Montevideo Shopping busca concientizar sobre el cáncer de mama con una serie de acciones solidarias

En tanto, a partir del martes 1 de octubre, en el segundo nivel de Montevideo Shopping se pondrán a la venta pañuelos y abanicos alusivos al tema, cuya recaudación también será destinada a las dos organizaciones que acompañan la causa. Los pañuelos tendrán un costo de 150 y 200 pesos, dependiendo de su tamaño, mientras que los abanicos valdrán 200 pesos. No será necesario presentar boletas de compra para adquirirlos.

“Para nosotros, es un desafío renovar las acciones y atraer al público que año a año acompaña una causa tan grande. En esta ocasión, decidimos invitar a Cumbia Club, que cada mes realiza conciertos para miles de personas. Para Montevideo Shopping, fue una satisfacción que aceptaran sumarse al instante que se lo propusimos”, aseguró Carolina de León, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping.

Sobre la respuesta del público a la campaña, de León dijo que a lo largo de estos años “más de 50.000 personas participaron y colaboraron con la causa, ya sea en la compra de artículos o concurriendo a los espectáculos”.

“Nuestro objetivo es concientizar cada año a más uruguayos, fundamentalmente al público joven, sobre la importancia de los controles desde edades tempranas y de concurrir al médico ante cualquier síntoma”, agregó.

La campaña es, además, respaldada por asociaciones de mujeres organizadas en pro de la causa, como Amamas Montevideo, Dame tu Mano, Fundación Clarita Berenbau, Mama Mía, Honrar la Vida, Hilo Rosa y Knitted Knockers­ Uruguay.

Esta iniciativa fue distinguida en 2023 con el premio Best of the Best Award, que otorga el International Council of Shopping Centers (ICSC) para reconocer las mejores actividades que organizan los centros comerciales a escala mundial.