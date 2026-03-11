Tres Cruces Shopping y un desafío creativo con destino a Nueva York

La moda, el contenido digital y el espíritu del Mundial de Fútbol se encuentran en Desafío MOOS Mundial de Tres Cruces Shopping, que por decimoprimera vez convoca a jóvenes creativos de todo el país a desarrollar sus propias producciones y representar a su departamento.

Con el auspicio de Maybelline y Cisplatina, y el apoyo de Moweek, el certamen busca, reinterpretando la identidad de un país mundialista, descubrir y acompañar nuevos talentos.

El premio mayor, definido por votación del público, llevará a la dupla o al participante ganador a Nueva York durante la Fashion Week de setiembre, una experiencia única en una de las capitales de la moda. Además, los participantes competrián por el premio del jurado, que consistirá en una pasantía en la campaña SS27 de Moweek, un año de membresía gratuita en la Cámara de Diseño del Uruguay y 25.000 pesos en efectivo.

El jurado estará conformado por Carina Martínez (directora de Moweek), Ximena Lema (gerenta de Marketing de Tres Cruces Shopping), Diego Sariotte (gerente de Marketing de Maybelline) y un representante de la Cámara de Diseño.

“Lo que prima hoy en los centros comerciales son las experiencias, que están ganando terreno por encima de la propuesta puramente comercial. Por eso pensamos que ir personalmente a la Semana de la Moda en Nueva York es una experiencia invaluable: poder recorrer esas calles, ver el crisol de estilos que se refleja en lo fotográfico y en la inspiración. En definitiva, visitar la ciudad en este momento particular es, en sí misma, una experiencia inigualable”, expresó Lema.

Desafío MOOS tiene el apoyo del Ministerio de Turismo, Uruguay XXI y la Cámara de Diseño del Uruguay. Según explica la gerenta de Marketing de Tres Cruces Shopping, es, ante todo, una instancia para mostrar potencial, ganar experiencia y dar un paso profesional en una industria que valora cada vez más las ideas con identidad propia.

salto Proyecto ganador en 2025, de Salto.

¿En qué consiste el certamen?

El desafío invita a los participantes a asumir el rol de productores de moda, gestionando locación, modelos, recursos y contenidos audiovisuales con perfil profesional. Cada grupo deberá crear dos estilismos inspirados en un país asignado por sorteo, un audiovisual vertical de dos minutos, un teaser de 30 segundos y tres fotografías finales en formatos vertical y horizontal. Los servicios de peinado y maquillaje serán facilitados por Tres Cruces Shopping, mientras que el look and feel de cada propuesta será diseñado por los participantes.

De las inscripciones surgirán 20 duplas o participantes individuales que realizarán sus producciones, el 10 de abril en el Estadio Centenario, desplegando sus estaciones de maquillaje, peinado y vestuario antes de salir a rodar por la ciudad. Los trabajos finales se presentarán en Life Cinemas y se exhibirán al público en pantallas gigantes del nivel 2 del shopping, del 28 de abril al 10 de mayo.

Para acompañar el proceso, los grupos participarán en una charla virtual y un workshop online con referentes de la industria: las productoras Matilde Pacheco y Sofía Inciarte y el fotógrafo Brian Ojeda serán quienes brindarán herramientas para materializar su creatividad con un perfil profesional.

¿Cómo ser parte?

Pueden participar personas de hasta 35 años que se consideren creativas y quieran demostrar su talento en producción de moda y contenido digital. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 16 de marzo a las 12 horas a través del enlace trescruces.com.uy/desafio-moos/desafio-moos-2026.

La expectativa de Lema es poder contar con aún más participantes que en ediciones anteriores y que la gente del interior se anime. “Nos sorprendió gratamente el talento fuera de Montevideo: los ganadores de la edición anterior fueron de Salto y Lavalleja. No queremos que nadie se pierda esta oportunidad”, concluyó.