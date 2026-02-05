La entrevista a Jaime Durán Barba

Sr. director:

En la entrevista concedida a Nicolás Delgado y publicada en la edición del pasado 23 de diciembre, Jaime Durán Barba vuelve a incurrir en una confusión recurrente: presenta como diagnóstico lo que en realidad es una justificación. La idea de que la política contemporánea debe adaptarse a la “autenticidad”, entendida como espontaneidad sin mediaciones —como reacción inmediata, emocional y desprovista de elaboración—, no describe un avance democrático, sino un síntoma claro e inquietante de empobrecimiento del espacio público. No se trata de una evolución natural del debate político, sino de su degradación comunicacional.

La creciente valoración de lo “auténtico” como sinónimo de lo impulsivo, lo rudimentario o lo emocionalmente eficaz responde menos a una demanda ciudadana genuina que a la lógica de los entornos digitales, donde el impacto sustituye al argumento y la visibilidad reemplaza a la deliberación. En ese marco, la política deja de ser un ámbito de construcción racional del bien común para convertirse en una sucesión de estímulos diseñados para captar atención, generar adhesión inmediata y desaparecer al instante siguiente. El problema no es solo estético o comunicacional, es profundamente democrático.

Aceptar que la política se rija por la lógica del meme implica renunciar a la idea de ciudadanía reflexiva. El meme no explica, no contextualiza ni interpela críticamente; apenas provoca una reacción emocional efímera. Cuando esa lógica se impone, el debate público se empobrece y la deliberación colectiva se vuelve inviable. Una sociedad que decide en función de impulsos es una sociedad fácilmente manipulable, más permeable a la demagogia y menos capaz de sostener proyectos comunes a largo plazo.

La exaltación de la “autenticidad” como valor político tampoco equivale a una reivindicación de la honestidad o la transparencia. Con frecuencia, funciona como coartada para legitimar la improvisación, la ignorancia o incluso el desprecio por el conocimiento experto. Convertir la falta de elaboración en virtud no democratiza la política: la trivializa. No amplía la participación, sino que rebaja las exigencias que deberían pesar sobre quienes aspiran a ejercer el poder.