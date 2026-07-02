Se disputó el Campeonato Nacional por Golpes en Carmelo Golf Club

Con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf, se disputó entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, en el Carmelo Golf Club, una nueva edición del Campeonato Nacional por Golpes.
Jimena Marqués ganó en la categoría femenina tras un intenso desempate con Carolina Mailhos; Mateo Quiroga se consagró campeón en la rama masculina
Con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf, se disputó entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, en el Carmelo Golf Club, una nueva edición del Campeonato Nacional por Golpes.
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La modalidad de juego fue sobre 54 hoyos medal play. La principal categoría femenina tuvo un final apasionante, ya que hubo que recurrir a un playoff para conocer a la ganadora.
Tras los 54 hoyos, Jimena Marqués y Carolina Mailhos igualaron en la primera posición con un acumulado de 219 golpes. En el desempate ambas golfistas salieron a jugar nuevamente el hoyo 18, donde no hubo diferencia. Finalmente, jugando una vez más el hoyo 18, Marqués logró su primer Campeonato Nacional por Golpes al hacer un par contra un bogey de Mailhos.
En la categoría de caballeros, en tanto, Mateo Quiroga se consagró como campeón nacional tras finalizar las tres rondas con un score de 220 golpes para las tres rondas. Fue una contundente victoria de punta a punta de quien 15 días atrás alcanzó su tercer título en el Campeonato Nacional Match Play. La obtención de estos dos títulos en una misma temporada es un hecho para destacar. En segundo lugar, con 225 impactos, finalizó Juan Cruz Esmoris.
En forma simultánea se disputó el Campeonato Uruguayo para las categorías con index. Los ganadores fueron Ada Castellano (categoría damas), Diego Más (1ª categoría caballeros), Erwin Chauvie (2ª) y Sebastián Arias (3ª).