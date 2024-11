Hacia la antifragilidad: cómo beneficiarse del caos y prosperar en el desorden

En un mundo lleno de sorpresas y riesgos, es esencial adoptar enfoques que no se limiten a minimizar el daño y evitar lo frágil, sino que también sean capaces de aprovechar la volatilidad para crecer. Sobre esto, el autor plantea que no existe una palabra que defina dicho concepto de manera precisa. Al explorar los opuestos convencionales de frágil, es probable que la respuesta oscile entre fuerte, robusto, duro o hasta el término de moda en estos días resiliente. De igual forma, conservemos el término robusto, que es el que el autor utiliza a lo largo del libro.

¿Pero por qué estas palabras no le hacen justicia al concepto que se trata de definir? Taleb considera que si un sistema frágil es aquel que al exponerse a la adversidad se quiebra con facilidad y por ende empeora, un sistema opuesto a este debería romperse y mejorar. Lo que sucede con lo robusto es que frente al daño no empeora ni mejora; simplemente resiste y sigue igual. Aquí es donde surge el término antifrágil­ como el verdadero antónimo que hace referencia a la capacidad que presentan ciertos sistemas, individuos o estructuras para beneficiarse de las crisis y prosperar en situaciones expuestas al desorden, el azar y el riesgo. Pese a la vaga creatividad de un término que no hace más que llevar un prefijo que lo transforma en lo opuesto, el significado es pertinente. “Hacía falta un neologismo porque en el diccionario no hay ninguna palabra simple que exprese esta fragilidad a la inversa”, explica Taleb.