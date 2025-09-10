Pymo es mucho más que facturación: automatización con foco en las personas

“Queríamos tener un facturador que fuera simple, amigable y que en pocos clics pudiera generar las facturas que el cliente necesitaba”. Esas palabras de Hernán Albano (COO) resumen a la perfección la propuesta de valor de Pymo , compañía que lidera desde 2019 con Gabriel Nardone (CEO) y Emilio Orsi (CTO).

Se trata de un sistema de facturación electrónica en la nube que permite crear una cartera de clientes —de productos o servicios— para luego emitir facturas, notas de crédito, remitos y resguardos, entre otros.

Según explican sus socios, Pymo comenzó apuntando a profesionales independientes y pequeñas y medianas empresas que realizaban pocas facturas por mes, aunque el mercado luego les demostró diversas realidades. “Hay restaurantes que utilizan nuestra plataforma y hasta repartidores que facturan en la calle con una impresora de tira que también comercializamos”, comentó Albano. Entre los clientes más destacados se encuentran Sky Airline y los profesionales de E&Y.

Actualmente, Pymo emite alrededor de 2 millones de comprobantes mensuales, lo que la ha posicionado entre las cinco empresas más importantes del rubro. Apoyada en una estrategia clara y un crecimiento sostenido, su objetivo es convertirse en la número uno del sector.

Más que un facturador, Pymo es hoy un solucionador. Entre sus complementos más utilizados se encuentran el estado de cuenta de clientes, el reporte de cierre de caja, las facturas sin cobrar, la gestión de clientes y comprobantes recibidos, así como el reenvío automático de comprobantes por WhatsApp. A esto se suma Pymo Pagos, una pasarela que permite cobrar con POS y transferencias bancarias.

Eficiencia y agilidad

Para Nardone, el principal diferencial de Pymo por sobre otras plataformas de facturación está en su simplicidad. “Llenás un formulario y en menos de 24 horas ya estás facturando. Con dos o tres clics ya tenés la factura, mientras que con otras herramientas puede llevarte de tres a cinco minutos”, afirmó.

Gracias a su alianza con Abitab, el certificado digital necesario para la facturación electrónica se gestiona directamente a través de la red de cobranza. La plataforma lo procesa automáticamente, trasladando el costo de la operación a Abitab y simplificando el trámite para el usuario. “Los tres socios somos ingenieros en computación y nuestro fuerte es el software. Para mantener esto rentable y seguir creciendo de forma rápida, aprovechando las obligatoriedades, automatizamos los procesos, pero poniendo el foco en las personas”, agregó.

Para ello, cada año la compañía hace encuestas para conocer las necesidades y percepciones de los clientes. A partir de ese feedback es que se implementan las actualizaciones en la plataforma. “A su vez, tenemos comunicación directa con muchos de los clientes porque nos importa que ellos estén bien”, valoró Albano.

En este sentido, Pymo ofrece un sólido servicio de posventa a través de su sitio web, el correo electrónico, su WhatsApp y un agente virtual que resuelve aproximadamente el 50% de las consultas simples. “Le consultamos al cliente si quiere hablar con la inteligencia artificial porque aún hay algo de resistencia y hay quienes optan por dialogar con una persona de soporte”, dijo Albano.

Win-win

Los contadores también se benefician con Pymo, ya que reciben el 25% de lo abonado por cada cliente referido durante el primer año. Este incentivo ha contribuido a la creación de una comunidad de profesionales en torno al ecosistema de la empresa, una oportunidad que Nardone, Albano y Orsi supieron capitalizar de manera estratégica. “Mediante un botón, ofrecemos la posibilidad de conectar a un cliente con un contador, en caso de que lo necesite. Conectamos gente que necesita determinados servicios con contadores que pueden llegar a precisar un trabajo”, detalló Albano.

Según explicó, la comunidad de contadores es también un espacio “para hacer preguntas, intercambiar sobre el protocolo y solucionar problemas”.

Lo que se viene

De cara al futuro, la compañía busca sumar nuevas verticales que amplíen las posibilidades de uso. El desarrollo de Pymo Pagos como producto independiente, la facturación directa desde POS y otras funcionalidades, que ya están en camino, confirman que la plataforma seguirá creciendo con la misma lógica con la que nació: evolucionar de la mano de las necesidades de sus clientes.