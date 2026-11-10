Kotor, una joya de Europa entre el mar y la montaña

Hay una pequeña satisfacción en descubrir un destino antes de que se vuelva demasiado popular. Cuando viajé a Kotor, en Montenegro, todavía era de esos lugares que, al nombrarlos, despertaban un inevitable “¿y eso dónde queda?”. Tocaba abrir Google Maps y mostrar fotos para convencer de que sí, valía la pena.

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Hoy, la ciudad acaba de ser elegida Destino Turístico Emergente Líder de Europa en los World Travel Awards. En un país donde el turismo representa cerca del 30% del PBI, que cada vez más viajeros sepan dónde queda Kotor no es precisamente una mala noticia. Aunque quizás pronto haya que buscar otro lugar para sentirse original.

Pero ¿qué tiene de especial? La respuesta corta es el paisaje. La larga incluye una ciudad medieval, murallas que suben por la montaña, iglesias centenarias, gatos que aparecen donde menos se los espera y pueblos costeros que merecen una excursión propia.

El camino es la recompensa. La mayoría llega en barco, recorre la ciudad en unas horas y se va antes del anochecer. Los cruceros parecen gigantes frente a una ciudad que conserva intacta su escala medieval. Según la oficina de estadísticas de Montenegro, en 2025 llegaron al país 630.236 cruceristas, mientras que durante este verano el puerto de Kotor llegó a recibir hasta seis cruceros en un mismo día.

En mi caso, viajé en auto desde Croacia. Ir desde Dubrovnik a Kotor lleva alrededor de dos horas, aunque en verano pueden formarse largas trancaderas debido a los controles fronterizos. La ruta, sin embargo, es atrapante, con acantilados sobre la costa dálmata y pueblos de casas de piedra.

A 35 minutos de la frontera se encuentra Herceg Novi, una ciudad al pie del monte Orjen que marca la entrada a la famosa bahía de Kotor y donde recorrer el casco histórico implica, inevitablemente, poner las piernas a prueba. Entre sus desniveles se alza Kanli Kula, una fortaleza construida durante el dominio otomano que funcionó como prisión y hoy es un anfiteatro al aire libre.

A diferencia de otras localidades de la costa montenegrina, Herceg Novi también se distingue por sus jardines y su vegetación mediterránea, con palmeras, magnolias y mimosas. Estas últimas son tan representativas que protagonizan un festival anual que se celebra desde 1969, con desfiles, música y jornadas gastronómicas. Otro paseo es el de Pet Danica, que bordea el mar y atraviesa túneles excavados en la roca, siguiendo parte del trazado de una antigua línea ferroviaria.

Iglesia de Nuestra Señora de las Rocas, en la isla de Perast, sobre la bahía de Kotor.

Si alguien dijera que la bahía de Kotor es un fiordo noruego, costaría discutirlo. Aunque se le parece, no tiene el mismo origen geológico: es un antiguo cañón fluvial inundado por el mar y nada tiene que ver con los glaciares. La diferencia también se nota al meter los pies en el agua, que en verano puede superar los 25 °C.

Poco antes de llegar al casco histórico de Kotor, Perast se presenta como otra parada irresistible. Este pequeño pueblo costero fue durante los siglos XVII y XVIII una comunidad de navegantes y capitanes que acumularon fortunas al servicio de Venecia. Frente a Perast hay dos pequeñas islas, una natural y otra artificial. Esta última, Nuestra Señora de las Rocas, se construyó durante siglos mediante la acumulación de piedras alrededor de un arrecife. Hoy, la isla alberga una iglesia y un museo a los que se llega en lancha.

Perast.

Un viaje a la Edad Media

La mejor forma de conocer Kotor es a pie y sin apuro. Basta cruzar una de las puertas de la muralla para encontrarse con un laberinto de calles empedradas, palacios de piedra —de entre 1420 y 1797— y pequeñas plazas que parecen haber cambiado poco con el paso del tiempo. La plaza de las Armas, con su torre del reloj del siglo XVII, y la catedral de San Trifón, del siglo XII, son dos referencias del recorrido.

La muralla no se limita a rodear el casco histórico, sino que asciende por la ladera hasta la Fortaleza de San Juan, a unos 280 metros sobre el nivel del mar. Las fortificaciones datan también de la Edad Media y se ampliaron entre los siglos IX y XIX, especialmente­ durante el dominio veneciano, para defender la ciudad de invasiones otomanas.

La catedral de San Trifón.

La subida es uno de los paseos más populares entre quienes visitan la ciudad y buscan hacer algo de trekking. El recorrido tiene alrededor de 1.350 escalones y lleva entre 45 minutos y una hora, según el ritmo y las paradas para descansar o sacar fotos. Desde arriba, la recompensa es una vista panorámica del casco antiguo, las montañas y la bahía que se adentra entre ellas. En temporada alta, el acceso por la ruta oficial cuesta 15 euros por persona.

A medida que se recorre Kotor, los gatos se vuelven una presencia difícil de ignorar, hasta dar la impresión de que la ciudad les pertenece más a ellos que a los turistas. La historia cuenta que llegaron hace siglos en barcos mercantes para mantener a raya a los roedores, y con el tiempo se convirtieron en símbolo de buena suerte. Los vecinos los alimentan, hay casitas y refugios repartidos por las calles, un parque dedicado a su cuidado y hasta un pequeño museo felino. Las tiendas de recuerdos, por supuesto, no se pierden la oportunidad de sumarse a la tendencia, con postales y otros souvenirs de gatos por todas partes.

Los gatos deambulan libremente por todo el casco antiguo.

La riva, como se conoce al paseo marítimo, es una buena opción para prolongar la caminata más allá del casco histórico. A lo largo del puerto se suceden cafés, restaurantes y embarcaciones amarradas, mientras que en algunos tramos es posible bajar hasta el agua para darse un baño en la bahía. No hay grandes playas de arena, sino pequeñas zonas de piedra y plataformas desde las que los locales se meten al mar.

La mezcla de cocina balcánica y mediterránea

Sentarse a comer en Montenegro es encontrarse con una cocina que cambia bastante según de qué lado de la montaña venga el plato. En la costa mandan los pescados y mariscos, mientras que el interior aporta recetas más contundentes, con carnes curadas, quesos y masas rellenas. Entre las especialidades está el crni riot, un risotto negro preparado con tinta de calamar, y el buzara, una preparación de mejillones o langostinos con ajo, vino blanco y perejil.

También vale la pena probar el njeguški pršut, un jamón curado y ahumado que suele servirse con queso local y aceitunas. Para algo más informal, el burek (una masa fina rellena de carne o queso) es un clásico de los Balcanes. Y si la idea es probar un plato más contundente, el kaamak combina harina de maíz, papa, queso y crema.

Vino montenegrino. AFP

El vino montenegrino merece capítulo aparte. Entre los tintos se destaca el vranac, una variedad autóctona de color oscuro, buen cuerpo y notas de frutos negros que se produce en la zona desde hace siglos. Su nombre significa “caballo negro”, en referencia al color de la uva. Para quienes prefieren el blanco, está la krsta, una variedad tradicional que se distingue por sus racimos en forma de cruz y da vinos secos y frescos, ideales para acompañar el pescado.

Por aire y por agua

El teleférico de Kotor conecta la costa con el monte Loven en unos 11 minutos y llega hasta Kuk, a 1.348 metros de altura. Desde arriba, la bahía, las montañas y el Adriático componen una vista que hace que los 20 euros del pasaje de ida y vuelta parezcan una inversión razonable.

Según la oficina de estadísticas de Montenegro, en 2025 llegaron al país 630.236 cruceristas.

Para quienes prefieren que el paisaje venga con algo de adrenalina, en Kuk hay una montaña rusa alpina de 1.056 metros que serpentea por la ladera y permite regular la velocidad. El recorrido cuesta 12 euros adicionales. La posibilidad de decidir cuánto miedo pasar queda, al menos en parte, en manos del pasajero.

Otra forma de explorar la bahía es ir en lancha hasta la Cueva Azul, en la península de Luštica. Allí, la luz del sol tiñe el agua de tonos azules y, cuando las condiciones del mar lo permiten, la excursión incluye una parada para nadar. El recorrido suele abarcar también los antiguos túneles excavados en la costa para ocultar embarcaciones militares y la isla-fortaleza de Mamula. El paseo dura alrededor de tres horas y cuesta entre 35 y 50 euros por persona, según el itinerario y la empresa.

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Byron, ¿fuiste a Montenegro?

Lord Byron fue uno de los grandes poetas del Romanticismo inglés, famoso por su vida aventurera y su fascinación por los paisajes dramáticos. A él se le atribuye una frase que parece escrita para una postal de Kotor: “Cuando se sembraron las perlas de la naturaleza, sobre esta tierra cayó un puñado desbordante”. Montenegro la reproduce en páginas turísticas y materiales de promoción para describir su geografía privilegiada. El detalle es que no hay pruebas sólidas de que Byron haya escrito esas palabras y, además, nunca visitó el país.

Quienes sí hicieron las valijas fueron Elizabeth Taylor y Richard Burton, Sophia Loren y la princesa Margarita de Inglaterra, que pasaron por Sveti Stefan, a unos 30 kilómetros de Kotor, cuando la pequeña isla montenegrina se convirtió en uno de los refugios favoritos de la jet set internacional.