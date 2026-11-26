Los viajes oficiales del canciller Mario Lubetkin a Italia quedaron bajo el escrutinio de la oposición y de los medios en los últimos meses. Ante pedidos de acceso a la información y solicitudes de datos parlamentarios, el Ministerio de Relaciones Exterior lleva entregadas tres respuestas con información diferente. La agenda del jerarca tuvo más o menos reuniones según cada una de las contestaciones oficiales, entregadas entre agosto y noviembre, según un análisis de Búsqueda .

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El miércoles 25, la Cancillería volvió a cambiar su versión ante una consulta de Búsqueda . En tres documentos oficiales, aseguró que Lubetkin intervino en una conferencia sobre la futura reconstrucción de Ucrania que tuvo lugar en Roma, pero su participación no aparece en ninguno de los videos de la cumbre. Ante esto, el ministerio dijo primero que el ministro “no intervino” en el evento y luego que sus consideraciones fueron hechas en “reuniones bilaterales” que mantuvo en esa actividad.

A su vez, el ministerio consideró reservados mensajes de coordinación con la embajada uruguaya sobre las misiones y señaló que el canciller no tiene obligación de informar dónde se hospedó ni presentar facturas de esos gastos.

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Después de que Búsqueda informara en junio que Lubetkin había viajado siete veces en misión oficial a Italia, país donde vivió antes de asumir su cargo, en los primeros 14 meses del gobierno, el diputado Walter Verri (Partido Colorado) y el senador Rodrigo Blás (Partido Nacional) elevaron pedidos de informes para tener más detalles de los gastos. Un periodista de Búsqueda , por su parte, presentó dos solicitudes de acceso a la información.

En la respuesta a un pedido amparado en la ley de acceso a la información pública, entregada el 17 de agosto, la Cancillería proporcionó datos que mostraban, entre otras cosas, que el ministro había tenido varios días en Roma sin actividad. En una de sus idas a Italia tuvo cuatro días seguidos sin agenda oficial, mientras que en otra misión de cinco días tuvo solo dos encuentros concentrados en un día. En ambos casos, recibió viáticos diarios.

El 3 de setiembre, después de que Búsqueda informara sobre los días sin agenda, el ministro concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y aprovechó para entregarle en mano a Blás la respuesta a su pedido de informes. En ese documento, había datos de reuniones que no aparecían en la respuesta de agosto.

Así, en la respuesta a Blás, Cancillería aseguró que durante el funeral del papa Francisco, en abril de 2025, “el ministro mantuvo reuniones con diversas autoridades del Vaticano”. En relación con otro viaje, el ministerio agregó actividades, aunque sin demasiados detalles: “El ministro mantuvo reuniones bilaterales con cancilleres y gobernantes de América Latina y el Caribe”.

Fragmento de la respuesta entregada en mano por el canciller al senador Rodrigo Blás.

La tercera versión

El 8 de octubre, la Cancillería entregó al Parlamento la respuesta al pedido de información presentado por Verri. En ella, hay actividades que desaparecen en relación con la segunda versión y otras que se suman.

Así, las reuniones con autoridades del Vaticano durante el funeral del papa, declaradas a Blás, ya no están en la agenda oficial del ministro.

El cambio más grande entre las tres respuestas está vinculado con el cuarto viaje a Italia. En esa ocasión, el canciller estuvo varios días en Roma, aunque de manera intermitente. Usó esa ciudad como base para visitar otras capitales europeas, aunque tenía el costo diario más alto. En la respuesta al pedido de acceso a la información entregada en agosto a un periodista, la secretaría de Estado dijo, entre otras cosas, que Lubetkin estuvo en misión oficial en Roma entre el 6 y el 9 de octubre del 2025 y luego entre el 10 y el 18 de octubre.

Búsqueda informó que no había datos sobre actividades oficiales entre el 11 y el 15 de octubre. Eso cambió cuando Lubetkin fue al Parlamento.

En la respuesta al pedido de informes del senador Blás aparecen actividades antes no declaradas: “Reuniones con empresas interesadas en invertir en Uruguay los días 13 y 14 de octubre”.

Fragmento de la respuesta de Cancillería al senador Rodrigo Blás.

En la respuesta a Verri, la Cancillería fue más allá. Entre el 11 y el 14 de octubre de ese año, dice, “el canciller Lubetkin mantuvo reuniones con dirigentes políticos y empresarios, además realizó nuevas rondas de encuentros bilaterales con el equipo de la Presidencia del gobierno de Italia. Estas gestiones se llevaron a cabo tras su paso por Alemania y de manera previa a las reuniones en Bruselas, con el objetivo de destrabar la firma del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y coordinar los detalles de la visita oficial del presidente de la República a Italia, prevista para iniciar el 16 de octubre”.

En el sexto viaje, del 25 al 30 de abril de este año, la agenda estuvo igual en las dos primeras versiones, mientras que en la tercera aparecieron más encuentros. De acuerdo con la información entregada a Verri, durante una conferencia en la que participó Lubetkin “mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de la región y empresas interesadas en invertir en América Latina”.

Las distintas versiones sobre la conferencia de Ucrania

La tercera misión de Lubetkin a Italia tenía como objetivo su participación en la Conferencia URC2025 sobre la reconstrucción de Ucrania. El ministro viajó el 11 y 12 de julio de 2025, pero la conferencia era el 10 y 11 de julio.

En la primera y tercera versión, dice que “durante las jornadas de trabajo” el ministro “intervino en las instancias destinadas a coordinar compromisos de orden financiero y a proyectar una visión compartida de la comunidad internacional frente al futuro de Ucrania”.

En la segunda versión, la entregada a Blás, Lubetkin “intervino en las instancias destinadas a coordinar la cooperación” y no los “compromisos de orden financiero”.

En dos de las tres respuestas dice que “durante su intervención el canciller reafirmó el compromiso inquebrantable de la República con los principios rectores del derecho internacional, la resolución pacífica de controversias, la cooperación multilateral y el desarrollo sostenible”.

De acuerdo con la agenda oficial de la conferencia, al llegar el 11 de julio y no el 10, Lubetkin se perdió todas las sesiones plenarias dedicadas a las sesiones de los jefes de Estado y de gobierno, a la apertura del “fondo de foro de recuperación” y a la “sesión financiera”.

El día que el ministro llegó a Roma, en la conferencia hubo workshops y paneles con perfiles técnicos. El cierre del evento, ese mismo 11 de julio de 2025, contó con solo dos oradores. Búsqueda intentó encontrar la intervención del ministro en las decenas de horas de video de los distintos paneles que están subidos a la web de la conferencia, pero no tuvo éxito.

En una consulta a Cancillería, Búsqueda planteó las diferencias entre versiones, las fechas y también el hecho de que su intervención no apareciera en los videos del evento. Y preguntó: “¿Puede compartir la Cancillería material sobre la participación efectiva del canciller en las actividades del 11 de julio de 2025 en la conferencia sobre Ucrania?”.

La primera respuesta desde Cancillería fue que “el ministro participó de esa actividad”, pero “no intervino por una consideración estratégica”.

En una repregunta, Búsqueda recordó al ministerio que en las respuestas oficiales dice que el ministro intervino y dio detalles sobre lo que planteó, como el “compromiso inquebrantable de la República con los principios rectores del derecho internacional, la resolución pacifica de controversias, la cooperación multilateral y el desarrollo sostenible”.

La nueva réplica de la Cancillería fue que “el ministro manifestó esos conceptos como la posición de Uruguay en las reuniones bilaterales que mantuvo. No hizo uso de la palabra en la plenaria por una consideración estratégica”.

Minutos más tarde, desde el ministerio enviaron una foto de la acreditación emitida a Lubetkin apoyada sobre un escritorio. Y reiteraron que el ministro concurrió a la conferencia.

Foto de la acreditación del canciller Mario Lubetkin a la cumbre sobre la reconstrucción de Ucrania.

Fuentes diplomáticas dijeron a Búsqueda que funcionarios de la Cancillería en Roma estuvieron a cargo de acreditar a Lubetkin.

Datos reservados

Ante la diferencia entre las dos primeras respuestas, y previo a conocer la tercera versión, Búsqueda pidió a la Cancillería datos complementarios para precisar la agenda del ministro en sus misiones oficiales. Solicitó “información sobre cada una de las reuniones del canciller Lubetkin en Italia, con datos que incluyan: fecha de realización, hora, lugar y participantes. En cada caso, se solicita cualquier documento que sustente la información proporcionada: invitación oficial, mensajes de coordinación u otra documentación que cumpla con el objetivo”.

El ministerio dijo en su contestación, fechada el 3 de noviembre, que “ya ha dado respuesta a una solicitud de idéntico tenor con fecha 17 de agosto de 2026”.

La Cancillería sostuvo, además, que consideraba de “carácter reservado”, las “invitaciones encausadas a través” de la embajada en Italia, así como “los mensajes de coordinación y demás comunicaciones diplomáticas cursadas”.

Fundamentó su respuesta en una resolución ministerial de febrero de 2018 que declaró de carácter reservado por el plazo máximo legal de 15 años “todo mensaje y otras comunicaciones recibidas, enviadas, producidas o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores, que por cualquier medio hayan sido direccionadas desde o hacia esta Secretaría de Estado o se hayan transmitido al interior de la misma, incluyendo a sus Misiones y Consulados en el exterior”.

Reservas y alojamientos sin datos

En su respuesta al senador Blás, el ministerio detalló los gastos del canciller en alojamiento en cada viaje a Italia: US$ 681, US$ 1.833, US$ 3.557, US$ 3.954, US$ 2.017, US$ 763, US$ 825.

Ante esto, en el último pedido de acceso a la información, Búsqueda solicitó “lugar de hospedaje cada día, comprobantes de gastos de hospedaje, que se especifique el mecanismo de reserva del alojamiento para cada caso y cualquier documentación que sustente la información proporcionada respecto al proceso de reserva y gastos de hospedaje”.

En su respuesta, la Cancillería dijo que sus funcionarios “perciben viáticos y deben rendir cuentas mediante declaración jurada, no existiendo obligación legal ni administrativa de informar de manera desagregada el nombre, el lugar específico de hospedaje ni de presentar los comprobantes particulares de dicho gasto”.

En cuanto al mecanismo de reserva de los alojamientos, tampoco dio detalles sobre las decisiones adoptadas en los siete viajes. Se limitó a responder que, “como regla general, su gestión se efectúa bajo la coordinación de la secretaría del señor canciller. Sin perjuicio de ello, y en atención a las particularidades logísticas de cada misión oficial, la reserva puede ser tramitada a través de las misiones diplomáticas o consulares de la República en el exterior, de los organizadores del evento correspondiente, o mediante reserva directa”.

En octubre, el senador Blás presentó un nuevo pedido de informes a la Cancillería por considerar que había recibido información “escueta”. Entre otras cosas, reclamó que se le remitieran “las agendas, invitaciones, confirmaciones, comunicaciones relevantes, pasajes, cotizaciones y comprobantes correspondientes, así como información sobre el alojamiento utilizado en Roma y su costo”. Hasta este miércoles, el senador no recibió la respuesta. El legislador dijo a Búsqueda que está “un poco molesto” por “la falta de interés en aclarar rápidamente el tema, como debería ser”.