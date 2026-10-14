El gobierno anuncia megainversión en parque de centros de datos: es “la más grande de la historia”

El gobierno anunció este miércoles 14 una megainversión de US$ 5.700 millones de la multinacional española Solaria, que desarrollará un parque tecnológico de centros de datos en régimen de zona franca y la instalación de parques fotovoltaicos.

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En conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi informó sobre este emprendimiento como la inversión “más grande de la historia” y dijo que significa “sobre todo una señal del Uruguay al mundo”. Señaló que el anuncio no se presenta “como un trofeo ni como contraposición a proyectos históricos del Uruguay o proyectos anteriores”.

Precisó que el proyecto se desarrollará en varias fases, pero que en la primera —que involucra los US$ 5.700 millones de inversión— se crearán 1.500 empleos directos cuando esté en operación, además de los vinculados a los servicios, el transporte, los proveedores y demás. Destacó que serán unos 3.100 puestos en total, con los asociados a la construcción de parques fotovoltaicos.

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Orsi apuntó que el proyecto “encaja a la perfección” con la búsqueda del gobierno de alcanzar “a la innovación, a la economía digital y a la generación de energía”.

Destacó entre las “fortalezas” que ofrece el país la “capacidad de construir acuerdos, sostener políticas y generar confianza” a la población, además de “estabilidad jurídica, democrática, macroeconómica, instituciones que funcionan y que se respetan”.

Tras el discurso, el presidente firmó un acuerdo con el representante de Solaria Energía y Medio Ambiente, que opera hace casi una década plantas solares en Río Negro y Soriano como proveedoras de energía a UTE.

Las fases de la inversión

La primera fase de la inversión, detalla la gacetilla de Presidencia, incluye 200 megavatios de centros de datos y 350 de generación solar. En la segunda fase se sumarán otros 300 megavatios de centros de datos, con posibilidad de ampliar la generación fotovoltaica.

Se prevé que la producción de energía renovable sea en Florida, donde UTE cuenta con infraestructura de red suficiente, y los centros de datos se distribuirán entre Canelones y San José. El parque tecnológico funcionará en régimen de zona franca.

En rueda de prensa, tras el anuncio, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó el concepto de Uruguay como hub: “Con esto se está conformando un ecosistema digital que está combinando la energía que tenemos renovable, las capacidades de red y de talento humano con la tecnología digital”. Y apuntó que la inversión de Solaria será “cinco veces más grande que el data center de Google”.

La jerarca detalló que las obras comenzarían en marzo del año próximo y se refirió al derrame que la megainversión tendrá en la economía en general durante los próximos tres años, ya que quedaría funcionando en 2029-2030. Expresó expectativas del gobierno relacionadas a la “idea” de que “se puede duplicar” el proyecto de inversión en la segunda fase.

Reforzó el mensaje de que se trata de una inversión privada histórica para el país y como punto de comparación recordó que el desarrollo de los parques eólicos, de parte de UTE y de firmas privadas, representó una inversión de US$ 3.000 millones. “Esto está casi duplicando lo que fue la generación eólica en Uruguay. Por eso decimos que es histórico y que es real”, remató.

Según Cardona, las conversaciones con los inversores españoles se desarrollaron durante cinco meses.