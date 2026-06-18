Tras las finales en el Club de Golf del Uruguay, María Paz Marqués y Mateo Quiroga se proclamaron campeones nacionales

Luego de las instancias finales disputadas el fin de semana pasado en la cancha del Club de Golf del Uruguay, María Paz Marqués en damas y Mateo Quiroga en caballeros se consagraron como los nuevos campeones nacionales. El certamen es el de mayor tradición y jerarquía de los cinco campeonatos que auspicia la Asociación Uruguaya de Golf (AUG).

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El Campeonato Nacional tuvo su edición inaugural en setiembre de 1951, disputada en el Club de Golf del Uruguay, en la que se impusieron Madelón Rodríguez en damas y Carlos Borgnia en caballeros. Esa primera edición se llevó a cabo con el fin de conmemorar la fundación de la Asociación Uruguaya de Golf, hecho ocurrido en mayo del año anterior, con Guillermo Armas como primer presidente de la institución y seis clubes afiliados. A partir de ese momento, este certamen se convirtió en el más importante dentro del calendario de la Asociación Uruguaya y fue rotando su sede cada año entre las canchas de los clubes afiliados. Al igual que ocurrió en las últimas ediciones del Nacional, vale destacar que el torneo se disputó en dos canchas, la del Club de Golf y La Tahona Golf Club, como forma de darle cabida a la gran cantidad de inscriptos.

En la edición de este año, en la principal categoría femenina María Paz Marqués ganó su primer Campeonato Nacional al derrotar en la final a Lousiane Gauthier por 3 y 1, mientras que entre los caballeros Mateo Quiroga alcanzó su tercer título nacional tras superar en la final a Pablo Juan Carrere por 3 y 2.

En un match sumamente disputado, María Paz Marqués logró a los 18 años su primer Campeonato Nacional al derrotar en la final a la defensora del título, Lousiane Gauthier.

Tras los primeros 18 hoyos de la final, ambas competidoras no se sacaron diferencia, en un partido que las tuvo a las dos golfistas en la vanguardia del partido.

En los primeros hoyos de la segunda vuelta llegó lo mejor de Marqués, donde con birdies en los hoyos 1, 3 y 6 logró sacar una ventaja de tres hoyos. El match se mantuvo en esa tónica hasta que en el par tres del hoyo 17 llegó la definición y el primer Nacional para Marqués.

Muy contenta con su imposición, la flamante campeona conversó con Búsqueda apenas finalizó el partido. “Estoy muy feliz por haber ganado mi primer Nacional, confieso que era mi gran objetivo de este año como forma de poder llegar a integrar el equipo del Campeonato Sudamericano”, dijo la ganadora. “La Copa Los Andes es mi certamen favorito, lo vivo de una manera especial, va a ser mi tercer Sudamericano, por suerte se me dio”, agregó.

“Jugar una final a 36 hoyos contra una gran jugadora como Lousiane, ganadora de las últimas tres ediciones, era un gran desafío, por cierto”, señaló Marqués. “Estaba bastante tranquila. Por suerte pude controlar la presión y en los segundos nueve hoyos pude cerrar de la mejor manera el torneo”, concluyó con una sonrisa.

Para llegar a la final, Marqués derrotó en cuartos de final a Priscila Almeida y a Jimena Marqués en semifinal, mientras que en la otra llave Gauthier hizo lo propio ante Josefina Aguerre y Carolina Mailhos respectivamente.

El tercer título de Quiroga

Luego de sus victorias en 2023 y 2024, Mateo Quiroga obtuvo el domingo pasado su tercer Campeonato Nacional al derrotar en la final al defensor del título, Pablo Juan Carrere, por 3 y 2. Vale destacar que esta fue la tercera imposición de Quiroga en las últimas cuatro ediciones del Nacional.

En un partido que enfrentaba a dos muy buenos jugadores del formato match play, tras los primeros 18 hoyos, Quiroga finalizó con una ventaja de dos hoyos arriba. Por la tarde, con toda la emoción que encierra la modalidad match play y más allá de algún acercamiento de su rival, Quiroga fue claro dominador de las acciones y en el hoyo 16 finalizó la contienda.

Para llegar a la final, el campeón derrotó en cuartos de final a Nicholas Teuten y a Miguel Reyes en semifinal, mientras que Carrere en la otra llave hizo lo propio ante Juan Cruz Esmoris y Agustín Pizzorno.

Con el cansancio lógico de un largo partido y tras observar la final de la categoría femenina, Quiroga conversó con Búsqueda mostrando su gran satisfacción por el logro de su tercer título nacional.

“Una final contra un gran jugador de match como Pablo Juan Carrere, ganador de seis nacionales, no parecía nada fácil por cierto”, dijo Quiroga.

“Por suerte, pude controlar la presión y sobre todo mis enojos; soy tremendamente competitivo, no me gusta perder y eso muchas veces me juega en contra. Fue un partido muy disputado: no se dieron grandes diferencias, máximo dos hoyos, y eso no es ventaja para una final de 36 hoyos”, señaló.

Sobre la modalidad match play, Quiroga la definió como “muy estratégica, que permite un juego más agresivo que el medal play, donde cada hoyo es un desafío nuevo y como tal hay que encararlo. En el medal play un triple bogey te saca del campeonato, en match no pasa eso”.

En cuanto a la lluvia que cayó promediando la tarde, Quiroga aseguró que “molestó más de la cuenta”. “No estaba previsto pero por suerte pude mantener la concentración, me gusta jugar en condiciones adversas, con viento, con lluvia”, subrayó el campeón.

El tres veces campeón nacional tuvo palabras de elogio para la cancha del Club de Golf del Uruguay, “con los fairways en perfecto estado, algo difícil para esta época del año, además de un muy buen rodamiento de los greens”.

En el futuro golfístico cercano de Quiroga está jugar esta semana el Campeonato Nacional por Golpes en el Carmelo Golf Club, mientras que su gran objetivo es integrar el equipo uruguayo en el Campeonato Sudamericano en noviembre en el Lima Golf Club de Perú.

La palabra del árbitro

Gabriel Cano aprobó en marzo de este año en Panamá el nivel III de reglas del R & A, el más alto grado que entrega esa institución, además de tener su similar con la United States Golf Association. Estos antecedentes convierten a Cano en una de las personas con mayor conocimiento sobre las reglas de golf de Uruguay. En ese sentido, la Asociación Uruguaya lo nombró como árbitro general para esta edición del Campeonato Nacional en Punta Carretas.

Luego de una extensa jornada que comprendía la definición tanto del Nacional como del Campeonato Uruguayo para las categorías con hándicap, Cano conversó con Búsqueda.

“Ya desde la etapa clasificatoria disputada dos semanas atrás se pudo observar un muy buen nivel de juego con la participación de los mejores golfistas de nuestro país”, señaló.

“Luego, en los matches, se dio una linda combinación entre jugadores de gran experiencia y los jóvenes que están llegando, en partidos muy parejos y muy cambiantes, como es el propio formato del match play” agregó Cano.

Asimismo, destacó las condiciones en que fue presentada la cancha del Club de Golf a lo largo de todo el torneo y extendió las felicitaciones para la dirección de cancha y su equipo de trabajo. “No es fácil presentar un campo de golf en tan buenas condiciones en estos meses, más en la del Club de Golf con el gran tráfico de golfistas que tiene a lo largo de todo el año”, finalizó Cano.