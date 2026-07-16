MPP propone ante el Congreso del FA “una nueva etapa de acumulación política” para construir las “mayorías necesarias”

En medio de la crisis de popularidad que atraviesa el gobierno, el Frente Amplio se propone discutir su futuro político en su Congreso, que realizará en octubre, previo a sus elecciones internas. Lo resuelto allí puede ser clave para el futuro relacionamiento entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo.

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En una de las cuatro comisiones que están en funcionamiento, titulada “Pensar la izquierda del futuro. Rol de la fuerza política y proyección estratégica”, el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector ampliamente mayoritario dentro de la fuerza política, volvió a poner sobre la mesa la idea de crear un espacio superador que vaya más allá del Frente Amplio y permita acumular fuerzas con otros movimientos políticos y sociales.

El pasado sábado 10 El Observador informó que el MPP llevaría esa idea a la comisión. El documento presentado, al que accedió Búsqueda , se titula Hacia una nueva etapa de acumulación política, y sostiene que el Frente Amplio, desde su nacimiento “comprendió que las transformaciones profundas que el país necesitaba no podían ser obra de un solo partido, de un único sector político o de una expresión ideológica cerrada sobre sí misma”.

Así, se asegura que el Frente Amplio “expresa una forma de entender la política que coloca el interés nacional por encima de las fragmentaciones”. Los hechos, dice el texto, demostraron esta prioridad. Primero fue la creación del Frente Amplio en 1971, luego la conformación del Encuentro Progresista en la década de 1990 y finalmente la construcción de la Nueva Mayoría de cara a las elecciones de 2004. Todos estos hechos no fueron “aislados ni simples acuerdos electorales”, sino que “constituyeron distintas expresiones de una misma estrategia de acumulación política”. Según sostiene el MPP, en cada uno de esos momentos el Frente Amplio supo “comprender que para avanzar era necesario ampliar” la “base política y social, convocando a nuevas fuerzas, dirigentes y ciudadanos que compartían un horizonte común para el país”.

Por ejemplo, respecto al Encuentro Progresista, el MPP dice que representó “probablemente la expresión más acabada de esa concepción” y, “lejos de diluir la identidad del Frente Amplio, permitió fortalecerla, incorporando nuevas sensibilidades políticas y ampliando la capacidad de representar a la sociedad uruguaya”. Aquella decisión, afirma el texto, “fue posible porque existía la convicción de que la acumulación política no implicaba resignar principios”.

Ahora, más de medio siglo después, el país vuelve a plantear un “desafío similar, aunque en circunstancias profundamente diferentes”. Esto, porque “la sociedad uruguaya ha cambiado” y porque “las formas de participación política ya no son las mismas, las identidades colectivas son más dinámicas y una parte importante de la ciudadanía desarrolla su compromiso público desde ámbitos que trascienden la militancia partidaria tradicional”.

Por eso, el sector político considera que gobernar en este siglo “requiere construir capacidades colectivas mucho más amplias que las estrictamente partidarias”, por lo que “ha llegado el momento de impulsar una nueva etapa de acumulación política”. Esto, “no porque el Frente Amplio haya agotado su capacidad de representar a la sociedad, sino precisamente para fortalecer esa capacidad”. El sector dice que esta acumulación política no significaría “relativizar” la identidad frenteamplista ni “moderar” sus “convicciones”, sino “comprender que el proyecto transformador del Frente Amplio solo podrá sostenerse en el tiempo si logra convocar a un conjunto cada vez más amplio de actores sociales y políticos”.

Ahora, afirma el MPP, es necesario estar a la altura de la actual “responsabilidad histórica” y “abrir una nueva etapa de acumulación política que permita al Frente Amplio seguir siendo la gran fuerza nacional de las transformaciones democráticas”.

El MPP insiste en la idea de crear un bloque superador del Frente Amplio desde hace varios años. Estuvo detrás del impulso del lema “Nueva mayoría por Uruguay”, en la previa de las últimas elecciones, lo que finalmente fue rechazado por el Congreso de la fuerza política en 2023, según recogió El Observador.

Seregnistas contra las colectoras

En tanto, fuentes del sector Seregnistas dijeron a Búsqueda que su documento plantea al Congreso que se estudien mecanismos para evitar que se usen los sistemas de las llamadas “colectoras” en las elecciones: una estrategia que consiste en agrupar pequeñas listas sin potencial electoral bajo un gran sublema común para acumular votos. “Es una cuestión de principios y valores democráticos. Le quitan legitimidad al Poder Legislativo y extorsionan al Poder Ejecutivo pidiendo cargos”, opinó una fuente del sector.

Tras las elecciones departamentales, el líder del bloque, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, cuestionó este mecanismo; en una entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12 dijo que “han distorsionado” la “representatividad” en el Frente Amplio.

Fuentes del Secretariado del Frente Amplio sostuvieron que no se busca que el tema sea planteado en el Congreso, en la medida en que se apuesta a la búsqueda de los máximos consensos posibles en esa instancia. No obstante, dirigentes estiman probable que además de Seregnistas, algunas bases planteen discutir la prohibición de las colectoras.