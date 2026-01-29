Ministro Oddone cree que los entes deberían ir al mercado bursátil y que alcanza con una sola bolsa

Uruguay “no es raro en términos de ahorro” y tiene un nivel acorde con los ingresos per cápita de la población, pero sí lo es en cuanto al crédito, que es bajo y ronda el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), sostiene el ministro de Economía, Gabriel Oddone . Lograr un mayor desarrollo del mercado de crédito, en particular, hipotecario y para pequeñas y medianas empresas (pymes), será un asunto prioritario en la agenda del equipo económico este año, adelantó el jerarca en una entrevista con Búsqueda .

“Tenemos una falla por la cual mucho ahorro doméstico se canaliza al exterior y no tenemos un acceso al crédito suficiente para las empresas. Eso tenemos que resolverlo y tenemos que trabajar; el Banco Central está trabajando de manera muy relevante”, señaló. Según el ministro, deben darse los “incentivos necesarios” para que el sistema financiero, “con los recursos que tiene, aumente su participación en el financiamiento del crédito”.

Que las pymes en Uruguay se financien “en un porcentaje superlativo con el crédito del dueño” o con un financiamiento individual es “de locos, porque es más caro”.

Agregó que esta agenda para facilitar el acceso al crédito debe incluir al mercado de capitales. “Si mirás el mundo, no hay ningún factor que guarde relación entre nuestro desarrollo del mercado de valores y la sofisticación de nuestra economía. Es una cosa increíble que Uruguay no tenga un mercado de valores” más desarrollado, señaló. Indicó, en ese sentido, que “hay diversos temas” en los que también están trabajando el regulador, su cartera, junto con las bolsas y los agentes financieros.

Planteó que, entre otras cosas, se deben resolver “problemas legislativos” en torno a los fondos de inversión y que es necesario “buscar la manera de volver a avanzar”, tras “malas experiencias” con estos vehículos financieros en la década de 1990.

Sostuvo que también se debe rever la “ley de factoring”; “acá hay un problema con algunos temas vinculados a la DGI” para poder habilitar mecanismos de financiamiento a través de las facturas.

El ministro entiende, además, que no se justifica la existencia de más de un ámbito bursátil, como ocurre hoy con la Bolsa de Montevideo, la Electrónica (Bevsa) y la de futuros UFEX. “Tenemos que encontrar un propietario que sea el responsable de promover el desarrollo del mercado de valores; no podemos tener dos bolsas de valores, una de los bancos y una de los corredores”, sentenció.

Los entes a la bolsa

La Ley de Urgente Consideración aprobada en el gobierno pasado alentó a las empresas públicas o a sus sociedades vinculadas a cotizar en bolsa, pero ninguna incursionó en el mercado de capitales.

Para Oddone, “está claro que las empresas públicas tienen que ser actores más relevantes de lo que son en el mercado de valores, idealmente buscando apertura de capital. Pero mientras eso no ocurra, buscando más financiamiento en el mercado de valores”.

El ministro acepta que, “por razones de economía política”, podría tener sentido “empezar por sociedades anónimas que son propiedad de las empresas públicas”, aunque “no tiene mucho sentido porque, al final del día, salvo el caso de Ducsa”, el “objeto” de esas entidades satélite no resulta “lo suficientemente atractivo” como para ser abierto su capital accionario.

El ministro considera que el mercado de valores “es como un shopping”, que precisa “tiendas ancla”, como son los supermercados o locales de marcas atractivas, “que son las que hacen que todos los negocios pequeños” vayan allí. “En Uruguay, las empresas grandes de tamaño y de soporte son las (...) que están en manos del Estado. No vas a poder desarrollar un mercado de valores si no tenés una presencia activa de las empresas grandes. UTE, particularmente, es una empresa sofisticada en su gestión, en su gestión financiera. Tiene mucha experiencia en mercados, en buscar financiamiento”.

Reconoció que se trata de un camino que “requiere mucho cuidado, requiere mucho acuerdo, pero que va en la dirección de modernizar al Uruguay y diversificar los riesgos” porque, al incursionar en la bolsa, las empresas públicas se vuelven “más profesionales” y “transparentes”.

¿Qué chance ve de que esta idea prenda dentro del oficialismo entre cero y 10? “Entre 6,5 y 7”, contestó Oddone. Es un tema que —indicó— no conversó con el presidente Yamandú Orsi en profundidad, “pero sí con gente del gobierno”.