Operación Trazador: blancos denuncian filtración de información sobre allanamientos y apuntan a jerarcas políticos

Los senadores del Partido Nacional Rodrigo Blás, José Luis Falero y Graciela Bianchi señalan que la divulgación del material audiovisual del operativo puede configurar un delito de revelación de secretos y exigen identificar a responsables

Tres senadores del Partido Nacional presentaron ayer, miércoles, una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos por la “presunta divulgación ilegítima” de información, fotografías y videos vinculados a la Operación Trazador, la investigación policial sobre narcotráfico y lavado de activos que terminó con la condena de Pablo Leiva, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez.

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En la denuncia, presentada por Rodrigo Blás, José Luis Falero y Graciela Bianchi, se señala que las filtraciones del material audiovisual recogido por la Policía en los allanamientos podría configurar un delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 163 del Código Penal.

Los senadores cuestionan la “posible extracción, entrega o difusión de materiales conocidos u obtenidos en razón del ejercicio de funciones públicas y sujetos a obligaciones de secreto, reserva o confidencialidad”, según el texto de la denuncia. “Su eventual divulgación habría podido exponer a funcionarios policiales, personas investigadas y terceros, revelar identidades y métodos operativos, alertar a eventuales involucrados y afectar diligencias destinadas al esclarecimiento de hechos delictivos”, agrega. Y, por tanto, solicitan “investigar el origen de la información difundida, su régimen jurídico de protección, la cadena de acceso y custodia, las modalidades de su circulación y la identidad y responsabilidad de las personas que hubieran intervenido ilegítimamente en tales hechos”.

En rueda de prensa, Blás habló sobre los “riesgos” a los que se expusieron distintos funcionarios públicos involucrados en el operativo. “Cuando se violan derechos y garantías, cuando se pone en peligro la vida de policías y cuando la difusión compromete una investigación del tamaño de esta, tiene que haber un responsable”, dijo. Y agregó: “Si permitimos que esas filtraciones continúen sin que haya responsables, vamos a poner en riesgo las garantías de diputados, de personas, de la Justicia y de la Policía”.