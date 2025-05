Casi 190 medidas de “gasto tributario” que implican una resignación fiscal de 6,8% del PIB

La interrogante volvió al final de la conferencia de prensa en la que el lunes 19 el Poder Ejecutivo anunció un acuerdo por adeudos al Grupo Vía Central a raíz del proyecto del ferrocarril. Ante la pregunta de si en un contexto fiscal restrictivo como el que describe el gobierno “se mantiene la idea de no aumentar impuestos”, Oddone contestó: “Forma parte de la discusión que tenemos para resolver los temas fiscales. Yo diría que lo que se mantiene, por lo menos en la instancia del Ministerio de Economía (MEF), es no aumentar la presión fiscal. Lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios, pero con una presión tributaria que debería mantenerse al final del quinquenio”.