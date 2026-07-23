Dólar estabilizado; Uruguay perdió “competitividad” de precios en junio

La divisa en la plaza local se negoció a valores mayoristas en torno a los $ 40,1 durante los últimos días, con mínimos movimientos

El dólar parece haber encontrado un nivel de equilibrio en el mercado local, desde donde osciló apenas algunos centésimos a la suba o a la baja en los últimos días.

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En el circuito mayorista o “interbancario” —como se le llama en la jerga del mercado a la operativa que realizan bancos, casas de cambio, AFAP y otros actores que mueven grandes montos—, las compraventas se hicieron a precios en torno a $ 40,1, en promedio.

El miércoles 22 las transacciones de dólares fueron a $ 40,135, un valor 0,05% mayor que a fin de junio.

La virtual estabilidad del tipo de cambio en Uruguay en las últimas jornadas contrastó con el alza que mostró la divisa estadounidense respecto a las monedas incluidas en el índice DXY, como el euro y el yuan. También se valorizó frente al real brasileño y, al principio de la semana, ante el peso argentino.

“Competitividad” de precios La evolución de los tipos de cambio nominales, junto con la inflación doméstica, determinan si una economía se abarata o se encarece en comparación con otra. Una forma de medirlo es a través de Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR); según el calculo de Búsqueda, elaborado con una metodología similar a la utilizada por el Banco Central, en junio Uruguay tuvo un encarecimiento, ya que el ITCR bajó 0,8% respecto al mes previo. Esa variación estuvo explicada principalmente por el deterioro en la relación de precios con Brasil (-2,4%) y Argentina (-1%). China fue la excepción entre los principales socios comerciales, y se dio una mejora de 0,4%.