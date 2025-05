Dirección de Catastro enfrenta una situación “compleja”, según su nuevo director

La plantilla del organismo bajó de 187 en 2016 a 127 ahora. “Es un número, pero no es menor porque hoy la actividad de Catastro es técnica, muy especializada, y requiere justamente incorporar tecnología, pero también recursos humanos”, señaló. Son “insuficientes”, y si bien “todos tienen puesta la camiseta de la Dirección Nacional de Catastro”, las “tareas los superan”, ya “no hubo ingresos, no se cubrieron vacantes y no se realizaron ascensos”. Y graficó: “Tenemos dos funcionarios por oficina en cada departamento. Imagínense: a veces no tienen derecho ni a enfermarse”. Su expectativa, informó, es lograr un refuerzo presupuestal para el organismo en el próximo Presupuesto quinquenal.