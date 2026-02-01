¡Hola !

Bumble y Harvard: una alianza científica para mejorar las conexiones amorosas

Arthur Brooks, profesor y experto en felicidad, se une a la app de citas para ayudar a sus usuarios a formar conexiones más profundas y duraderas

bumble

FOTO

Bumble
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La app de citas Bumble anunció el 29 de enero una alianza con el profesor y experto en felicidad de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, para traducir la ciencia de las relaciones humanas en herramientas prácticas que ayuden a los usuarios a “enamorarse y mantenerse en pareja”.

Según el comunicado oficial difundido por Bumble a través de sus canales institucionales, la colaboración tiene como objetivo explorar “la ciencia detrás de las relaciones saludables, tanto en línea como fuera de ella”, y comprender por qué muchas conexiones que surgen en plataformas de citas no siempre se traducen en encuentros presenciales o vínculos duraderos.

La iniciativa se apoya en investigaciones sobre bienestar emocional y vínculos sociales, disciplina en la que Brooks es reconocido por sus años de trabajo académico y divulgación. Además de ser doctor en Análisis de Políticas Públicas y contar con un máster en Filosofía, Brooks es autor de best sellers sobre felicidad, liderazgo y relaciones, entre ellos Love Your Enemies y From Strength to Strength, en los que analiza cómo construir relaciones significativas y mantener el bienestar a lo largo de la vida, lo que respalda esta colaboración.

Arthur+Brooks_credit+Rahil+Ahmad,+Legatum+Institute
Arthur Brooks, experto en felicidad de la Universidad de Harvard.

Arthur Brooks, experto en felicidad de la Universidad de Harvard.

En el anuncio en LinkedIn de Bumble se destaca que la compañía espera con este proyecto “analizar mitos y verdades sobre cómo se forma el amor y por qué la conexión cara a cara importa más que nunca”.

Datos y contexto

La alianza no es casualidad: datos compartidos por Bumble señalan que existe un estancamiento entre que los usuarios hacen match en la app y el momento en que se encuentran en persona. Según un estudio interno, casi una de cada cuatro personas que busca pareja dejó de tomar iniciativa para concretar una cita, y cerca del 33% identifica la falta de iniciativa para encuentros fuera de la plataforma como una señal de alerta tras un match.

Otros hallazgos de ese mismo estudio señalan que el 78% de los usuarios siente ansiedad o presión por mostrarse “perfectos”, lo que puede dificultar la transición de las conversaciones virtuales a encuentros reales.

Brooks, por su parte, comentó a Forbes que “las relaciones estrechas y comprometidas son unos de los factores más importantes para la felicidad y la salud a largo plazo”, y destacó que cuando las citas se mantienen únicamente en el terreno digital, el bienestar emocional puede verse afectado.

Una estrategia integral

Wolfe
Whitney Wolfe Herd, CEO de Bumble.

Whitney Wolfe Herd, CEO de Bumble.

Bumble, fundada por Whitney Wolfe Herd en 2014, ha buscado fortalecer su propuesta de valor enfocándose en conexiones significativas, donde —en relaciones heterosexuales— las mujeres deben dar el primer paso.

Este anuncio también coincide con otros movimientos de la empresa a nivel global para ampliar su ecosistema de productos y servicios que favorecen tanto relaciones románticas como amistosas o profesionales, lo que indica que la compañía está tratando de posicionarse como una plataforma integral de bienestar social y emocional, no solo un simple lugar para hacer matches.

