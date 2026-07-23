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    Dólar estabilizado; Uruguay perdió “competitividad” de precios en junio

    La divisa en la plaza local se negoció a valores mayoristas en torno a los $ 40,1 durante los últimos días, con mínimos movimientos

    Billetes de dólares y pesos uruguayos.

    Billetes de dólares y pesos uruguayos.

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El dólar parece haber encontrado un nivel de equilibrio en el mercado local, desde donde osciló apenas algunos centésimos a la suba o a la baja en los últimos días.

    En el circuito mayorista o “interbancario” —como se le llama en la jerga del mercado a la operativa que realizan bancos, casas de cambio, AFAP y otros actores que mueven grandes montos—, las compraventas se hicieron a precios en torno a $ 40,1, en promedio.

    El miércoles 22 las transacciones de dólares fueron a $ 40,135, un valor 0,05% mayor que a fin de junio.

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    “Competitividad” de precios

    La evolución de los tipos de cambio nominales, junto con la inflación doméstica, determinan si una economía se abarata o se encarece en comparación con otra. Una forma de medirlo es a través de Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR); según el calculo de Búsqueda, elaborado con una metodología similar a la utilizada por el Banco Central, en junio Uruguay tuvo un encarecimiento, ya que el ITCR bajó 0,8% respecto al mes previo. Esa variación estuvo explicada principalmente por el deterioro en la relación de precios con Brasil (-2,4%) y Argentina (-1%). China fue la excepción entre los principales socios comerciales, y se dio una mejora de 0,4%.

    En el año (respecto a diciembre de 2025), el ITCR subió 7,8%. En la región, el aumento fue de 13,6%, explicado sobre todo por Argentina (16,8%) y Brasil (9,6%). Frente a Estados Unidos, el indicador se incrementó 2,6%, mientras que con China la suba alcanzó a 5,5%.

    El ITCR suele asociarse con el concepto de competitividad, aunque estrictamente esta depende de diversos factores, algunos más estructurales.

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