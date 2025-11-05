SalonMaxPro: revolución digital en las peluquerías uruguayas

El software SalonMaxPro, de Scanntech y L’Oréal, ofrece herramientas que apuntan a mejorar la eficiencia de las peluquerías

SalonMax Pro centraliza la gestión de toda la actividad de la peluquería, desde la agenda a la facturación.

En una alianza inédita a escala mundial, L’Oréal División Productos Profesionales, líder global en cosmética y belleza profesional, y Scanntech, referente latinoamericano en tecnología e innovación para el retail, presentaron oficialmente SalonMax Pro, una solución integral que redefine la forma en que las peluquerías gestionan, crecen y se conectan con sus clientes.

La presentación se realizó en Opta Coliving de Punta Carretas, con una actividad exclusiva que marcó un hito para la industria de las peluquerías en Uruguay. De esta forma, es el primer país del mundo en ser sede del prototipo de esta innovadora herramienta.

Salones digitalizados La herramienta SalonMax Pro combina la expertise global de L’Oréal División Productos Profesionales en el mundo de la belleza profesional con la tecnología avanzada y las soluciones digitales de Scanntech. El resultado es un sistema único, moderno y totalmente adaptado a las necesidades del sector.

Salonpromax Directora de la División Productos Profesionales de L’Oréal, Verónica Méndez, con Verónica Bustamante, gerenta general de Scanntech. Esta solución ofrece lo que un salón necesita en un solo lugar: una agenda online que permite la gestión inteligente de horarios, turnos y disponibilidad de estilistas; herramientas de gestión del equipo para asignar servicios según el profesional, el tipo de atención y la duración; un panel de control con estadísticas en tiempo real sobre desempeño, ingresos y flujo de clientes; y funciones adicionales para administrar la facturación, almacenar información relevante de cada cliente y optimizar la eficiencia del negocio.

Además, la plataforma cuenta con soporte técnico disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y su diseño se hizo pensando en los estilistas. “Con SalonMax Pro estamos llevando la tecnología al corazón de la belleza profesional. Es una herramienta creada para ayudar a los salones a organizarse mejor, optimizar su tiempo y ofrecer experiencias únicas a sus clientes. Conocimos en profundidad las necesidades del sector y desarrollamos una solución a medida para que cada peluquería pueda maximizar sus ventas y su rentabilidad. Una herramienta simple, eficiente y potente para controlar y monitorear el negocio en un solo lugar”, destacaron Verónica Méndez, directora de División Productos Profesionales de L’Oréal, y Verónica Bustamante, gerenta general de Scanntech.