¿Por qué los hombres admiran principalmente a otros hombres?

Todo empezó con una charla en la redacción que siguió con el planteo de una hipótesis que derivó en un relevamiento exploratorio vía formulario de Google que, en 24 horas, alcanzó a 100 personas.

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El breve cuestionario incluía dos preguntas que, ya de paso, invito al lector a responder: ¿a qué tres personas públicas, vivas o no, admirás más? Y de estas tres, ¿a cuál elegirías en primer lugar?

Ahora los resultados del formulario: el 89% de los hombres que contestaron mencionaron únicamente hombres entre esas tres personas, mientras que el 92% de ellos eligió también a un hombre como la persona a la que más admiran de las tres. En cambio, las respuestas de las mujeres fueron mucho más diversas. El 56% de ellas mencionó tanto a hombres como mujeres entre las tres personas que más admiran, mientras que un 26% nombró únicamente a hombres, y un 17% solamente mujeres. En cuanto a las personas que más admiran, un 60% de ellas eligió a un hombre, mientras que el 40% mencionó a una mujer.

Al final, el sondeo exploratorio tomó el rumbo de la hipótesis planteada: ¿los hombres tienden a admirar más a otros hombres? Y sirvió de disparador para ir más allá.

Al parecer, esta tendencia no solo está lejos de limitarse a quienes contestaron el relevamiento de Galería, sino que empieza a notarse en edades tempranas y en varias partes del mundo. En 2014, una investigación de la revista científica Gender and Education realizada a partir de un cuestionario a 768 adolescentes de Estados Unidos, España, Hong Kong, Catar y Malasia encontró que mientras que ellas tenían casi la misma probabilidad de nombrar a una figura pública que fuera hombre (47,6%) o mujer (52,4%), el 95,2% de los varones nombró a un hombre como su adulto famoso más admirado.

Para estudiar y analizar este fenómeno, el mundo de la sociología, la antropología o la psicología le puso un nombre: homoafectividad masculina, un concepto que hoy sirve para abordar todas estas relaciones de admiración.

Algo similar detectó una estadística descriptiva del interés en celebridades en Hungría de la publicación académica Frontiers in Psychology, realizada a partir de una muestra de 1.763 adultos: el 92,5% de los hombres seleccionó a una celebridad favorita masculina, mientras que solo el 27,03% de las mujeres eligieron una celebridad favorita de su mismo género.

Ya hace más de 40 años, la filósofa estadounidense Marilyn Frye analizó y cuestionó este asunto en su colección de ensayos The Politics of Reality (1983). Y lo hizo sin filtros, al señalar que la heterosexualidad masculina no necesariamente implica admirar y reconocer a las mujeres. “Todo o casi todo lo que es propio del amor, la mayoría de los hombres hetero lo reservan exclusivamente para otros hombres. Las personas que ellos admiran, respetan, adoran, veneran, honran; a quienes ellos imitan, idolatran (...) estos son, en su enorme mayoría, otros hombres”. Según su visión, la heterosexualidad masculina termina significando, entonces, que los varones reservan su vida sexual exclusivamente para las mujeres, mientras que muchos otros aspectos asociados con el amor se inclinan hacia personas de su mismo sexo.

Para estudiar y analizar este fenómeno, el mundo de la sociología, la antropología o la psicología le puso un nombre: homoafectividad masculina, un concepto que hoy sirve para abordar todas estas relaciones de admiración, identificación, imitación y reconocimiento que parece ser tan fuerte entre hombres.

Culpables, o no

Pensemos en un típico recreo de escuela. Una escena frecuente suele ser la de varones que transcurren esa media hora jugando al fútbol mientras las niñas, al margen de ese espacio, a veces simplemente se dedican a conversar o a jugar. Y así, en esos inocentes juegos de pelota entre varones, aparecen elogios para los que dominan la cancha y adjetivos quizás descalificativos o burlones para quienes seguramente sean muy buenos en otras áreas, pero no necesariamente en el fútbol.

En esos minutos de recreo y en tantos otros espacios similares de socialización los niños empiezan, poco a poco, a interpretar que existen cualidades dignas de reconocimiento y prestigio e intentarán, con o sin éxito, acercarse a ellas y alejarse de las otras, las que, de mostrarlas, podrían tener un costo ante sus pares. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un varón se pone a llorar o prefiere irse a jugar con las niñas, o a otro juego que no sea el elegido por todos los demás varones?

Si hubiera que buscar culpables sería difícil encontrarlos en estos grupos de niños. Para el psicólogo Ruben Campero, la tendencia a la admiración predominante entre varones se construye en un contexto en el que se espera que el varón tenga que demostrar su posición como varón, mientras que en las niñas “por ósmosis se da la posición de feminidad”. Todo esto, agrega, es parte de una “misoginia estructural” que no depende de las actitudes individuales del varón, sino de un sistema que privilegia y castiga distintas características en función de si se acercan o alejan del terreno de lo femenino.

En ese sentido, para Campero, mucha de esa admiración está asociada con lo que denomina como “contraidentificación”, es decir, una identificación en reacción a otra cosa; en este caso, a lo femenino. “O sea, ¿nos juntamos los varones porque queremos o porque de esa manera lo femenino no ingresa?”, sostiene.

La dificultad entre hombres para mostrarse vulnerables contribuye, además, a mantener idealizada a una persona. “La vulnerabilidad, de alguna manera, rompería el pacto de identificación cruzada que existe en base a la idealización”, dice Campero. Y es mucho más fácil admirar a quien uno idealiza, ¿o no?

Pero hay otro costado en esa veneración a otros hombres que Campero entiende fundamental: cuando se admira a otro varón, lo que se privilegia son características que tienen mucho más que ver con la posición que ocupa en la sociedad que con su propia singularidad o cualidades particulares. Seguramente se sepa poco y nada sobre sus emociones, su mundo interior, sus vulnerabilidades, su talón de aquiles. Y esto está ligado al mandato mismo de la masculinidad hegemónica, que suele escaparle a la intimidad emocional entre pares, y se dota de un armazón contra la vulnerabilidad, así como de una vigilancia constante sobre la adhesión o no a la identidad de género masculina. “Ese escudo está activo, y lo ves en chistes homofóbicos entre varones, aunque sean suaves y no de homo-odio­, sino como para descomprimir toda esta dimensión”, añade Campero.

La dificultad entre hombres para mostrarse vulnerables contribuye, además, a mantener idealizada a una persona. “La vulnerabilidad, de alguna manera, rompería el pacto de identificación cruzada que existe en base a la idealización”, dice Campero. Y es mucho más fácil admirar a quien uno idealiza, ¿o no?

Pero la homoafectividad masculina no se limita a la admiración a otros hombres, sino que ellos también buscan principalmente el reconocimiento y la aprobación de los de su género. Este enfoque ha sido estudiado por el sociólogo estadounidense Michael Kimmel en su libro de 1997 La masculinidad como homofobia: miedo, vergüenza y silencio en la construcción de la identidad de género.

Según Kimmel, los hombres están “bajo el constante y minucioso escrutinio de otros hombres”, quienes observan, clasifican y otorgan la aceptación “en el reino de la masculinidad”. “La masculinidad se demuestra para la aprobación de otros hombres (...). Nos ponemos a prueba, realizamos hazañas heroicas, tomamos riesgos enormes, todo porque queremos que otros hombres nos otorguen nuestra hombría”. En ese sentido, una “pesadilla” sería que otros hombres descubran sus inseguridades y perciban que no son quienes pretenden ser.

Definidos por el consumo

Hace un par de años, el prestigioso premio literario de Reino Unido Women’s Prize llevó adelante una campaña llamada Hombres Leyendo Mujeres, en la que convocaron a pensadores y celebridades a elegir a su autora favorita. Lo hizo tras constatar el sesgo de género que existe entre los lectores hombres: mientras que mujeres leen libros escritos por mujeres y hombres por igual, ellos rechazan mayoritariamente los libros escritos por mujeres y se inclinan hacia autores masculinos, según datos extraídos de una investigación de mercado de Nielsen BookData.

El análisis reveló que de las 20 autoras más vendidas de ficción y no ficción en el Reino Unido en 2023, menos del 20% de las compras fueron realizadas por hombres. En cambio, el 44% de los 20 autores hombres más vendidos de ficción y no ficción fueron adquiridos por mujeres.

Mientras que mujeres leen libros escritos por mujeres y hombres por igual, los varones rechazan mayoritariamente los libros escritos por mujeres y se inclinan hacia autores masculinos.

Este sesgo no es exclusivo del mundo de la literatura. Tras analizar 383 millones de evaluaciones de películas, un estudio llevado adelante en la Universidad de Kentucky encontró que los hombres tenderían a puntuar peor las películas protagonizadas por mujeres que las protagonizadas por hombres, mientras que recientemente el Hollywood Diversity Report de 2026, elaborado por la Universidad de California, reveló que entre las 20 películas estrenadas en 2025 con mayoría de espectadores hombres, solo cuatro tenían elencos integrados por más de un 40% de mujeres. Sin embargo, entre las 20 películas con mayor público femenino, 13 de ellas superaban ese porcentaje de participación de actrices.

Todo esto podría llevar a pensar que es difícil que los hombres admiren mujeres si, para empezar, no las consumen tanto como sí lo hacen con otros hombres; si directamente —inconscientemente o no— no compran libros escritos por mujeres ni se interesan por las tramas que las tienen como protagonistas, a pesar del enorme poder que tiene la ficción de acercar a realidades distintas y cuestionar mucho de lo aprendido.

Mientras tanto, los efectos directos de la homoafectividad masculina están a la vista de todos: quiénes acceden al poder, qué voces se legitiman y a quiénes ubican los hombres como referentes o les dan autoridad, más allá del cargo que ocupen. Y quiénes quedan al margen de todos estos lugares. “El pánico de parecerse a lo femenino lo que va a hacer es construir más misoginia”, apunta Campero.

Pero el psicólogo insiste en señalar que, en el fondo, nada de esto quiere decir que los hombres conscientemente les den mayor valor a las obras creadas o protagonizadas por otros hombres, sino que es otra de las tantas maneras sutiles y solapadas de distanciarse de lo femenino. El psicólogo cita a la socióloga australiana Raewyn Connell, quien en uno de sus ensayos dice que “la masculinidad existe solo en contraste con la feminidad”.

Kimmel cuestiona fuertemente la idea de masculinidad como algo eterno, como una “esencia atemporal que reside en lo más profundo del corazón de cada hombre”. Por el contrario, las definiciones de masculinidad están en constante evolución. “Esto nos brinda capacidad de acción, la posibilidad de actuar. Nos da una perspectiva de posibilidades históricas que remplaza la resignación apática. A partir de los materiales que encontramos a nuestro alrededor en nuestra cultura —otras personas, ideas, objetos— creamos activamente nuestros mundos, nuestras identidades”, subraya el sociólogo estadounidense en su libro.

Curiosamente, aunque los hombres lean mucho menos a autoras que a autores, el estudio de Nielsen descubrió que cuando los hombres leen libros escritos por mujeres tienden a valorarlos con una puntuación más alta que a los libros escritos por hombres. No sería descabellado pensar, entonces, que en la medida en que se diversifique el consumo cultural masculino también lo haga su lista de referentes o personas más admiradas.