Como estaba previsto, el buque Montevideo Express de Lumary S.A. (Colonia Express) realizó este jueves 19 la escala técnica de prueba en el Puerto de Montevideo, un paso más en el proceso para poder activar la línea que conecta con Buenos Aires en competencia con Buquebus.

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Cumplida esta prueba técnica, mañana viernes 20, la empresa de transporte fluvial de pasajeros prevé presentar las frecuencias de viaje y poner a la venta los pasajes para explotar comercialmente esa línea, dijeron a Búsqueda fuentes de Colonia Express.

Indicaron que el buque Montevideo Express salió de Buenos Aires en la mañana y atracó cerca del mediodía en el Puerto de Montevideo para ser sometido a la prueba. Apuntaron que “salió todo muy bien” en la operativa, aunque señalaron que el ambiente a la llegada fue “muy estresante” y “muy tenso. Había gente de Buquebus y escribanos” de esa empresa, la única que por el momento conecta de manera directa ambas capitales, relataron.

Búsqueda consultó sobre el resultado de la prueba a la Administración Nacional de Puertos (ANP), pero hasta el momento no obtuvo una respuesta.

La semana pasada, esta naviera intimó a que la ANP a que definiera fecha y horario para la prueba y advirtió la posibilidad de iniciar acciones legales, porque entendía que se la estaba sometiendo a un “bloqueo de hecho”, luego de haber obtenido hace más de tres meses la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para prestar el servicio Montevideo-Buenos Aires.

Pasajes a la venta

Las fuentes explicaron que como la prueba es algo que “está fuera de la legislación” y nadie de la ANP les transmitió algo en contrario ni les dio alguna constancia o certificado, la idea de Colonia Express es presentar las frecuencias para esa línea este viernes y poner a la venta los pasajes. Se prevé que cada tramo (ida o vuelta) se comercialice a US$ 80.

Buquebus, que desde hace 30 años es la única oferente del servicio Montevideo-Buenos Aires, se opone a que ingrese un nuevo jugador a ese mercado.

Un informe económico de Buquebus, que forma parte de la respuesta que la empresa de Juan Carlos López Mena realizó ante el MTOP en diciembre pasado, señala que otra frecuencia directa entre ambas capitales podría provocar “mayores problemas logísticos” y operativos en la terminal y una “depredación entre empresas que termine perjudicando a una de ellas o a ambas”.