Redalco: una década rescatando alimentos para quienes más lo necesitan

La Red de Alimentos Compartidos ( Redalco) cumple 10 años trabajando para reducir el desperdicio de alimentos y transformar frutas y verduras en óptimas condiciones en platos de comida para personas en situación de vulnerabilidad en Uruguay. Según sus datos, en Uruguay se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras cada año y hay más de 250.000 personas que no tienen qué comer.

En esta entrevista, Yamandú Plada, cofundador y director de la organización, repasa el camino recorrido, el impacto alcanzado y los desafíos que enfrentan para que cada vez más alimentos rescatados lleguen a quienes los necesitan.

La misión de Redalco es reducir el desperdicio de alimentos en las chacras de los productores y en el mercado mayorista, particularmente de frutas y verduras, y canalizar todos los alimentos que están en óptimas condiciones hacia instituciones beneficiarias que brindan un plato de comida a población vulnerable. Es decir, somos un puente entre los alimentos y las instituciones que preparan platos para quienes más los necesitan.

El proyecto se financia a través de múltiples fuentes. Tenemos alianzas con empresas y con empresarios y empresarias que, gracias a sus aportes, logran unirse a nuestro impacto. También contamos con convenios y asociaciones con intendencias departamentales y con el Estado, lo que nos permite llegar a distintas poblaciones y focos de atención. Además, hay socios mensuales y organizaciones beneficiarias que nos ayudan a cubrir los costos. Eso se divide, más o menos, en 60%, 30%, 5% y 5%.

¿Cuántas organizaciones reciben hoy el apoyo de Redalco? ¿Cómo se eligen?

Redalco ha experimentado un crecimiento muy grande en los últimos años, con un pico de actividad en 2022. Actualmente, estamos llegando a unas 400 organizaciones que les dan de comer a unas 50.000 personas cada semana.

Todas las organizaciones se inscriben y pasan por un proceso, a través de un formulario. Obviamente, nuestra capacidad de aceptar nuevas organizaciones está limitada en función de los recursos que tenemos. Por eso, nos hemos mantenido en ese nivel de impacto desde hace unos tres años.

¿Qué rol juegan los voluntarios y cómo se articula su colaboración en las distintas etapas?

Redalco surge gracias a voluntarios. Sin lugar a dudas, son un actor clave tanto en la génesis como en la actualidad de nuestra organización.

Hoy en día se involucran en el área de selección y empaque de los alimentos en la UAM (Unidad Agroalimentaria Metropolitana), donde realizamos la etapa de clasificación. También hay voluntarios pasantes que forman parte del área de gestión.

¿Cuáles son los principales desafíos logísticos y sociales que enfrentan al rescatar alimentos que son considerados “no comercializables”?

Los principales desafíos son, propiamente, logísticos. Es lograr articular con el productor para que valorice ese alimento, es decir, que lo coseche, lo embolse y nos lo acerque a nuestro galpón, y poder valorar y retribuir ese esfuerzo que hace.

Los desafíos sociales pasan por romper con el tabú de que lo estéticamente no hegemónico tiene el mismo aporte nutricional que lo hegemónico. Me refiero a que un calabacín torcido, una manzana doble o una cebolla que creció de forma irregular tienen el mismo valor nutricional que una pieza “perfecta” de supermercado. Entonces, los desafíos sociales también implican adecuar nuestra cultura de consumo hacia esos alimentos que no estamos acostumbrados a ver ni a elegir.

¿Cuántos kilos de comida lograron entregar el año pasado?

En 2025 estuvimos cerca de 1,6 millones de kilos, que se transformaron en algo así como 4 millones de platos de comida.

¿Qué consejo le daría a la persona que busca reducir su desperdicio de comida y no sabe bien cómo hacerlo?

Creo que, para reducir el desperdicio de alimentos a nivel doméstico, la creatividad tiene que ser lo primero, junto con la voluntad. Hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos herramientas y redes sociales que pueden mostrarnos cómo aprovechar determinados alimentos que muchas veces ni siquiera sabemos que se pueden consumir. En las redes sociales de Redalco difundimos muchos videos sobre cómo utilizar las cáscaras de ciertos alimentos, las semillas u otras partes que solemos descartar.

¿Cómo se puede colaborar con la iniciativa?

Cualquier persona o empresa que desee colaborar puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de Redalco en Instagram, o a través de nuestra página web, redalco.org. Allí, tanto empresas como particulares pueden escribirnos o realizar una donación directamente.

Nosotros apuntamos a construir una gran comunidad que nos acompañe en la sostenibilidad y el aumento de nuestro impacto. Por eso, el involucramiento de empresas y de personas que se suscriben como socios mensuales es clave.

¿Cuáles son los próximos desafíos?

En el corto plazo estamos avanzando en mejoras de infraestructura y tecnología. Queremos implementar líneas de clasificación y ampliar nuestro galpón para trabajar de una manera más adecuada. Apuntamos a que en 2026 podamos aumentar y volver a los volúmenes de pico de actividad que alcanzamos en 2022, cerca de 2 millones de kilos, para así llegar a unas 60.000 personas.

Pero nuestro gran desafío, entendiendo lo que es Uruguay —un país donde creo que es posible reducir la inseguridad alimentaria a cero—, es ese objetivo de largo plazo: articular con todos los actores, ya sea el Estado, los privados y la sociedad civil, para que a nadie le falte un plato de comida.

En Uruguay se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras cada año y hay más de 250.000 personas que no tienen qué comer. Solo con el 30% de lo que se tira ya se podría garantizar que todos tengan un plato de comida. Para lograr que a nadie le falte un plato, lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo, alinearnos entre todas las partes y hacer que eso suceda. Esa es la visión.

A su vez, en el mediano plazo queremos ampliar la comunidad de suscriptores mensuales para equilibrar mejor las distintas fuentes de financiamiento que sostienen nuestro trabajo. La idea es construir la comunidad de socios mensuales de impacto más grande que exista hoy en Uruguay. Obviamente, es un desafío muy difícil, pero estamos trabajando en esa dirección. Este año queremos cerrar con 1.000 socios mensuales.

¿Cómo funcionan las suscripciones?

Cualquier persona, esté donde esté, puede suscribirse como socio mensual y asociar su aporte económico a un impacto concreto en platos de comida. Ingresando en redalco.org, una persona que colabora con 500 pesos genera 50 platos de comida; con 250 pesos, 25 platos, y así sucesivamente. El aporte puede realizarse con cualquier tarjeta a través de nuestra página web.

Todos los meses los socios reciben mensajes y reportes sobre lo que vamos haciendo. La idea es seguir generando más acciones para que quienes se suscriben como socios mensuales accedan a contenido exclusivo, como recetas, y también a información clara sobre el impacto que están causando.

¿Cómo garantizan la transparencia?

El proceso de transparencia es continuo. Todos los años realizamos una auditoría económica con una firma externa, revisamos nuestros flujos contables y los publicamos en nuestra web. Cualquier persona que quiera saber más sobre lo que hacemos puede ingresar y acceder tanto al informe de gestión anual como a las auditorías externas que realiza CPA Ferrere. Además, contamos con estudios contables que nos acompañan para que todo esté en orden y de la mejor manera posible.

Hay mucho trabajo por hacer para que cada vez más personas puedan vincular su aporte con los platos de comida que se generan, es decir, que su colaboración tenga un impacto alimentario concreto.

¿Quiere dejar un mensaje final?

La invitación es a que nos sigan en las redes sociales, que colaboren si está a su alcance y que también difundan lo que hacemos.

Insisto en que en Uruguay están los alimentos necesarios para que a nadie le falte un plato de comida. Lo que falta es dar una solución urgente a algo que es esencial. Uruguay es un país que puede lograrlo, por su tamaño y por sus distancias cortas. Por eso, el mensaje también es para las autoridades, la sociedad civil y las empresas: trabajemos en conjunto para que a nadie le falte un plato de comida y para que exista plena seguridad alimentaria en el país.