La visita del presidente Orsi a China

Es sabido que China es nuestro principal socio comercial y que nuestro gobierno debe hacer los máximos esfuerzos para que las relaciones comerciales se sigan desarrollando y para mantener una política inteligente de relacionamiento.

Pero de allí a tomar posición oficial sobre un conflicto que es interno de China, el tema de Taiwán… No solo lo encuentro innecesario sino arriesgado. No entiendo qué se pretende al decir que “Taiwán es parte inalienable del territorio Chino y que Uruguay se opone a cualquier intento de independencia”.

Esta afirmación, que aclaro no fue manifestada en la visita oficial del expresidente Lacalle Pou a China, además de implicar una toma de posición en un asunto interno de China, en el que hay un enfrentamiento desigual entre el continente y esa pequeña isla que no quiso adoptar el régimen comunista que impuso Mao luego de la guerra civil, no nos otorga ningún beneficio adicional a los tratados firmados y, peor aun, nos pone en una situación incómoda con nuestro aliado geopolítico principal: EE.UU.

Uruguay debe tener relaciones comerciales con todos los países que pueda, aun cuando sus sistemas políticos no nos agraden, porque una cosa es comerciar y otra muy diferente es desarrollar un vínculo histórico de similitudes en cuanto a valores como la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, como el que tenemos con los EE.UU.

Ni que hablar que EE.UU. es nuestro vecino continental, la primera potencia del mundo y el guardián de que esos valores que compartimos prosperen en nuestro continente. La famosa doctrina Monroe es un principio que nos permite ser protegidos de intentos de intromisión de países y culturas de fuera de nuestro continente y que profesan valores distintos a los de nuestra civilización occidental.

Creo que hay un erróneo manejo de nuestra política exterior, tomando a veces posiciones que nos perjudican (como la adoptada por el gobierno en relación a la liberación de Venezuela): la no condena frontal al régimen tiránico de la teocracia iraní o el callar ante las afirmaciones del presidente Xi Jinping de que estamos en un mundo de “matonerismo unilateral”.

Con todo respeto, debemos seguir aumentando nuestros negocios comerciales con China, pero siempre cuidando de tener una posición que no nos enfrente con los EE.UU., porque, si no, estaremos resignando nuestros valores al bajo precio de la necesidad.

Le saluda atentamente

Dr. Fernando Belhot