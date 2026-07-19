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    El artista Luis Manuel Otero Alcántara, figura de la disidencia cubana, se exilia en Estados Unidos

    El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, figura emblemática de la disidencia cubana, llegó este sábado a Miami para iniciar su exilio en Estados Unidos, tras cumplir una condena de cinco años de prisión en la isla. Tiene la intención de continuar desde allí su lucha por la libertad

    Luis Manuel Otero Alcántara.

    Luis Manuel Otero Alcántara.

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    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Luis Manuel Otero Alcántara, artista plástico y figura emblemática de la nueva disidencia cubana, llegó este sábado a Miami tras cumplir una condena de cinco años de prisión en su país. El artista, vestido con un saco gris, un gorro y una bandera cubana sobre los hombros, fue recibido por amigos y activistas de derechos humanos en el aeropuerto de Miami.

    “Realmente lo que está pasando ahora mismo es producto del trabajo de todos nosotros”, declaró Otero Alcántara sobre la disidencia desde la Ermita de la Caridad de Miami, el primer lugar que visitó tras salir del aeropuerto. La virgen de la Caridad es la patrona de los cubanos.

    Poco después su llegada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Cuba a liberar a más de 700 presos políticos. “Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen”, afirmó Rubio.

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    El artista obtuvo el viernes un visado para viajar a Estados Unidos (EE.UU.), “una vía que se impuso como la única forma para que pudiera recuperar su libertad en este momento”, anunciaron sus allegados en su página de Facebook en el momento de su partida desde el aeropuerto de La Habana. “Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla”, agregaba la nota.

    El 7 de julio, dos días antes de la finalización oficial de su condena, Otero fue trasladado de la cárcel a un local de la Seguridad del Estado, donde permaneció una decena de días.

    Figura de la disidencia

    Otero Alcántara, de 38 años, alcanzó notoriedad tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que exigía mayores libertades de expresión en Cuba.

    El artista plástico fue detenido cuando intentaba sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, por un performance anterior. En 2024, el artista plástico recibió el Premio noruego Rafto de derechos humanos.

    Uno de sus allegados, el rapero Maykel “Osorbo” Castillo, condenado en la misma audiencia a nueve años de prisión, sigue detenido. Amnistía Internacional los considera a ambos “presos de conciencia”, mientras que el gobierno cubano los acusa de actuar al servicio de EE.UU. para desestabilizar el país.

    Deshacerse de las voces críticas

    Esta liberación se produce en un momento de fuertes tensiones entre Cuba y EE.UU. Durante un debate a inicios de julio ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre las sanciones estadounidenses, solicitado por Cuba, el embajador estadounidense Mike Waltz exhibió el retrato del disidente para denunciar la falta de libertad de expresión en la isla.

    A su embargo de décadas sobre Cuba, Washington sumó este año un bloqueo petrolero que desorganiza las actividades económicas, energéticas y sociales en la isla. Una batería de sanciones contra empresas ha secado además las entradas de divisas. El presidente Donald Trump ha llegado incluso a amenazar con tomar el control de la isla.

    La salida del artista confirma la estrategia del gobierno cubano de deshacerse de las voces más críticas mediante el exilio, mientras que entre 700 y un millar de presos políticos siguen encarcelados en el país, según un recuento de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Entre ellos figuran cerca de 250 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a la calle en toda la isla para reclamar más libertades y mejores condiciones de vida.

    En octubre, otra figura disidente, José Daniel Ferrer, de 55 años, que cumplía una condena de prisión en el este de Cuba, se exilió en EE.UU. Estas salidas debilitan aún más a la disidencia cubana, minada por la represión y hasta ahora incapaz de sacar partido del descontento social frente a la gravísima crisis económica y social que sacude la isla de 9,6 millones de habitantes.

    FUENTE:RFI

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