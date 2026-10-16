Montevideo Shopping renueva su campaña por el cáncer de mama

Por decimocuarto año consecutivo, Montevideo Shopping lleva adelante su campaña de lucha contra el cáncer de mama, que se convirtió en una de las actividades más esperadas de su calendario anual.

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Durante octubre, el shopping desarrolla una serie de propuestas que buscan acercar información sobre la enfermedad, promover los controles médicos y recaudar fondos para instituciones que trabajan en prevención, investigación y atención de pacientes.

Una de las principales iniciativas tendrá lugar el martes 27 de octubre, a las 19 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta, donde el Ballet Nacional del Sodre (BNS) compartirá escenario con No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia), la banda formada por científicos e investigadores del Institut Pasteur de Montevideo.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel y la recaudación será destinada al área educacional de la Comisión contra el Cáncer y la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas.

“Esta es una campaña especial para Montevideo Shopping y trabajamos mucho para buscar que cada año podamos renovar la propuesta. Hay personas que nos acompañan desde las primeras ediciones, que todos los octubres vienen a buscar su pañuelo o participan de los espectáculos. Este año vamos a reunir al BNS con la banda de científicos del Institut Pasteur, algo inédito en nuestro país y que nos tiene muy entusiasmados”, expresó Carolina de León, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping.

Santiago Barreiro

En tanto, hasta el 31 de octubre, quienes visiten el centro comercial, pueden adquirir los tradicionales pañuelos de la campaña, con más de 13 diseños a elección, inspirados en imágenes reales de células observadas a través del microscopio en investigaciones del Institut Pasteur de Montevideo. Los pañuelos tienen un costo de 250 pesos y pueden adquirirse en los centros de Atención al Cliente.

Cada pañuelo incluye un material informativo con hábitos saludables y controles médicos, elaborado con el apoyo de profesionales de la Comisión contra el Cáncer.

En Uruguay se diagnostican más de 2.000 casos nuevos de cáncer de mama cada año. Se trata del cáncer más frecuente entre las mujeres del país y una de las principales causas de muerte por cáncer en la población femenina. La detección temprana permite identificar la enfermedad en etapas en las que existen mayores posibilidades de tratamiento, por lo que los controles médicos periódicos y la consulta ante cualquier cambio o síntoma son especialmente importantes.

“Para nosotros es muy importante que esta campaña recuerde la importancia de cuidarnos. La detección temprana puede hacer una gran diferencia y por eso, año a año, buscamos que el mensaje llegue a la mayor cantidad de mujeres posible. Queremos contribuir a que se tome conciencia de la importancia de la prevención y de los controles. Si con esta campaña logramos que más mujeres se acerquen a consultar y se realicen sus controles, sentimos que estamos cumpliendo con uno de nuestros principales objetivos”, agregó De León.

A lo largo de estos años, la campaña ha contado con el apoyo de distintas organizaciones que trabajan en la prevención del cáncer de mama y el acompañamiento de quienes atraviesan la enfermedad, entre ellas Amamas Montevideo, Dame tu Mano, Fundación Clarita Berenbau, Mama Mía, Honrar la Vida, Hilo Rosa y Knitted Knockers Uruguay, entre otras.