estadounidenses habían hecho algo equivalente a donar sus cuerpos a la ciencia médica. El mundo vería cómo sus decisiones radicales acababan fracasando y se negaría a tomar otras similares en sus propios países. Resulta que la gente tiene que experimentar las cosas por sí misma.

Para ser claros, la experiencia del populismo no tiene que ser desastrosa para que la gente se desanime. (EE.UU. ha pasado seis años bajo el mandato de Trump sin desmoronarse). Sólo tiene que ser decepcionante. El objetivo es lograr que los votantes vean a estos movimientos antisistema como partidos normales, con sus defectos, y que los juzguen con los mismos criterios que al establishment, que tiene una trayectoria de gobierno que defender.

Tal es el destino de Farage. Apenas una cuarta parte de los británicos tiene una opinión favorable de él. No es el último escándalo financiero lo que explica su caída en desgracia. Sus índices de popularidad ya eran pésimos desde antes. Se trata más bien de que, para los votantes, él no es en absoluto la “oposición”. Es corresponsable del Brexit, la idea rectora de la última década. Sus huellas están por todas partes en el statu quo. Parafraseando la vieja expresión, está en el poder, pero no ocupa ningún cargo. Su única gran idea, el trabajo de su vida, se puso a prueba y se vio que fracasó.

Si mi estrategia antipopulista es “Dales suficiente cuerda y se ahorcarán solos”, ¿qué se podría argumentar en su contra? Por un lado, algunos países son capaces de derrotar a estos partidos sin necesidad de llevarlos al poder y dejar que fracasen. Sin embargo, los ejemplos siempre se centran en Dinamarca por una razón: no hay un sinfín de otros ejemplos. E incluso en Dinamarca, la extrema derecha logró que se implementaran algunas de sus políticas a cambio de apoyar a un gobierno de coalición minoritario.

El día después del Brexit. AFP

Otra réplica contra mi teoría es que los populistas, una vez en el poder, manipulan las cosas para mantenerse ahí. Ese temor se expresó mucho hace una década. Ahora parece exagerado. El 6 de enero de 2021, cuando EE.UU. no logró una transferencia pacífica del poder, fue una vergüenza histórica. Pero las posibilidades de que Trump lograra aferrarse al poder siempre fueron escasas.

Lo que queda, entonces, es el argumento basado en principios. Si un movimiento político es perjudicial para tu país, combátelo en todos los frentes: en el intelectual y en el organizativo. Hacer otra cosa sería pasarse de listo. Hay nobleza en este punto de vista. Sólo me pregunto por el juicio estratégico. Probablemente nunca sabremos qué oficial estadounidense, si es que alguno lo hizo, pronunció la famosa frase después de la batalla de Ben Tre, durante la guerra de Vietnam: “Fue necesario destruir la ciudad para salvarla”. Pero la paradoja suele ser útil en política. Gran Bretaña recién ahora se está estabilizando porque sufrió durante una década. Hay países no muy lejanos que todavía tienen toda esa lección por aprender.

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