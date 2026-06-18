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    Banco HSBC Uruguay cambia de dueño y marca en julio, al concretarse compra por parte de BTG Pactual

    Anunciada a mediados del año pasado, la transacción recibió la autorización del regulador

    Edificio de BTG Pactual.

    Edificio de BTG Pactual.

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    BTG Pactual
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco Central (BCU) autorizó la adquisicion de HSBC Uruguay por parte del grupo brasileño BTG Pactual, el último paso formal para habilitar esa transacción. A mitad de julio próximo —prácticamente un año después de que fue anunciado el acuerdo de compraventa— se prevé como fecha tentativa para concretar la transferencia accionaria y el cambio de marca, informaron a Búsqueda fuentes al tanto de la operación.

    La transacción es por un valor aproximado de US$ 175 millones, sujeto a ajustes para reflejar los resultados de HSBC Uruguay entre el 31 de diciembre de 2024 y el cierre.

    Después del anuncio en julio de 2025, el acuerdo pasó a consideración de los reguladores. El trámite se completó el miércoles 10, cuando mediante una resolución la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU autorizó la transferencia del 100% de las acciones y el certificado provisorio de propiedad de HSBC Bank Uruguay a BTG Pactual, y luego fue avalado por el Directorio de ese organismo, en el entendido de que “no merece objeciones (…) como órgano de aplicación del régimen de defensa de la competencia en materia de autorización de concentraciones”.

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    HSBC es un banco de mediano porte en la plaza uruguaya. Según datos de la institución publicados por el BCU y analizados por Búsqueda, al cierre de mayo tenía una cartera de préstamos de US$ 1.402 millones y depósitos por US$ 1.566 millones, así como un patrimonio de US$ 185 millones. En los primeros cinco meses del año ganó US$ 14,4 millones.

    La entidad cuenta con unos 280 empleados.

    “Uruguay es un mercado importante en la región, y esta aprobación representa un paso significativo para reforzar nuestro compromiso de atender a la comunidad de clientes de América Latina, al tiempo que avanzamos en nuestra estrategia de crecimiento internacional. Tras el cierre de la transacción, iniciaremos una nueva etapa de integración de la operación local a la plataforma global de BTG Pactual, con una visión de largo plazo y el compromiso de contribuir al desarrollo del mercado financiero uruguayo, a la vez que ampliamos el acceso de clientes e inversores locales a las oportunidades globales disponibles a través de nuestra plataforma”, afirmó en un comunicado Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual.

    Los planes para Uruguay

    El grupo brasileño, que tiene su sede en San Pablo y se presenta como el mayor banco de inversión de América Latina, cuenta con oficinas en Estados Unidos, España, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Argentina, Chile, Colombia, Perú y México.

    Enseguida de anunciado el acuerdo de adquisición, Rodrigo Goes, socio responsable de la actuación de ese conglomerado financiero brasileño en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, había dicho en una entrevista con Búsqueda que la intención de BTG en Uruguay es expandir su negocio a mediano plazo. “Creo que la participación de HSBC es algo así como 7%, y nosotros queremos crecer, somos ambiciosos. Cuando llegamos a un mercado es para ganar, para estar en el top; no consigo precisar un número de market share, pero queremos ser top three. Sería ideal”.

    Y agregó: “(El banco) continuará siendo para uruguayos, aunque, la verdad, casi la mitad de los clientes de HSBC son residentes en Uruguay, pero no son uruguayos. Y eso porque el país se transformó en un lugar muy interesante para argentinos, para brasileños y para otros” extranjeros.

    A largo plazo, lo que hizo BTG cuando entró en otros mercados de la región fuera de Brasil fue empezar con lo que tenían allí, sostuvo Goes. “Y lo que tenían es parecido a lo que Uruguay tiene. Entonces, un banco minorista, y poco a poco acoplamos las otras líneas de negocios. Por ejemplo, en Brasil tenemos un negocio de investment banking muy sofisticado, de cross-border M&A (fusiones y adquisiciones transfronterizas), y a Colombia y Chile llevamos también un negocio de commodities, un negocio de special situations. Poco a poco, los negocios fueron encontrando diferentes oportunidades en esos países y hoy están muy bien ubicados en cada uno de esos sitios. Esperamos una experiencia parecida en Uruguay”.

    Fuentes bancarias dijeron a Búsqueda que el grupo brasileño prepara para agosto una campaña de comunicación y que se espera de BTG Pactual un competidor fuerte en el segmento de retail.

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