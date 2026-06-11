Funcionarios de entes cobraron una primera “partida especial” de entre $ 6.999 y $ 9.050

El convenio colectivo firmado a fines del año pasado por el Poder Ejecutivo con sindicatos de los entes autónomos y servicios descentralizados estableció, además de los parámetros de ajuste salarial para 2026 y 2027, dos “partidas especiales por única vez”, la primera de las cuales se abonó en febrero.

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Según surge de la respuesta a un pedido de informes hecho por el diputado Gustavo Salle al Ministerio de Economía (MEF), fechada el miércoles 3, esa primera partida fue percibida por 22.708 funcionarios y el desembolso total ascendió al equivalente a unos US$ 4,2 millones, convertidos por Búsqueda al tipo de cambio promedio de febrero.

El líder del partido Identidad Soberana preguntó al MEF “cuál es la justificación técnica y política” de estos pagos especiales. La secretaría de Estado contestó que “fueron concebidas como un incentivo económico a los trabajadores que favoreciera el clima de diálogo entre las partes, preservando al mismo tiempo criterios de sostenibilidad fiscal, en un escenario particularmente desafiante”.

El MEF agregó que el mecanismo de determinación de las partidas, definido como un porcentaje de la ejecución de rubros salariales del ejercicio anterior, “buscó establecer un criterio objetivo y homogéneo entre las empresas alcanzadas por el convenio, al tiempo que su carácter extraordinario busca evitar un efecto permanente sobre las erogaciones”.

Ante otra pregunta de Salle, la respuesta aclara que ambos pagos —el segundo a abonarse en febrero de 2027— “constituyen partidas extraordinarias, de carácter no permanente y alcance general para los trabajadores comprendidos en el acuerdo, sin relación con el cumplimiento de metas de productividad ni con evaluaciones de desempeño individuales o colectivas”.

“Gratificaciones no causadas”

El legislador también pidió conocer el tratamiento tributario de estos pagos especiales, percibidos por los empleados de 10 entes y servicios descentralizados. El MEF indicó que la partida especial está gravada por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, pero no por aportes a la seguridad social porque —según la interpretación de la Dirección Técnica de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (BPS)— no cumple con los requisitos de “regularidad y permanencia” exigidos por los artículos 153 y 158 de la Ley 16.713. El informe técnico del BPS sostiene que estas partidas son “gratificaciones no causadas”: beneficios extraordinarios otorgados por el empleador, vinculados a la relación laboral, pero no incorporados al salario base. Son, además, pagadas en dos oportunidades (2026 y 2027), y por tanto no alcanzan la regularidad mínima prevista por el decreto 113/996, que presume regularidad recién cuando el pago ocurre en al menos tres oportunidades a intervalos similares.

Montos y beneficiarios

La contestación del MEF discrimina los montos pagados en cada organismo.

Los funcionarios de la Administración de Ferrocarriles del Estado, la Administración Nacional de Correos, la Administración Nacional de Puertos, Antel, la Agencia Nacional de Vivienda, el BPS, el Instituto Nacional de Colonización, OSE y UTE percibieron cada uno $ 6.999. Este pago abarcó en total a 20.627 trabajadores.

En el caso de Ancap, la partida se rigió por un acuerdo específico por el que percibieron el pago dependiendo del nivel salarial: $ 9.050,48 hasta el nivel 12; $ 8.050,48 del 12 al 15, y $ 6.050,48 desde el 16 en adelante. La cobraron 2.081 funcionarios del ente petrolero.

Según establece el convenio, la partida especial de febrero de 2026 es de 0,3% del total del rubro 0 ejecutado en 2025, dividida la cantidad de funcionarios de cada organismo firmante (salvo para Ancap, por su acuerdo específico). El pago extraordinario comprometido para febrero de 2027 será, a su vez, de 0,4% del total del rubro 0 ejecutado en 2026.