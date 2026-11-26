En Uruguay, siete de cada diez hogares bajo la línea de pobreza en los que vive un niño tienen a una mujer sola como adulto referente. En el tercio más pobre de los niños de entre 0 y 4 años, el 41% vive sin su padre. En el tercil más rico esto se da en un tercio: 13%.

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La pobreza tiene rostro de niño. Un niño que vive con una madre sola y que en más de la mitad de los casos no tiene apoyo económico del padre, según estos números surgidos del Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud.

En el panel “Mujeres, políticas públicas y territorio” realizado en la sede del Partido Colorado el lunes 16, la abogada, docente y directora de la Licenciatura en Criminología de la Universidad Católica del Uruguay, Victoria Pasquet, dijo, también apelando a datos oficiales, que el 52% de estas madres no recibe pensión alimenticia alguna para sus hijos. Más de la mitad.

Y, en el caso de que esté dentro del 48% que sí lo recibe, no se puede asegurar que sea el monto que corresponda según los ingresos del padre y las necesidades de los hijos, precisa Pasquet en diálogo con este semanario.

“Si esta situación cambiara, mejoraría hasta la economía del país, se modificarían todas las cifras de pobreza”, asegura Eduardo Cavalli, juez y ministro de uno de los tribunales de Apelaciones de Familia , una de las mayores autoridades nacionales en el asunto. No tiene mucha esperanza de que cambie. “Este es un tema que culturalmente no ha madurado en Uruguay, y me extraña que eso no haya pasado, habiendo tanto movimiento feminista. Si a una persona le roban el celular, algo inaceptable, todos decimos que el ladrón tiene que ir preso. Pero la omisión de los deberes alimentarios por parte de los padres pasa todos los días sin que se escandalice nadie”, agrega a Búsqueda .

Cultural

El tema cultural al que alude Cavalli es visto a diario en los juzgados: “No pago porque no puedo”, “cuando la madre me pide le doy algo”, “no me demuestran qué necesita mi hijo”, “¿para qué le voy a pasar plata si la madre gana más que yo?”. Hay otras frases igualmente equivocadas desde la perspectiva materna: “Yo me voy a encagar”, “la responsable voy a ser yo, y no le quiero terminar debiendo nada”, “si no me da nada, no lo dejo ver al hijo”.

El abogado Ariel Ghans, director del estudio que lleva su apellido, subraya que haya o no intervención de un juez y hayan estado los padres casados o no el padre no conviviente tiene la obligación de pasarle pensión a su hijo. “Esto puede ser un acuerdo de palabra o la sentencia de un juez, que no es más que la declaración de un derecho y una obligación ya existentes”, dice a Búsqueda.

Otra concepción cultural muy presente es que el dinero tiene como destino la madre, cuando los beneficiarios son los hijos. El propio sistema no ayuda a cambiar esta idea, admite Cavalli, cuando se opone el apellido del padre al de la madre en la carátula de los juicios por pensión alimenticia. “Yo siempre pedí a la Corte que pusiera el nombre de los hijos, para que la carátula dijera algo así como ‘Rodríguez vs. Rodríguez’, a ver si el factor psicológico contribuía a centrar el problema”. La situación no cambiaba mucho, reconoce.

No pasar la pensión alimenticia es un delito, resalta a Búsqueda Pedro Martino, defensor de oficio de Familia. Sin embargo, a esta “desidia” se le suma la “inacción” de la Fiscalía. “Si el padre tiene un trabajo registrado en el Banco de Previsión Social (BPS), lo que facilita los descuentos legales, es común que renuncien al otro día que les llega la retención. No nos dejan muchas herramientas para buscar alternativas. El tema lo denunciamos donde corresponde… Pero seguramente tienen otros delitos peores y queda en la nada. Entonces, la gente sabe que si trabaja en negro y no paga (la pensión) no tiene consecuencias”, lamenta.

El “machismo” de no querer pasarle plata “a la madre” suele morir cuando, artículo 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) mediante, se busca subsidiariamente que el aporte lo paguen los abuelos. “Cuando al tipo le tocamos a la mamma ahí aparece la pensión”, comenta el defensor.

Desigualdad

Por solo un niño, si no hay enfermedad que requiera un tratamiento especial, la retención judicial se ubica entre el 20% y el 25% de los ingresos del padre no conviviente. Ese porcentaje va aumentando por número de hijos hasta llegar al 50%, que es el tope legal de retenciones. Eso es en los papeles, porque en la Defensoría Pública, donde se atiende a la población de más bajos recursos, ya se considera como un triunfo conseguir el aporte de una Base de Prestaciones y Contribuciones, considerado el monto mínimo de pensión, que este año está fijado en $ 6.864.

“Dividí eso en 30 y pensá cuánto se le da al hijo por día para todo, comida, vestimenta, pasta de dientes… Claro, en gente que gana $ 20.000 al mes es muchísimo”, razona Martino.

Como en pocos lados, las desigualdades sociales se reflejan acá. En cifras y en modos. El director del estudio Ghans asegura que las pensiones alimenticias de seis cifras, de entre $ 100.000 y $ 200.000 al mes, difícilmente lleguen al juzgado: “Por lo general se arreglan en la oficina, de forma extrajudicial”.

A ninguno de los consultados les llamó la atención el elevado porcentaje de omisos. Sin embargo, Ghans sostiene que hay cosas que han ido “evolucionando” gracias a la creación del Registro Nacional de Obligados Alimentarios en 2017 o a la modificación en 2023 del artículo 60 del CNA, en la que se establecieron más medidas “asegurativas” para el pago de pensión, como la suspensión de la libreta de manejo por hasta seis meses, el cierre de fronteras o el embargo a los bienes. Desde entonces, gracias a posibilidades legales que “duelen mucho” al evasor, “se han logrado mayores cumplimientos”, afirma el abogado. También hay menos, “pero cada tanto se ven”, empresas que hagan trabajar “en negro” al hombre o subdeclaren sus ingresos al BPS.

Aproximadamente en el 80% de los casos en los que trabaja Martino en la Defensoría de Oficio —unos 1.000 al año— es la madre la que solicita judicialmente la pensión. Pero en otros casos —sobre todo cuando hay adicciones involucradas— ellas también abandonan a sus hijos, siendo los abuelos los que piden la tenencia. “Lo que estoy viendo mucho es la degradación de los valores familiares”, afirma.

Pero, a diferencia de lo que ocurre en la órbita civil, en familia la plata es considerada la punta del iceberg. “En este campo juega mucho cómo terminó la relación en la pareja, el resentimiento, el vínculo del hijo, la ‘llenada de cabeza’ de parejas nuevas. Todo es mucho más complicado y la plata es una excusa”, dice Ghans. En los sectores sociales más bajos, agrega, el hijo pasa a ser algo así como el único “bien” de negociación.

Como “bien de negociación”, el no pago de la pensión suele estar de la mano de un impedimento al padre de ver al hijo, algo que se acentúa a menor poder adquisitivo de los exintegrantes de la pareja, coinciden los abogados. “No debería haber relación entre una cosa u otra”, sostiene Martino. Los juzgados, en cambio, también están llenos de historias donde esta relación está bien encima de la mesa. Ghans apunta a otra realidad: no existe mecanismo judicial alguno para hacer que un padre sea un buen padre. “No hay cómo forzar a un padre a ver a su hijo, no hay recurso para eso. Además, sería contraproducente para el niño hacerle compartir una instancia con quien no quiere estar con él. Y esta falta de contacto suele ser una consecuencia del enojo que genera todo lo relacionado con el dinero”, añade.

Y no es la única consecuencia.

Ausencias

En su intervención en la sede colorada, Pasquet lamentó que en Uruguay no se estudie un concepto sobre el cual ya desde mediados del siglo pasado y en Estados Unidos la sociología y las políticas públicas han echado el ojo: fatherlessness, la ausencia paterna y su impacto físico o emocional en el niño.

“¿Por qué hay tantos niños creciendo sin padres en Uruguay? En otros países esto es toda una agenda de investigación nacional que se vincula con un montón de indicadores: criminalidad, violencia y uso de drogas. Acá apenas hay algunos datitos sobre eso”, señaló la abogada. Pasquet habló de otra “deuda” del feminismo: “Hicimos bien en decirles a las mujeres que la maternidad no las define, pero no logramos transmitirles la importancia de la paternidad a los hombres”.

Entre los pocos datos nacionales que hablan de esa relación, Pasquet indicó que, con ambos padres “poco” involucrados en la crianza de sus hijos, el consumo de marihuana de estos últimos se duplica y el de cocaína se multiplica por seis durante la edad liceal respecto a si están “muy” involucrados, según datos de la Junta Nacional de Drogas.

“Un padre que omite su presencia genera daños en la psique de sus hijos”, subraya Cavalli. “¿Cuántos de nuestros jóvenes delincuentes, hacinados en las cárceles, se han criado solo con su madre? Y eso no quiere decir que las madres sean responsables”, agrega.

Es que las madres también están cayendo presas. En Uruguay, las mujeres privadas de libertad pasaron de ser 633 en 2020 a 1.380 en 2025, en poco más de la mitad de los casos (51%) por temas vinculados al microtráfico de drogas. El 84% de ellas tienen hijos. Solo el 19,5% de los hijos de una madre presa están con su padre; el 55,6% —bastante más que la mitad— queda al cuidado de otra mujer de la familia. En su inmensa mayoría son hogares pobres los que alimentan ese 70% que tiene a una mujer —una abuela, una tía o una hermana mayor cuando no puede serlo una madre— como principal cabeza.