¿Por qué los chistes malos que cuentan los padres a sus hijos hacen bien?

Cómo hacemos para describir un chiste de padre? Podríamos decir que es ligero, afable, tonto, a veces irritante, vergonzosamente torpe. Con frecuencia, es un chiste tan malo que arranca una carcajada o, en el otro extremo, un suspiro resignado. Estos chistes tienen el raro poder de conseguir hacer reír después de haberlos odiado por milésimas de segundo. Otra cosa: el chiste de padre siempre deja detrás de sí una estela de ánimo alegre, un corazón aliviado, un espacio cómodo.

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Más o menos sabemos cómo son los chistes de padre: tienen remates simples, llenos de juegos de palabras, salidas absurdas.

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Y quizá haya algo más profundo acerca de ellos, pues algunas investigaciones sugieren que el humor puede desempeñar un papel importante en la crianza y que las risas compartidas ayudan a fortalecer el vínculo entre padres e hijos.

“Es un género de humor muy divertido porque es acogedor. Es amable, bienintencionado y liviano”, explica Paul Silvia, un destacado experto en la psicología del humor y profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

La ciencia ha dedicado años a responder grandes preguntas: ¿cómo nació el universo?, ¿existe vida en otros planetas? Y también una igual de importante: ¿por qué los chistes de padre, siendo tan malos, aun terminan haciéndonos reír? Porque la verdad, todos hemos pasado por la misma situación. Un padre, o un tío, dice un chiste que despierta un suspiro general, un “¡papá, basta!” o una mirada fulminante. Cinco segundos después, alguien termina riéndose.

Para no dejar este misterio sin resolver, el psicólogo Paul Silvia decidió investigar el fenómeno con el rigor de un científico, aunque el objeto de estudio fueran los chistes más malos del mundo.

Junto con un colega analizó miles de chistes publicados en Reddit en busca de la fórmula secreta del humor paternal.

La fórmula del chiste perfecto

¿La conclusión? Los chistes de padre suelen mezclar dos ingredientes: juegos de palabras e interpretaciones tan literales que dan ganas de llevarse la mano a la cabeza.

Los juegos de palabras son un clásico. Por ejemplo:

—¿Qué le dice el número 2 al número 0?

—¡Veinte conmigo!

No es brillante. No cambia la historia de la humanidad. Pero funciona. O, al menos, consigue exactamente el efecto que busca: esa mezcla de vergüenza ajena y sonrisa involuntaria.

Las interpretaciones literales tampoco fallan:

—Me preocupa el calendario.

—Tiene los días contados.

En cualquier otra conversación sería una respuesta desconcertante. En boca de un padre, es prácticamente una parte normal de su estar en el mundo.

Los investigadores también descubrieron que el formato de pregunta y respuesta tiene una eficacia infalible. El cerebro espera una respuesta lógica y recibe un remate que toma un desvío absurdo.

Como este:

—¿Escuchaste de los dos chorros que se robaron un calendario?

—A cada uno les dieron seis meses.

Es tan malo… que termina siendo bueno. Es el equivalente humorístico de usar corbata con medias y sandalias.

Los protagonistas también importan

En una encuesta, las personas dijeron sentirse más identificadas con chistes protagonizados por personajes familiares: madres, padres, hermanos, abuelos e incluso el perro o el gato de la casa.

Tiene su que ver, pues la familia rara vez no es una fuente inagotable de anécdotas e historias extrañas. Y también de vergüenza pública.

Los temas relacionados con la salud o el dinero también tuvieron buena recepción. En cambio, la política, la religión y la guerra no despertaron el mismo entusiasmo.

Hombre humor

Quizás porque el objetivo de un chiste de padre no es abrir un debate filosófico ni provocar una crisis existencial. Su misión es mucho más simple: hacer sonreír, aunque sea a costa de un coro de quejas.

Eso sí, Silvia recuerda que el humor es profundamente personal. Lo que para una persona es una obra maestra de la comedia, para otra merece un incómodo silencio seguido de un “je” algo forzado.

El superpoder de un padre

Hay algo que distingue especialmente a estos chistes: aparecen cuando nadie los vio venir.

De repente alguien dice:

—¿Cómo queda un mago después de comer? Magordito.

O:

—¿Qué le dice un jardinero a otro? Seamos felices mientras podamos.

Los padres parecen tener un talento especial para captar cualquier palabra o situación que pueda convertirse en un juego humorístico.

La psicología detrás de tanto disparate

Aunque parezcan simples ideas más o menos ingeniosas, el humor tiene efectos bastante decisivos.

Las investigaciones muestran que reír ayuda a reducir el estrés, disminuir la ansiedad y mejorar la salud mental. En otras palabras, esos chistes que tantas quejas nos provocan podrían estar haciendo más por nuestro bienestar general de lo que imaginábamos.

Y no siempre hace falta soltar una larga carcajada.

El psicólogo estadounidense Steven Sultanoff, reconocido por sus investigaciones sobre el humor terapéutico, habla de la “alegría humorística”: esa sensación de bienestar que aparece cuando un chiste nos resulta ingenioso, aunque apenas nos saque una sonrisa o un resignado “qué malo…”.

Porque la realidad es que, muchas veces, el verdadero éxito no está en el chiste en sí, sino en la reacción de sentimientos encontrados que causa.

El verdadero remate: crear recuerdos

Sin embargo, quizá el aspecto más interesante de los chistes de padre no sea el humor en sí, sino el vínculo que crean.

Sultanoff llama a este fenómeno “fusión relacional”: el humor compartido fortalece las relaciones porque genera momentos de complicidad.

Lo compara con el clásico juego del “¿dónde está el bebé?, ¡acá está!”. Esos pequeños juegos repetidos una y otra vez ayudan a construir una conexión afectiva.

Con el paso del tiempo, esos momentos pasan a formar parte de la memoria familiar. Tal vez por eso, muchos terminan contando exactamente los mismos chistes que de niños decían odiar.

Es una especie de herencia genética… pero del humor.

Humor de padre - Padre hijo frente al mar

Porque, detrás de cada juego de palabras, cada respuesta absurda y cada “¡papá, qué vergüenza!”, suele esconderse algo mucho más importante: un intento de compartir un momento, arrancar una sonrisa y decir “estoy acá” sin necesidad de decirlo.

Y quizá esa sea la verdadera gracia de los chistes de padre.

Y aunque pocos quieran admitirlo… siempre estamos esperando el próximo.

—

Un pequeño gimnasio para el cerebro

Además de hacernos sonreír, los chistes ponen a funcionar las neuronas.

Para entender muchos de ellos tenemos que cambiar de perspectiva durante un instante y reinterpretar una palabra o una situación. Es un ejercicio mental rápido pero efectivo.

Según el psicólogo Steven Sultanoff, esa flexibilidad cognitiva también puede ayudarnos a regular emociones y enfrentar situaciones estresantes. ¿Quién hubiera pensado que un chiste sobre un calendario podía terminar ejercitando el cerebro?