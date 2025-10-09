Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

Algunos focos de conflictividad laboral y la debilidad del precio del dólar generan preocupación entre sectores empresariales, sumándose a la inquietud que provocan cambios tributarios propuestos en el proyecto de Presupuesto.

Tras una semana de paralización, ayer miércoles 8 el sindicato portuario (Supra) resolvió levantar las medidas en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), dando una tregua de diez días para negociar, como le solicitó el Poder Ejecutivo.

El conflicto en torno a la incorporación de un software de gestión en TCP y el reclamo del Supra de reducir la jornada laboral de ocho a seis horas sin reducción salarial generaron la reprogramación de varias escalas de parte de las navieras y la afectación de los movimientos de comercio exterior en esa terminal especializada, que concentra más del 70% de la carga y descarga de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Hoy, jueves 9, el Poder Ejecutivo elaborará una “estrategia” y al día siguiente prevé presentar una propuesta a la empresa concesionaria de la terminal, para tratar de avanzar en una solución, informó el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

Por el conflicto en TCP, la oposición política anunció la convocatoria con carácter “urgente” de Castillo a la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social, en el entendido de que el jerarca ha mostrado “inoperancia”.

El presidente Yamandú Orsi recibió esta semana a sindicatos de varios sectores que están en conflicto o en la puerta de ello.

“Estamos preocupados por este tipo de conflictos” y porque “sigue habiendo una alta conflictividad en general”, dijo a Búsqueda el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro.

Para los empresarios vinculados al comercio exterior, otra preocupación, adicional a la distorsión en la terminal de contenedores, es el efecto del precio del dólar en su ecuación de costos. Directivos de la Federación Rural (FR) y el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales transmitieron ese estado de ánimo al titular del Banco Central, Guillermo Tolosa, cuando lo recibieron el lunes 6. Un análisis de la gremial del campo describe una situación de “pérdida significativa de rentabilidad”.

La FR pidió que la autoridad monetaria evalúe imitar el programa de acumulación de reservas que está llevando adelante el Banco Central de Chile y planteó la necesidad de contar con un mercado de compra y venta de contratos de futuros de dólares “bajo condiciones más accesibles para los productores de menor escala”.