    La “caja profesional” II

    Sr. director:

    Ante versiones públicas difundidas en los últimos días, la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (AACJPU) considera necesario realizar las siguientes aclaraciones, a efectos de evitar interpretaciones incorrectas.

    En primer lugar, corresponde señalar que el nuevo Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios aún no ha sido proclamado por la Corte Electoral, instancia que se encuentra prevista para el próximo 28 de enero. En consecuencia, las nuevas autoridades electas no se encuentran en funciones ni han asumido responsabilidades de gestión.

    La resolución vinculada a una partida indemnizatoria para los cargos de director fue adoptada por el directorio saliente, a iniciativa del representante de los pasivos, Dr. Robert Long, que está finalizando su gestión.

    En ese sentido, resulta fundamental deslindar toda responsabilidad del representante electo por los jubilados para integrar el futuro Directorio de la Caja Profesional, Ec. Juan Manuel Rodríguez Bas, quien no solo no ha asumido el cargo, sino que, además, no participó de dicha votación.

    La posición histórica y sostenida de la AACJPU ha sido —y continúa siendo— el carácter honorario de los cargos de director, postura que mantenemos con coherencia y convicción. Este criterio será defendido tanto por nuestro representante en el futuro directorio, Ec. Rodríguez Bas, como por sus alternos, la Dra. Graciela Zaccagnino y el Dr. Luis Noya, en caso de ser necesaria su participación.

    Entendemos que la precisión institucional y el respeto por los procesos electorales son esenciales para un debate público informado y responsable, especialmente en el actual contexto que atraviesa la Caja.

    La AACJPU reafirma su compromiso con la transparencia, la defensa de los intereses de los jubilados y pensionistas y una gestión responsable de la Caja, y continuará informando con claridad cada vez que sea necesario

    Dra. Ma. Cristina Muguerza

    Presidente

    Dra. María de las Mercedes Lariccia

    Secretaria

