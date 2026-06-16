Bancos públicos pagarán unos US$ 2,2 millones como “partida especial por única vez” a sus empleados

Como un “incentivo económico a los trabajadores que favoreciera el clima de diálogo entre las partes” convalidado por el Poder Ejecutivo, en febrero pasado unos 22.700 funcionarios de 10 entes y servicios descentralizados percibieron la primera de una “partida especial por única vez” incorporada en su nuevo convenio colectivo. La segunda se abonará en el mismo mes de 2027.

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Según el preacuerdo laboral aprobado este sábado 13 por una asamblea de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), también los trabajadores de cuatro bancos oficiales cobrarán en febrero del próximo año un pago, en su caso único, pero por un monto similar a los dos convenidos para las plantillas de, por ejemplo, UTE, Antel, la Administración de Ferrocarriles del Estado, el Banco de Previsión Social, la Administración Nacional de Correos, la Administración Nacional de Puertos y la Agencia Nacional de Vivienda.

La cláusula cuarta del convenio de los bancos públicos dispone que “se pagará una partida especial por única vez en febrero de 2027 de $ 87.000.000 que se distribuirá en partes iguales” entre todos los funcionarios activos al 31 de enero de ese año. Deja por fuera del beneficio los “cargos políticos o de particular confianza, los trabajadores del artículo 23 de la Ley 17.556, los becarios y pasantes”. Al tipo de cambio interbancario actual, ese monto equivale a casi US$ 2,2 millones.

Tomando en cuenta información de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) de 2024 sobre las plantillas totales, surge que cada bancario recibiría en febrero de 2027 cerca de $ 14.000, calculó Búsqueda . El monto es una cifra aproximada, ya que para la estimación no se excluyó a los jerarcas políticos y otros a los cuales no les corresponde la partida según la mencionada cláusula del preacuerdo.

Considerando los mismos datos de la ONSC, con algo menos de 3.500 empleados, el Banco República (BROU) distribuiría por ese pago especial poco más de US$ 1 millón; el Banco de Seguros del Estado (BSE), cerca de US$ 660.000; el Banco Central (BCU), US$ 204.000, y el Hipotecario (BHU), unos US$ 93.400.

Una fuente del gobierno dijo a Búsqueda que esa partida “responde a un objetivo similar al buscado en los convenios” acordados con los entes. Destacó, por otro lado, que, en el caso de los bancos públicos, el acuerdo no se limitó a recoger “planteos de los trabajadores” y que el gobierno “aprovechó para incorporar medidas y compromisos” que deberían contribuir a “mejorar la gestión, la eficiencia y el funcionamiento” de las instituciones financieras estatales”. Varias de esas acciones “hacían conveniente” contar con el respaldo y el involucramiento del personal, por lo cual el convenio “terminó siendo una herramienta para avanzar no solo en aspectos laborales, sino también en objetivos de gestión institucional”.

Los otros entes

Según surge de la respuesta a un pedido de informes hecho por el diputado Gustavo Salle al Ministerio de Economía (MEF), fechada el miércoles 3, el convenio colectivo firmado a fines del año pasado con sindicatos de 10 entes autónomos y servicios descentralizados previó dos “partidas especiales por única vez” a pagarse en febrero de 2026 y en ese mes de 2027. El primer desembolso fue por el equivalente a unos US$ 4,2 millones, convertidos por Búsqueda al tipo de cambio promedio del mes en que se efectuó.

El líder del partido Identidad Soberana preguntó al MEF “cuál es la justificación técnica y política” de estos pagos especiales. La secretaría de Estado contestó que “fueron concebidas como un incentivo económico a los trabajadores que favoreciera el clima de diálogo entre las partes, preservando al mismo tiempo criterios de sostenibilidad fiscal, en un escenario particularmente desafiante”.

Ajustes salariales, licencias y días libres especiales

Luego de unos nueve meses de negociación, el preacuerdo de la banca pública quedó pronto el 14 de mayo pasado. Tras la aprobación por parte de la asamblea de AEBU, el convenio colectivo ahora deberá ser firmado por las partes para completar su formalización y estará vigente hasta fin del 2027.

Prevé también un ajuste salarial en enero del año próximo que tome en consideración la meta de inflación fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica para el final de vigencia del aumento, o el valor central en caso de que se establezca un rango. Y contempla eventuales correctivos en caso de que la variación de los índices de precios considerados en cada caso supere los incrementos salariales otorgados.

El convenio incorpora varios aspectos extrasalariales. Prevé que las trabajadoras y los trabajadores de los bancos oficiales tengan una licencia para el cuidado del recién nacido hasta los seis meses de edad (o hasta nueve si el bebé nace con un peso de 1,5 kilogramos o menos, o con alguna afectación de salud grave), que podrán usar indistintamente y en forma alternada ambos progenitores una vez finalizado el período de licencia maternal.

Preacuerdo - Convenio colectivo de Banca Oficial_0

También da el derecho a usufructuar hasta cinco días de licencia al año por enfermedad o estudios médicos de padres, hijos, cónyuges, concubinos, pareja en unión libre o personas a cargo legalmente de los funcionarios bancarios, acreditados debidamente con certificado médico.

Además, concede hasta cinco horas anuales no acumulativas por cada hijo o hija para concurrir a actividades escolares o liceales convocadas por el centro educativo de los hijos.

Por otro lado, además de “promover mecanismos de inclusión” en la plantilla de personas de ciertos colectivos, el preacuerdo tiene cláusulas que impulsan mecanismos que “faciliten la adquisición de vivienda” para los empleados bancarios públicos, así como esquemas de “limpia sueldo” que alivien la problemática del endeudamiento.

Las partes se comprometen a discutir la reglamentación del teletrabajo —en caso de que no la tengan— y la actualización del “protocolo antiacoso” vigente.

¿Cambio de horario de atención al público?

Asimismo, en el texto los bancos y sus empleados acuerdan conformar un grupo de trabajo para analizar el cambio de horario central de la atención al público en los bancos oficiales, tomando en cuenta el “impacto en las relaciones laborales (…), así como también la competitividad de las empresas financieras oficiales”. El preacuerdo establece que esto se hará “a la luz de los cambios que se verifiquen en el sector bancario”, lo que alude al pasaje de la atención al público a la mañana adoptado a fines del año pasado por algunas instituciones privadas.