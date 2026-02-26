Tras testeo estival, bancos continuarán con el horario de atención matutino

El 15 de diciembre pasado, cuando empezaba a pegar fuerte el sol ya cercándose el verano, varios bancos pusieron a prueba un histórico cambio de horario : empezaron a atender al público de 10 de la mañana a 14, adelantando la apertura dos horas. Según se comunicó entonces, era una modificación cuyo funcionamiento se analizaría en febrero; casi terminando el mes, las instituciones ya se formaron una evaluación muy positiva de la experiencia y, por eso, al menos cuatro decidieron adoptarla de manera definitiva.

“En estos días hemos sido informados por la ABPU ( Asociación de Bancos Privados del Uruguay) que, en aquellos bancos privados donde el horario de atención a los clientes fue modificado de 10 a 14 en el mes de diciembre, se mantendrá sin cambios durante el resto del año”, informó el Consejo Sector Financiero Privado del gremio bancario, AEBU, en un mensaje al que accedió Búsqueda .

Las cuatro instituciones afiliadas a la ABPU que testearon el horario matutino en todas sus sucursales desde diciembre fueron Itaú, HSBC, Citibank y Heritage; según la comunicación de AEBU, a fin de febrero no volverán al horario vespertino de 13 a 17 que fue instaurado en Uruguay por una ley de 1943.

La filial del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, que no integra la ABPU, también adoptó el horario matutino el 15 de diciembre y definió mantenerlo al menos hasta Semana de Turismo.

Un cambio controversial

Para algunas instituciones financieras privadas, el horario vespertino es una práctica que quedó desfasada de lo requerido actualmente por el público y de los estándares internacionales. “Mantener en Uruguay un esquema concentrado exclusivamente en la tarde resulta hoy poco acorde con las necesidades de los clientes y con la evolución tecnológica, social y económica”, señaló la ABPU en diciembre, al anunciar la modificación horaria en cuatro de sus entidades socias.

La asociación también alegó que el cambio contempla un “reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”.

Santander, Scotiabank y BBVA preveían adherir al período de prueba del horario matutino, pero a último momento se bajaron, en algún caso ante reclamos de compensaciones por parte de sus empleados. Fue, en el primero de los bancos mencionados, una decisión tomada con resignación, y para evitar males mayores.

“Nunca pensamos que esto iba a generar una posibilidad de un problema. Entonces, fue una desinteligencia (haberlo planteado). Cuando en el banco esta bola de nieve crece hasta el punto de decir: “ché, ¿estamos cerca de tener un conflicto por esto?” No, no, no. Y volvimos atrás. ¿Cómo vamos a tener un conflicto por una pavada, una estupidez como esta? No hay ningún problema, muchachos, seguimos todo igual”, dijo en diciembre a Búsqueda el gerente general de Santander, Gustavo Trelles.

“Después –agregó-, hay bancos que tienen menos niveles de sindicalización y, por tanto, podés sustentar mejor un conflicto, o conceptualmente estaban tan convencidos de que esto había que hacerlo, y bueno, tienen todo el derecho y cambian el horario. En nuestro caso, duele porque tenemos un 30% de afiliación (al sindicato). Al final, decís: qué lástima, porque siete de cada 10 funcionarios sí lo querían y no pudimos hacerlo”.

Desde mediados de diciembre el sistema quedó con horarios desfasados; cinco bancos abriendo al público desde las 10 de la mañana y el resto, incluido el República (BROU), en el horario tradicional de 14 a 17.

Sin embargo, según informó a Búsqueda una fuente del sector, en el marco del convenio colectivo que actualmente negocia ese banco estatal con sus trabajadores podría abrirse la puerta a una futura revisión del horario.