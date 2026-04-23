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    Bolsa Ufex registró más de 50 contratos de futuros de novillo tras “relanzamiento” en 2025; dio pérdida

    Los bajos ingresos incidieron en el resultado negativo del ejercicio pasado; para 2026, la institución “buscará aumentar los volúmenes negociados en todos sus productos”

    El complejo WTC Buceo, desde donde opera Ufex.&nbsp;

    El complejo WTC Buceo, desde donde opera Ufex. 

    FOTO

    Ricardo Antúnez-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el mercado uruguayo actúan tres instituciones bursátiles; la más nueva y más chica en volumen de negociación es Ufex Bolsa de Valores S.A., especializada en contratos de futuros y opciones. La sociedad volvió a dar pérdida el año pasado.

    En la memoria del 2025, recientemente aprobada por su directorio, destaca el “relanzamiento” de la operativa de futuros de novillo gordo. Si bien ese contrato está listado desde el 2017, no venía teniendo actividad en los últimos años. Durante el 2025, Ufex trabajó con un grupo de interés conformado por operadores de esta bolsa y referentes de la cadena —productores ganaderos y frigoríficos— con “el fin de que vuelva a tener operativa y por consiguiente liquidez”. Como resultado de eso, se comenzaron a negociar las posiciones para junio, setiembre y diciembre, a través de un total de 54 contratos.

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    Otros contratos de futuros negociados en Ufex el año pasado fueron de dólares (100), de pesos argentinos (60) y de soja (14). En cuanto a la operativa spot, en el segmento prioridad precio tiempo se operaron 555.383 contratos, por unos US$ 97 millones en total.

    Como operadores en el mercado de valores participan en Ufex los escritorios de bolsa Gletir, Puente, Renmax y Víctor Paullier & Cía., además de República AFAP y el Banco Central como inversores especializados.

    En el mercado de monedas spot también interviene la administradora de fondos previsionales de propiedad estatal —República—, cerca de 20 empresas de servicios financieros y 33 casas de cambio.

    Según surge de los estados contables al 31 de diciembre de 2025, el resultado neto del ejercicio fue una pérdida de $ 6.048.815, equivalente a unos US$ 150.000. La memoria señala que eso se explica particularmente por el “bajo nivel de ingresos operativos (…) en relación a los gastos de administración y ventas” de la institución. En 2024, la pérdida había sido de $ 5.043.213 o US$ 123.650.

    Los estados financieros auditados de la empresa consignan como un hecho posterior al cierre del ejercicio que en marzo de 2026 “se recibieron US$ 349.930 con el fin de hacer un aporte de capital y recomponer el patrimonio de la sociedad”.

    En este año Ufex “buscará aumentar los volúmenes negociados en todos sus productos”, principalmente futuro de dólar/pesos y los futuros de novillo gordo campo. Por otro lado, “seguirá trabajando en sumar nuevos operadores que permitan consolidar una mayor liquidez” en su mercado.

    Esta bolsa, que tiene su sede en una de las torres del World Trade Center del Buceo, inició sus operaciones en febrero de 2017; sus accionistas son las sociedades argentinas A3 Mercados y Argentina Clearing y Registro.

    La memoria cierra con un agradecimiento al personal de la empresa bursátil por el compromiso con la tarea y hace un “reconocimiento por el trato cordial mostrado por los funcionarios y directivos del Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas”.

    Por su lado, las dos bolsas más grandes, la de Montevideo y la Electrónica de Valores, realizará sus respectivas asambleas de accionistas el próximo miércoles 29.

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