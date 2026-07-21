Congreso colombiano da un primer golpe político a De la Espriella

El nuevo Congreso de Colombia tomó posesión y propició un primer golpe al mandatario electo de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Los senadores votaron en contra de su candidato a la presidencia del Senado, simbolizando un inicio adverso en la construcción de mayorías

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la instalación del nuevo Congreso el lunes 20 de julio, en Bogotá (Colombia)

De la Espriella no tiene partido y mantiene un discurso antisistema, sin embargo, busca apoyos de los legisladores antes de su investidura del 7 de agosto para sacar adelante sus reformas.

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Su primera batalla la perdió el lunes, luego de que el Senado votó en contra de su candidato a presidir la Cámara Alta y, en cambio, eligió a un dirigente del partido del expresidente Álvaro Uribe, que en los últimos días tomó distancia del gobierno electo.

En un hecho insólito, la izquierda derrotada en el balotaje presidencial del 21 de junio se unió a la derecha tradicional para vencer al alfil de De la Espriella.

El partido de Uribe y el del saliente presidente Gustavo Petro, las dos bancadas más grandes del Congreso, festejaron con aplausos tras el resultado. Tradicionalmente en Colombia, un aliado del presidente es elegido como máxima autoridad del Senado para garantizar la aprobación de sus primeras propuestas.

“Primera derrota de De la Espriella”, festejó en la red social X el senador Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta de las presidenciales contra el ultraderechista.