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Un nuevo espacio para el tiempo entre vuelos en el Aeropuerto de Carrasco

La nueva Sala VIP de Partidas del Aeropuerto de Carrasco sumará más de 2.000 metros cuadrados con servicios ampliados, espacios multifuncionales y una oferta gastronómica renovada

Nueva_Sala_VIP_Partidas_Acceso_principal, CORPORACION AMERICA
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

El Aeropuerto Internacional de Carrasco inició las obras de una nueva sala VIP de partidas, con más de 2.000 metros cuadrados, en línea con la creciente demanda por servicios diferenciales dentro de la terminal. La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo y de un cambio en las expectativas de los pasajeros, que valoran cada vez más la calidad del tiempo previo al embarque.

El espacio fue concebido como una extensión del viaje, en el cual el pasajero puede trabajar, descansar o comer durante la espera. El diseño, pensado en continuidad con la terminal, incorpora materiales nobles y duraderos y prioriza la funcionalidad, con áreas adaptadas a distintos usos. Entre sus principales características se destacan las vistas a la pista, una propuesta gastronómica ampliada y una barra de bebidas de mayor tamaño, con más opciones y formatos adaptados a distintos momentos del pasajero, que van desde estancias breves hasta esperas prolongadas.

“La demanda de servicios preferenciales ha sido una constante en los últimos años. Con esta nueva sala VIP, buscamos mejorar la infraestructura y optimizar la experiencia del pasajero”, señaló Federico Cabrera, el gerente de Operaciones y Experiencia de Aeropuertos Uruguay.

Experiencia y servicios

Desde el aeropuerto destacan que la sala VIP cumple un rol relevante dentro del modelo de negocio. “Es una pieza clave de la propuesta, porque responde a una demanda concreta y forma parte del compromiso con la experiencia del pasajero”, explicó Cabrera. En ese marco, las salas VIP funcionan hoy como espacios multifuncionales. “Ya no son solo áreas de descanso, sino entornos donde los pasajeros trabajan, tienen reuniones o hacen una pausa durante el viaje”, agregó.

El diseño incorpora zonas de trabajo, espacios silenciosos y áreas de descanso, con foco en confort, privacidad y conectividad. También se prevé la incorporación de soluciones tecnológicas que faciliten el acceso y la utilización de los servicios, en línea con un pasajero que prioriza la agilidad y la autonomía en su paso por el aeropuerto.

Nueva_Sala_VIP_Partidas_Diseno_y_modernidad, CORPORACION AMERICA

La propuesta gastronómica será uno de los ejes principales del espacio. “Es un componente central de la experiencia”, indicó Cabrera. La nueva sala ampliará la variedad de opciones e incorporará nuevas propuestas, además de los formatos actuales.

El enfoque gastronómico apunta a ofrecer alternativas que combinen rapidez y calidad, adaptándose tanto a quienes buscan una comida completa como a quienes prefieren opciones más ágiles antes de embarcar.

El proyecto también contempla áreas para trabajo remoto, con mobiliario adaptable y espacios preparados para reuniones o tareas individuales. A su vez, se integrará un área infantil pensada para familias, con zonas que combinan juego y descanso, lo que facilita una experiencia más cómoda para adultos y niños. La incorporación de este tipo de espacios refleja, además, un uso cada vez más diverso de las salas VIP, que ya no se limitan a perfiles ejecutivos.

Según explicó Cabrera, la renovación incorpora criterios de sostenibilidad, mediante el uso de materiales responsables y prácticas alineadas con las tendencias globales.

Obra en marcha y posicionamiento

La construcción se realiza en una terminal que opera de forma permanente, por lo que el cronograma fue diseñado para reducir el impacto en la operativa. Durante las obras, la sala VIP funcionará en un espacio provisorio ubicado en el área de embarque, frente a las puertas 7 y 8, con prestaciones similares.

“La obra se planificó con un cronograma especialmente adaptado a las dinámicas del aeropuerto, buscando organizar los trabajos y priorizando las franjas horarias de menor flujo, con el objetivo de minimizar el potencial impacto en la operación y la experiencia”, detalló Cabrera.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la experiencia del pasajero y el posicionamiento turístico del país como hub regional. “Invertir en infraestructura y servicios permite consolidar una propuesta alineada con estándares internacionales”, concluyó.

La finalización del proyecto está prevista para el segundo semestre de 2026.

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