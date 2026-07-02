Con una formidable victoria en el US Open, el estadounidense Wyndham Clark ganó el segundo Major de su carrera

Qué difícil es ganar un torneo de golf. Es difícil sin importar el nivel, incluso entre aficionados, pero lo es más en un Major, con todo lo que encierra. En la tarde del domingo 21 de junio pasado, en la espectacular cancha de Shinnecock Hills en Nueva York, volvió a darse una definición apasionante cuando tras los primeros 54 hoyos Wyndham Clark llegaba a la ronda final con una ventaja de seis golpes. La mayoría de los analistas aseguraban que una tarjeta con el par de la cancha (70 golpes) le aseguraría el triunfo, ya que ninguno de sus perseguidores podría alcanzarlo con ese acumulado. Sin embargo, el propio Clark se encargó de abrir el torneo.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Clark recorrió los primeros nueve hoyos de la ronda final en 38 golpes, dos sobre el par. Necesitó hacer dos putts en el último hoyo desde una distancia aproximada de 30 metros para poder alcanzar el título. El acumulado final fue de 276 golpes para los 72 hoyos. Le ganó por un golpe a su escolta y compatriota, Sam Burns.

El US Open fue el segundo Major en la carrera de Clark. Por su victoria recibió un cheque de US$ 4,5 millones de los US$ 22 millones que repartió el certamen. El triunfo anterior del golfista en un Major fue en la edición de 2023 de este mismo torneo.

Club de Golf del Uruguay El Club de Golf del Uruguay fue anfitrión de la Copa Securitas y de una nueva fecha de golf senior

Mundial 2026 Uruguay en el Mundial: lágrimas, reclamos y relaciones rotas, la crisis que derivó en el fracaso

El chileno Joaquín Niemann tuvo una destacada participación en el US Open: logró una 7ª posición que le permitió clasificar en forma directa a la próxima edición del certamen a jugarse en Pebble Beach, en junio del año que viene.

En otra de las premiaciones que otorga el US Open, el presidente de la United States Golf Association (USGA), Kevin Hammer, entregó la medalla correspondiente al mejor amateur de la competencia, distinción que fue igualada en esta ocasión por los estadounidenses Ryder Cowan y Jackson Koivun.

El desarrollo de la competencia

Tras las disputas del Masters de Augusta y del PGA Championship, llegó el turno del tercer Major de la temporada, el US Open, con sede en el Shinnecock Hills Golf Club, uno de los clubes fundadores de la USGA. Fue la sexta vez que esta cancha fue anfitriona del certamen.

La primera jornada, disputada el jueves 18 de junio, estuvo marcada por una suspensión temporaria del juego por espacio de dos horas a raíz de nieblas en la zona que no permitieron que todos los golfistas terminaran esa ronda. Finalmente, 49 golfistas debieron volver muy temprano al día siguiente para terminar los primeros 18 hoyos, en los que Clark, con una tarjeta de 64 golpes (seis bajo el par del campo), quedó como líder de la competencia. En la segunda vuelta, un recorrido de 69 impactos lo consolidó a Clark en la punta del certamen.

El corte clasificatorio del abierto estadounidense indica que siguen en competencia los primeros 60 jugadores y los empates tras los 36 hoyos. La frontera quedó establecida en esta oportunidad en 144 golpes y clasificaron para la definición 72 golfistas.

De los siete latinos que comenzaron jugando, solo el argentino Emiliano Grillo, el chileno Niemann y el colombiano Nicolás Echevarría siguieron en competencia. Grillo presentó en esa jornada la mejor tarjeta (67 golpes) para escalar varias posiciones en una vuelta donde las condiciones climáticas marcaron los altos scores.

El puntero, Clark, con una tarjeta de 70 golpes se consolidó en la punta del certamen y una ventaja de seis golpes sobre el número uno del mundo, Scottie Scheffler.

La consagración de Clark

La definición de un Major va más allá de aspectos técnicos. Es tanto lo que hay en juego que lo importante es la actitud, la paciencia, el temperamento y también, por qué no, la suerte.

Los grandes tableros mostraban a solamente tres jugadores bajo el par de la cancha en una clara demostración de las difíciles condiciones en que fue presentada la de Shinnecock Hills. En ese panorama de nervios y tensiones, ninguno de los candidatos tuvo un buen comienzo.

Clark hizo dos bogeys en los primeros cuatro hoyos y, de esa manera, abrió el campeonato para varios golfistas. “Jugué un golf muy malo hoy, especialmente en los primeros nueve hoyos”, reconoció más tarde en conferencia de prensa. Esos 38 golpes de ida llevaron a que Burns quedara a tan solo un golpe de la punta.

Un birdie en el hoyo 10 le dio cierta tranquilidad al líder, quien basado en un espectacular juego sobre el green se mantenía en la vanguardia. El putter sigue siendo el palo más importante en la bolsa de todo golfista. Recién en el hoyo 16 llegó el segundo birdie del día para entrar en el capítulo final con un golpe de ventaja. Era necesario un par obligado para quedarse con el título.

Los dos putts logrados desde una larga distancia le volvieron el alma al cuerpo a Clark. Finalmente, tras un verdadero sube y baja de emociones, a sus 32 años el golfista logró de punta a punta el segundo Major de su carrera.

Los abucheos del público

En el US Open del 2025, jugado en el Oakmont Golf Club, Clark tuvo un comportamiento violento al romper varios casilleros en el vestuario tras no pasar el corte clasificatorio. Ese comportamiento le valió una suspensión para jugar en ese club; el golfista reconoció su error, pagó la reparación de los casilleros y pidió disculpas.

El público, sin embargo, no perdonó a Clark, que el domingo, en la vuelta definitoria, salió a jugar en el papel de villano en el twosome final junto con Scottie Scheffler.

“Es bastante raro que en un Open o en un Major haya aficionados abucheando tus golpes o incluso celebrando tus errores”, dijo Clark sobre lo ocurrido minutos antes en el campo. “La verdad es que Nueva York no quería que ganara, esa es la realidad”, finalizó el campeón.