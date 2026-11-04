Woodside School: bilingüismo, deporte y formación global e integral en Punta del Este

En un entorno internacional y en constante movimiento como Punta del Este, Woodside School apuesta a la excelencia académica, el bilingüismo, el deporte y el bienestar como pilares de su propuesta educativa.

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Sus fundadoras, Claudia Domínguez y Laura Pollio, explican cómo trabajan para formar alumnos autónomos, con criterio propio y preparados para los desafíos del futuro.

Laura Pollio —Nuestra propuesta se apoya en cinco pilares: excelencia con propósito; comunidad que acompaña; bilingüismo que abre el mundo; deporte, salud y bienestar; y conciencia para transformar.

En Woodside School buscamos que cada alumno encuentre un lugar donde se sienta acompañado y desafiado a crecer. Tenemos una propuesta académica sólida, bilingüe y con Bachillerato Internacional, pero también una forma cercana de hacer colegio.

¿Qué perfil de alumno buscan formar y qué herramientas consideran fundamentales para su futuro?

L. P. —Buscamos formar personas autónomas, sensibles y con criterio propio, capaces de pensar, hacerse preguntas, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también de escuchar a otros, trabajar en equipo y comprender realidades diferentes de la suya.

Sabemos que vivirán en un mundo en constante cambio y necesitarán herramientas para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso, trabajamos en cinco competencias fundamentales: la cognitiva, que desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad; la global, que promueve el respeto por otras culturas y el compromiso con las personas y el planeta; el autoliderazgo, centrado en la confianza, la resiliencia y el bienestar emocional; la interpersonal, que fomenta la colaboración y la empatía; y la digital, orientada al uso seguro, ético y responsable de la tecnología.

¿Qué particularidades tiene educar en Punta del Este, una ciudad con una comunidad internacional y una población que cambia según la temporada?

Claudia Domínguez —Punta del Este nos ofrece un entorno muy especial, con naturaleza, diversidad cultural y familias con recorridos y experiencias muy diferentes. Esa riqueza llega al aula y amplía la manera en que nuestros alumnos ven el mundo. Al mismo tiempo, la llegada de nuevas familias nos invita a prestar especial atención a la bienvenida, la integración y la continuidad de los aprendizajes. Llegar a un colegio también significa construir vínculos y encontrar un lugar propio. Buscamos que quienes se incorporan se sientan parte de la comunidad y que, en una ciudad con tanto movimiento, el colegio sea un espacio de referencia, pertenencia y estabilidad.

¿Qué importancia le dan a la enseñanza de idiomas?

C. D. —Entendemos el inglés como una herramienta para aprender, comunicarse y participar en el mundo. Buscamos que nuestros alumnos lo utilicen con confianza y naturalidad, tanto en el ámbito académico como en sus vínculos y experiencias.

Esta formación se complementa con los programas internacionales de Cambridge y el Bachillerato Internacional, que ofrecen certificaciones de reconocimiento global y un marco académico exigente.

¿Qué lugar ocupa el deporte dentro de la propuesta educativa de Woodside School?

L. P. —Buscamos que cada uno descubra sus habilidades y encuentre una forma de disfrutar del movimiento, para construir hábitos que pueda mantener a lo largo de su vida.

A través de una agenda deportiva anual que incluye encuentros locales, regionales y globales, nuestros estudiantes viven la sana competencia, fortalecen el sentido de pertenencia y se relacionan con jóvenes de otras instituciones y culturas. Además, promovemos viajes e intercambios deportivos internacionales a Italia, Suiza, España, Argentina y Brasil.

¿Cómo abordan el uso de celulares y la inteligencia artificial en el ámbito educativo?

L. P. —Tenemos una política de no uso de celulares, tanto dentro del colegio como en las experiencias educativas que realizamos fuera de él. Esta decisión busca cuidar la atención, los vínculos y la posibilidad de estar presentes en lo que estamos viviendo.

En cuanto a la inteligencia artificial, creemos que la educación debe ayudar a comprender estas herramientas y a utilizarlas con criterio y responsabilidad. Eso implica aprender a formular preguntas, contrastar información, reconocer posibles errores y ser transparentes sobre su uso.