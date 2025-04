Blancos analizan alcance de irregularidades de Cecilia Cairo, mientras los colorados desestiman promover su sanción en Diputados

El presidente Yamandú Orsi informó el viernes 18 que había aceptado la renuncia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial luego de que ella admitiera el martes 15 en el programa La pecera de Azul FM que la casa donde vive está en situación irregular y que no paga Impuesto de Primaria desde 2010. “Tema resuelto”, publicó el mandatario en X al anunciarlo. Sin embargo, en el Partido Nacional no comparten este diagnóstico. “Para nosotros, no terminó el tema Cairo”, dijo la senadora nacionalista Graciela Bianchi a Búsqueda .

El senador suplente Nicolás Martinelli se refirió al tema el 16 de abril en el programa de streaming La fórmula, donde advirtió que “no aparece una cuenta bancaria” en la declaración jurada de Cairo. “Al no haber pagado impuestos por 20 o 25 años, esa plata te la quedaste y te enriqueciste (…). Hay un enriquecimiento sin causa o una apropiación indebida de un dinero (…). Después habrá que ver si eso configura o no delito, si hay evasión o no”, agregó entonces Martinelli.

Por otra parte, este martes La pecera informó que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, no regularizó su casa de veraneo en Solís, Maldonado, ni pagó impuestos. El jerarca dijo en conferencia de prensa que pagó todos los impuestos vinculados a la construcción de la casa y argumentó que tiene arreglos por realizar y por eso no había solicitado “el final de obra”. El senador blanco Sebastián Da Silva recordó la renuncia de la ministra y la vinculó con la situación de Arim. Publicó en X que “omitir, encanutar, no declarar no es deuda”, sino que “es evasión”.

Embed Era difícil ser Ministra evadiendo impuestos .

También es bravo conducir el "diálogo " social , hablando del BPS etc incumplimiento tus obligaciones.

El mejor ciudadano es el que paga lo que le debe pagar a la sociedad.

Omitir, encanutar, no declarar NO es deuda. Es evasión . — Sebastian Da Silva (@camboue) April 29, 2025

Salió de la agenda colorada

Dos días después de las declaraciones de Martinelli, el diputado colorado Juan Martín Jorge alertó sobre diversas “inconsistencias” en la declaración jurada que Cairo entregó a la Jutep. El legislador tenía previsto interpelar a la entonces ministra y, tras su renuncia, barajó la posibilidad de apelar al artículo 115 de la Constitución para imponerle una sanción cuando asuma su banca tras las elecciones de mayo, como prevé hacerlo.

Este artículo estipula que “cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”, y agrega que incluso “podrá removerlo (…) por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo”. Jorge recordó que para alcanzar esta mayoría especial se necesita de los votos del oficialismo. “Nosotros, si nos consultan, acompañaremos una sanción en ese sentido, pero la llave la tiene el Frente Amplio”, dijo el diputado colorado el 18 de abril en el programa Arriba gente de Canal 10, donde aclaró que la decisión sería abordada de forma colectiva.

Integrantes de la bancada de Vamos Uruguay analizaron impulsar una sanción a Cairo en Diputados, pero lo desestimaron. El diputado Conrado Rodríguez, quien integra el sector y coordina la bancada colorada de la Cámara Baja, dijo a Búsqueda que el asunto se abordó en conversaciones informales entre legisladores, en las que planteó su posición. “Yo no estoy de acuerdo” con sancionar a Cairo, “porque el artículo 115 está para situaciones de gravedad excepcional”, explicó Rodríguez, y sostuvo que, si se aplica “con liviandad”, puede generar un efecto boomerang: “Un día lo aplicás vos a otro, pero otro día lo van a aplicar para vos”. El coordinador aseguró que “el caso no encuadra en el 115”, aunque, “si hubiera connotaciones penales”, sería otro el escenario.

El tema salió la semana pasada de la agenda de Vamos Uruguay. Jorge, que fue quien inicialmente esbozó la idea de recurrir al artículo 115, dijo a Búsqueda que ni su sector ni el Partido Colorado están “promoviendo” que Diputados sancione a Cairo, para lo que “se requiere mayoría especial”.

El artículo 115 fue usado por última vez en octubre de 2023 para expulsar del Senado a Gustavo Penadés. Un mes después, Bianchi planteó en X que correspondía “aplicar el artículo 115 de la Constitución por desórdenes de conducta” a Cairo, por entonces diputada, por su forma de protesta contra el gobierno durante la inauguración del Hospital del Cerro.

Bordaberry-Parlamento.jpg Pedro Bordaberry en el Parlamento Javier Calvelo / adhocFOTOS

El proyecto de Bordaberry

El senador colorado Pedro Bordaberry anunció el martes 22 de abril que presentará un proyecto de ley titulado ficha limpia, de idéntico nombre que el que está a estudio del Senado de Argentina, impulsado por el Pro, cuya aprobación afectaría a la expresidenta de ese país Cristina Fernández de Kirchner. El líder de Vamos Uruguay realizó este anuncio durante una conferencia de prensa en la que se oficializó el apoyo de Cabildo Abierto a la candidatura del diputado colorado Walter Cervini a la Intendencia de Canelones. En ese marco, Bordaberry aludió a la renuncia de Cairo, destacó la importancia del proyecto de ley para el ingreso por sorteo o concurso a los gobiernos departamentales —aprobado días después en comisión con votos de Cabildo, colorados y frenteamplistas— y mencionó el propósito de su última propuesta legislativa.

Bordaberry argumenta en la exposición de motivos que “algunos delitos contra la administración pública —como la usurpación de funciones, la usurpación de títulos y el tráfico de influencias— no conllevan automáticamente una sanción que impida a sus autores volver a ocupar cargos públicos, a pesar de la gravedad que tales conductas representan para la institucionalidad democrática”.

El proyecto, al que accedió Búsqueda, modifica el Código Penal al establecer que quienes cometan algunos de estos tres delitos sufrirán “la inhabilitación absoluta para ejercer cargos, empleos u oficios públicos, derechos políticos activos y pasivos, y profesiones académicas, comerciales o industriales por un período de dos a cinco años, contados desde el cumplimiento total de la pena principal”.

En caso de aprobarse, esta ley no afectaría a Cairo, quien no ha sido condenada por ninguno de estos delitos, pero sí impediría, por ejemplo, que la exdiputada blanca Valentina Dos Santos —condenada en julio de 2024 por usurpación de funciones— asuma como secretaria general de la intendencia norteña si Artigas Adelante, su agrupación, la que la promueve para ese cargo, gana la elección departamental.