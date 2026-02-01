Bumble y Harvard: una alianza científica para mejorar las conexiones amorosas

Arthur Brooks, profesor y experto en felicidad, se une a la app de citas para ayudar a sus usuarios a formar conexiones más profundas y duraderas

La app de citas Bumble anunció el 29 de enero una alianza con el profesor y experto en felicidad de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, para traducir la ciencia de las relaciones humanas en herramientas prácticas que ayuden a los usuarios a “enamorarse y mantenerse en pareja”.

Según el comunicado oficial difundido por Bumble a través de sus canales institucionales, la colaboración tiene como objetivo explorar “la ciencia detrás de las relaciones saludables, tanto en línea como fuera de ella”, y comprender por qué muchas conexiones que surgen en plataformas de citas no siempre se traducen en encuentros presenciales o vínculos duraderos.

La iniciativa se apoya en investigaciones sobre bienestar emocional y vínculos sociales, disciplina en la que Brooks es reconocido por sus años de trabajo académico y divulgación. Además de ser doctor en Análisis de Políticas Públicas y contar con un máster en Filosofía, Brooks es autor de best sellers sobre felicidad, liderazgo y relaciones, entre ellos Love Your Enemies y From Strength to Strength, en los que analiza cómo construir relaciones significativas y mantener el bienestar a lo largo de la vida, lo que respalda esta colaboración.

Arthur+Brooks_credit+Rahil+Ahmad,+Legatum+Institute Arthur Brooks, experto en felicidad de la Universidad de Harvard. Universidad de Harvard En el anuncio en LinkedIn de Bumble se destaca que la compañía espera con este proyecto “analizar mitos y verdades sobre cómo se forma el amor y por qué la conexión cara a cara importa más que nunca”.

Datos y contexto La alianza no es casualidad: datos compartidos por Bumble señalan que existe un estancamiento entre que los usuarios hacen match en la app y el momento en que se encuentran en persona. Según un estudio interno, casi una de cada cuatro personas que busca pareja dejó de tomar iniciativa para concretar una cita, y cerca del 33% identifica la falta de iniciativa para encuentros fuera de la plataforma como una señal de alerta tras un match.