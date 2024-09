Zinc Design aportó mobiliario original y de diseño al exclusivo desarrollo arquitectónico The Edge

La responsable comercial de la firma, Ángela Giorgi, cuenta cuáles son los aportes de la marca al mercado uruguayo y profundiza en su papel en el exclusivo desarrollo arquitectónico The Edge , un proyecto diseñado por Foster + Partners, en colaboración con Ponce de León Architects, ubicado en la rambla de Carrasco.

¿Qué hace que The Edge sea un proyecto tan especial?

A mi parecer, The Edge es un desarrollo excepcional. Lo que lo hace especial es su combinación única de diseño innovador y sensibilidad hacia el entorno natural. Foster + Partners y Ponce de León Architects han creado un proyecto que no solo redefine el lujo y la elegancia, sino que también está comprometido con prácticas sostenibles, elevando los estándares de calidad y diseño a niveles que no se ven a menudo en Uruguay.

¿Cómo se involucra Zinc Design en el proyecto?

En The Edge hemos tenido el privilegio de desempeñar un papel clave como asesores y proveedores de equipamiento, mobiliario y accesorios. Nuestro trabajo consiste en asegurar que cada elemento del proyecto cumpla con los más altos estándares. Entre los proveedores de primer nivel que seleccionamos se encuentran marcas como Kreon, Bulthaup y Poliform, así como también piezas diseñadas por Foster + Partners, como es el caso de la grifería.

¿Cómo contribuye Zinc Design a la experiencia de los futuros residentes de The Edge?

Es realmente un desafío que enfrentamos con gran entusiasmo y preparación. Nuestra extensa experiencia en la selección de marcas nos permite garantizar que cada detalle del proyecto cumpla con las expectativas más exigentes.

Sabemos que los futuros residentes buscan un estilo de vida que combine lujo y exclusividad. Por eso, nos enfocamos en proporcionar soluciones de diseño que no solo reflejen estos valores, sino que también ofrezcan funcionalidad y sofisticación en cada rincón del espacio. Nuestro objetivo es asegurar que el equipamiento se integre a la perfección con la visión arquitectónica del proyecto, elevando la calidad de vida de sus residentes.

¿Qué impacto espera que tenga el proyecto a nivel nacional?

Esperamos que The Edge establezca un nuevo estándar en términos de calidad en Uruguay. Creemos que este proyecto será referente, marcando un antes y un después en la forma en la que se conceptualizan y diseñan los espacios residenciales, inspirando futuras iniciativas en el mercado local y demostrando el potencial del diseño contemporáneo a nivel global.