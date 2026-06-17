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Ya abrió el pop up de exhibición y venta de Rediseña en Montevideo Shopping

En esta 11ª edición, la iniciativa de Montevideo Shopping que promueve el diseño sostenible a través de la reutilización de materiales en desuso invitó a los participantes a crear sus propias piezas inspirándose en la obra del artista uruguayo Carmelo Arden Quin

Rediseña
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Montevideo Shopping inauguró el pop up de la undécima edición de Rediseña, una iniciativa que promueve el diseño sostenible a través de la reutilización de materiales en desuso donados por sus propios locales.

Hasta el próximo 24 de junio, en el segundo nivel del centro comercial, estará abierto al público este espacio, que reúne todos los proyectos desarrollados por estudiantes y egresados de instituciones educativas de todo el país: Universidad ORT Uruguay, la Escuela Universitaria Centro de Diseño, la Universidad Católica del Uruguay e Integra Escuela Pablo Giménez.

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Carolina Arias de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Mariana Muzi y Pablo Pirotto de Universidad ORT, Mariana Reyes López de UCU y Ángelo Castro de Integra Escuela Pablo Giménez.
Diseño

Montevideo Shopping celebró la premiación de la 11ª edición de rediseña

Esta edición invitaba a los participantes a diseñar sus piezas originales a partir de los materiales donados e inspirados en la obra del artista uruguayo Carmelo Arden Quin. Su legado artístico sirvió como punto de partida para que los estudiantes exploraran nuevas formas de reinterpretar materiales descartados, transformándolos en objetos.

Rediseña

Durante varios meses los estudiantes trabajaron en sus proyectos. Cada pieza, tanto accesorios como textil, industrial y artes visuales, es una muestra de cómo, a través de la creatividad y el talento de las nuevas generaciones, los materiales en desuso pueden adquirir una segunda vida.

El pop up incluye también una propuesta especial desarrollada a partir de cientos de giftcards de Montevideo Shopping, que los estudiantes reutilizaron y transformaron en accesorios con la curaduría de Silvia Ferreira, artesana y docente de la UTU de Melo.

El pop up se encuentra abierto en el horario del shopping, de domingo a jueves de 10 a 21 horas, y viernes y sábados de 10 a 22. Los visitantes podrán adquirir las piezas exclusivas de indumentaria, la decoración y los accesorios desarrollados por los diseñadores emergentes, quienes recibirán el total de lo recaudado por sus ventas.

Rediseña

Sostenibilidad y talento emergente, el legado de Rediseña . A lo largo de sus 11 ediciones, Rediseña se ha consolidado como una plataforma educativa de promoción del diseño sostenible en Uruguay. Incluso, la presente edición fue declarada de interés nacional por Presidencia de la República.

Desde su creación, el programa ha convocado a más de 400 estudiantes y egresados de distintas instituciones educativas del país, incentivando la creatividad, el diseño y la reflexión sobre nuevas formas de producción.

Con esta nueva edición, Montevideo Shopping reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el diseño y la sostenibilidad al impulsar espacios que permiten visibilizar el talento emergente y fomentar prácticas más conscientes en la creación y el consumo.n

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