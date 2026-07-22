Una emisión de deuda desierta y otra con alta demanda propiciaron un cruce político

Por su tamaño —miles de millones de dólares—, las emisiones de bonos que realiza el gobierno en los mercados internacionales una o dos veces al año tienen cierta resonancia pública, no así las de Notas del Tesoro que regularmente hace en el ámbito doméstico, mucho más chicas en monto. Salvo las más recientes, que dieron lugar incluso a una reacción pública del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

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Después de la licitación de Notas del Tesoro en unidades previsionales (UP) declarada desierta por baja demanda la semana pasada , el Ministerio de Economía (MEF) colocó este martes 21 el equivalente a unos US$ 110 millones de una serie de estos títulos de deuda pública nominados en pesos corrientes.

El MEF ofreció al mercado $ 2.250 millones de la serie 13 y recibió pedidos de compra por $ 9.669 millones; decidió colocar $ 4.406 millones a una tasa de corte de 7,04%. Esta Nota paga una tasa fija de 8,125% anual y vence a mediados del 2030.

La semana anterior, la serie 5 de Notas del Tesoro en UP no generaron apetito entre los inversores y el MEF optó por no emitir. Declarar desierta una licitación es algo que ocurre esporádicamente, en ocasiones porque la tasa pretendida por los compradores resulta demasiado cara para lo que está dispuesto a convalidar el gobierno.

“Traspié” y reclamo de“responsabilidad”

Ante algunos mensaje en la red social X que interpretaban lo sucedido la semana pasada como una señal de dificultad para el gobierno de obtener fondeo en el mercado, Julio de Brun, quien fue presidente del Banco Central en el final de la administración colorada de Jorge Batlle, acotó que se trató de un título en UP, “que solo interesa generalmente al BSE (Banco de Seguros del Estado) y, ocasionalmente, a las AFAP (administradoras de fondos de ahorros previsionales). Por un monto pequeño, además. No es ‘muy complicado’. Es simplemente un traspié que se podría haber evitado sondeando al mercado antes de salir”.

La UP, creada por ley en 2018, ajusta diariamente su valor ($ 1,79268 el martes 21) hasta acumular la misma variación que haya registrado el Índice Medio de Salarios Nominales durante el mes inmediato anterior.

Algunos agentes del mercado y economistas efectuaron aclaraciones similares a la de De Brun en la misma red, y opinaron que en este momento puede resultar más atractivo invertir en títulos en pesos indexados a la inflación en vez de a los salarios.

Pero la emisión desierta de la semana pasada se politizó.

Este martes por la noche, después de que el MEF desde su cuenta en X destacó el resultado de la colocación de la serie 13, el ministro Oddone retuiteó la información con un comentario: “Una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular. El oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos límites”.

También en X, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, reforzó el mensaje señalando que la demanda por esa Nota “superó más de cuatro veces el monto licitado” y se colocó a una menor tasa. “No es ninguna novedad. Sólo confirma lo que todos sabemos: la credibilidad y confianza de Uruguay. Es un logro de todos. Cuidarlo también es responsabilidad de todos”.

Unas horas antes, el senador blanco Sergio Botana había publicado en X, refiriéndose a la emisión frustrada de la semana pasada, que “Uruguay no logró colocar la licitación de títulos en UP. No es buena señal. La inconducta fiscal genera aumento del riesgo, y por tanto de tasas. Lo advertimos en el Presupuesto y lo reafirmamos en la interpelación” al ministro Oddone de fines de junio.

Botana no aludió a la emisión en pesos corrientes concretada por el gobierno este martes.