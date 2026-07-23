Sancor Seguros cumple 20 años en Uruguay: balance de un resultado histórico y la mirada puesta en el futuro

Mientras el mercado asegurador enfrenta nuevos riesgos y consumidores con expectativas cambiantes, Sancor Seguros apuesta por profundizar su transformación sin perder de vista el vínculo con clientes y corredores.

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En este contexto, Sebastián Trivero, gerente general de Sancor Seguros Uruguay, hace un balance de las dos décadas de la compañía en el país y comparte su visión sobre los desafíos que marcarán la próxima etapa del sector.

—Este aniversario representa mucho más que el paso del tiempo. Son dos décadas de una historia construida junto con nuestros colaboradores, corredores, clientes y todos quienes confiaron en Sancor Seguros desde nuestra llegada al país.

Desde el inicio tuvimos claro que queríamos ser mucho más que una empresa que comercializa seguros. Nuestro objetivo fue construir una organización cercana, comprometida con el mercado uruguayo y enfocada en generar relaciones de largo plazo. Eso implicó entender el mercado, conocer a nuestros clientes, acompañar a nuestros corredores y conformar un equipo comprometido con una misma manera de hacer las cosas.

La confianza no se declara, sino que se construye todos los días, en cada decisión, en cada respuesta y, especialmente, cuando un cliente realmente necesita a su compañía. Por eso, estos 20 años nos encuentran celebrando un recorrido sustentado en valores que, para nosotros, son irrenunciables: la cercanía, la responsabilidad, la transparencia y la vocación de servicio.

—El último ejercicio marcó un resultado histórico para la compañía. ¿Qué balance hacen de ese desempeño?

—El último ejercicio fue el más rentable en la historia de Sancor Seguros Uruguay desde nuestra llegada al país. Es un resultado que nos llena de orgullo porque refleja una construcción sostenida, basada en una estrategia clara, un equipo comprometido y una gestión enfocada en generar valor.

Sin embargo, entendemos que una compañía aseguradora no se construye únicamente a partir de indicadores económicos y financieros. La verdadera fortaleza está en lograr un equilibrio entre crecimiento, rentabilidad y la capacidad de responder cada vez mejor a las necesidades de nuestros clientes, corredores y de la sociedad en su conjunto.

Durante este período seguimos avanzando en distintos proyectos para optimizar procesos, agilizar respuestas, fortalecer nuestros canales digitales y brindar una atención cada vez más eficiente. La tecnología nos permite ser más rápidos, pero tenemos muy claro que nunca reemplazará algo esencial: la cercanía, la escucha y el acompañamiento humano que forman parte de nuestra identidad.

—¿Qué lugar ocupan hoy los corredores asesores dentro de la estrategia de la compañía?

—Los corredores de seguros son nuestros principales socios estratégicos. Siempre lo hemos dicho y, sobre todo, siempre hemos actuado en consecuencia. El seguro es un negocio basado en relaciones, y esas relaciones se construyen con confianza, coherencia y cumplimiento.

Nuestro compromiso es acompañarlos con reglas claras, herramientas comerciales, capacitación permanente y equipos disponibles para responder cuando lo necesitan. No alcanza con tener buenos productos; también es fundamental brindar respaldo, capacidad de respuesta y una atención cercana.

Creemos firmemente que cuando nuestros corredores crecen, también crece Sancor Seguros. La fidelización no se logra con una acción puntual, sino con una historia compartida construida a lo largo del tiempo.

—¿Cómo se adaptan a la evolución del sector?

—Vivimos en un contexto en el que aparecen nuevos riesgos, nuevas formas de trabajar y consumidores con expectativas diferentes. Nuestra responsabilidad es interpretar esos cambios y transformarlos en soluciones concretas, simples y útiles para nuestros asegurados y corredores.

Estamos revisando permanentemente nuestros productos, incorporando mejoras y desarrollando propuestas que respondan a las nuevas necesidades del mercado.

Creemos que la industria aseguradora tiene una enorme oportunidad: dejar de ser vista únicamente como una respuesta frente a un problema para convertirse en un verdadero socio en la prevención y la gestión de riesgos. Ese cambio de paradigma es uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante.

—¿Cómo entienden la innovación puertas adentro?

—Para nosotros, innovar no significa únicamente incorporar tecnología. Innovar es cuestionarnos permanentemente cómo hacemos las cosas y buscar nuevas formas de generar valor para nuestros corredores, clientes y colaboradores. Puede traducirse en un nuevo producto, una mejora de un proceso, una herramienta digital o una forma distinta de acompañar a quienes confían en nosotros.

La transformación tecnológica aceleró los cambios, pero creemos que la innovación solo tiene sentido cuando mejora la experiencia de las personas y hace más eficiente nuestra operación.

—¿Qué lugar ocupa la cercanía en la gestión diaria?

—La cercanía no puede ser solamente un mensaje hacia afuera; debe comenzar dentro de la organización. Una empresa que escucha a sus clientes también tiene que escuchar a sus colaboradores. Muchas veces las mejores ideas surgen de quienes están cerca de los procesos y conocen de primera mano las oportunidades de mejora. Por eso promovemos una cultura de puertas abiertas, en la que las personas puedan expresarse, proponer y sentirse parte de las decisiones.

Estamos convencidos de que una cultura abierta genera mayor compromiso, impulsa la innovación y permite construir mejores soluciones para nuestros clientes y corredores.

—¿Qué valor tiene el equipo de trabajo de Sancor Seguros?

—Nuestro mayor diferencial son las personas. Tenemos equipos comprometidos, con sólidos valores, profesionalismo y una marcada vocación de servicio. En una empresa de servicios, la cultura se transmite en cada interacción. Por eso buscamos desarrollar colaboradores que combinen conocimiento técnico con empatía y cercanía.

Invertimos permanentemente en capacitación, desarrollo y bienestar porque creemos que una organización solo puede crecer cuando las personas que la integran también tienen oportunidades para hacerlo. El talento no es simplemente un recurso: es el motor que impulsa a la compañía.

—Recientemente, Fitch Ratings volvió a mejorar la calificación internacional de Sancor Seguros. ¿Qué representa ese reconocimiento?

—Es un reconocimiento muy importante porque refleja la solidez económica y financiera de la compañía, la responsabilidad con la que gestionamos el negocio y nuestra capacidad para cumplir con los compromisos asumidos. Nos enorgullece que una calificadora internacional como Fitch haya mejorado nuestra evaluación por segunda vez en pocos años, pero también lo asumimos como una responsabilidad. Más que un punto de llegada, representa un incentivo para seguir fortaleciendo una compañía confiable, sólida y preparada para responder cuando nuestros clientes nos necesitan. En el negocio asegurador, la solvencia es un atributo esencial porque es la base de la confianza.

—¿Cuáles son los principales desafíos a futuro para Sancor Seguros y el sector asegurador?

—El gran desafío es seguir evolucionando sin perder nuestra esencia. Los clientes cambian, la tecnología avanza, aparecen nuevos riesgos y el mercado es cada vez más dinámico. Frente a ese escenario, las compañías debemos adaptarnos con rapidez, pero sin dejar de lado aquello que nos diferencia. Nuestro objetivo es combinar una organización moderna, ágil y digital con una cultura profundamente humana y cercana.

También creemos que el sector tiene importantes desafíos por delante en materia de prevención, educación y desarrollo del seguro como herramienta de protección para las personas y las empresas. Hay un enorme potencial para seguir generando conciencia sobre el valor del seguro y acompañar a la sociedad desde una mirada cada vez más preventiva.

Estoy convencido de que las compañías que logren integrar innovación, solvencia y cercanía serán las que construirán las relaciones más sólidas y sostenibles en el futuro.