¿Por qué elegir una botella retornable? La propuesta de Coca-Cola para un consumo más consciente

El envase retornable de Coca-Cola Uruguay combina seguridad, sustentabilidad y ahorro para el consumidor; cada botella pasa por un riguroso proceso de limpieza y control, asegurando que todas regresen a la mesa en perfectas condiciones

Coca Cola alvaroportillos-709_

FOTO

Álvaro Portillos
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Como parte de su compromiso con la construcción de un futuro sostenible, Coca-Cola Uruguay, junto con su socio embotellador Coca-Cola Femsa, busca que cada experiencia con sus productos no solo sea un momento único, sino también una oportunidad para reducir el impacto ambiental, promoviendo un modelo en el que el consumo y la sostenibilidad van de la mano.

En 2020, este camino se reforzó con el lanzamiento de la Botella Única, un diseño en plástico retornable que tiene el diferencial con su antecesora de que puede ser utilizada para cualquiera de los sabores de refrescos del portafolio de la compañía en Uruguay.

Paso a paso: el ciclo de una botella retornable

Todo comienza cuando el consumidor devuelve la botella vacía en un comercio. Desde allí, se transporta a la planta embotelladora, donde el proceso vuelve a comenzar.

Las botellas llegan paletizadas en cajones y son incorporadas a la línea de producción. Una máquina automatizada retira cada envase y lo somete a una serie de controles. Primero, se remueve la tapa (si aún la tiene) y se realizan inspecciones ópticas y químicas para verificar que no haya sustancias ajenas en su interior. Un equipo con cámaras a color toma imágenes desde distintos ángulos para detectar rayones, deformaciones o residuos. Las botellas que no cumplen con los estándares son retiradas del proceso.

Las que superan estas pruebas ingresan a una lavadora industrial para ser sometidas a una limpieza profunda y desinfección. Luego atraviesan nuevos controles de calidad antes de ser rellenadas.

Coca Cola alvaroportillos-670

“Estos tres pasos son los que aseguran que la botella cumpla con todos los estándares antes de ser rellenada para volver al mercado”, explica José Sallúa, gerente de Producción de Coca-Cola Femsa Uruguay.

Las botellas retornables están diseñadas para ser reutilizadas hasta 25 veces. Este modelo permite reducir la generación de residuos y la huella ambiental.

Cuando un envase alcanza el final de su vida útil o no supera algún control de calidad, es reciclado. “El PET es un material que puede reciclarse de forma continua. Las botellas que ya no sirven se muelen, se transforman en resina reciclada y pueden volver a convertirse en nuevos envases”, detalla Sallúa.

Además del beneficio ambiental, la retornabilidad representa también una opción más accesible para los consumidores, al permitir optimizar costos y recursos sin comprometer la calidad del producto.

Así, Coca-Cola fomenta una cultura de consumo más consciente, en la que cada botella no es solo un envase, sino parte de un sistema que busca cuidar el entorno.

