¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Baldcafe: la comunidad que transformó la calvicie en confianza

El terror de muchos hombres es quedarse pelados; para algunos, la caída del cabello es solo una cuestión estética, para otros, puede convertirse en una auténtica crisis de identidad. Harry James, más conocido en las redes como Baldcafe, vivió esa pesadilla en carne propia hasta que decidió transformarla en su mayor fortaleza

Harry James.

Harry James.

FOTO

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

A los 26 años, cuando notó que cada vez tenía menos pelo, Harry James sintió que su mundo se venía abajo. Su confianza se desmoronó y cayó en un ciclo de ansiedad y dudas sobre sí mismo. Evitaba las miradas, dejó de disfrutar lo que antes amaba y abandonó sus metas y ambiciones. Comenzó a mirarse constantemente en el espejo, buscando señales de lo inevitable. En cada reflejo —una vidriera, una ventana, el vidrio de un auto— encontraba una nueva preocupación. Adoptó conductas típicas de quienes atraviesan esa inseguridad: se sentaba al fondo en reuniones o en clase para evitar que le vieran la parte de atrás de la cabeza, empezó a usar gorros casi todo el tiempo y hasta estaba pendiente del clima, temiendo que el viento o la lluvia delataran lo que intentaba ocultar.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Harry James (@baldcafe)

Hasta que un día decidió dar un giro radical: aceptó su imagen tal como era y se afeitó la cabeza. No fue solo un cambio estético, sino un acto de liberación. En ese momento, cuenta, volvió a sentirse él mismo; en realidad, una mejor versión de sí.

Leé además

Retrato de Handler en 1965.
Video
DESTACADOS

Homenaje al cineasta Mario Handler por sus 90 años: dos de sus películas pueden verse en YouTube

Por Redacción Búsqueda

Esa experiencia lo llevó a crear Baldcafe, un espacio para los hombres que deciden evitar las soluciones tradicionales: la micropigmentación, las pelucas u otras opciones que requieren medicación de mantenimiento, como los injertos. Su enfoque no busca “revertir” la calvicie, sino aceptarla con orgullo.

Baldcafe2

Desde entonces, en su canal de YouTube con más de 200.000 seguidores, Harry ha entrevistado a cientos de hombres, compartido sus historias y desarrollado estrategias para recuperar la confianza perdida. A través de su trabajo, ha ayudado a más de 5.000 hombres a sentirse atractivos, seguros y exitosos, sin preocuparse por su calvicie ni un segundo. Su misión no es ocultarla, sino acompañar a quienes atraviesan ese proceso e inspirarlos a dar el paso de raparse y abrazar su nueva imagen. Convirtió su mayor inseguridad en una fuente de inspiración para miles de hombres en todo el mundo.

Selección semanal
Interpelación a Lustemberg

Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

Por Leonel García
Seguridad Pública

Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

Por Juan Francisco Pittaluga
Agro

La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Por Mauro Florentín
Contexto argentino

La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

Por Damian Szvalb

TE PUEDE INTERESAR

Casa Flor.

Uruguay suma dos hoteles con llave Michelin, ubicados a pocos minutos de Punta del Este

Por Gabriela Pallares
Harry James.

Baldcafe: la comunidad que transformó la calvicie en confianza

Por Felipe Barbeito
Auroras boreales en Alaska. 

¿Por qué 2026 se perfila como un año excepcional para ver auroras boreales?

Por Santiago Perroni
Una receta de Lucía Soria ideal para las fiestas

Una receta de Lucía Soria ideal para las fiestas

Por Lucía Soria