El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

Desde las últimas semanas de agosto, el precio del dólar en el mercado local registra movimientos diarios de unos pocos centésimos, reflejando un equilibrio entre las fuerzas de oferta y demanda.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Este miércoles 9, las compraventas de la moneda estadounidense en la plaza uruguaya —mayorista o “interbancaria”— se hicieron a un precio promedio de $ 40,242, un valor apenas 0,06% mayor al de la jornada previa. En lo que va del mes, el tipo de cambio bajó dos centésimos o 0,005%.

Esa evolución del tipo de cambio en Uruguay se apartó, en general, de las tendencias del dólar frente al real brasileño, una de las referencias relevantes para los agentes locales, que ayer subió levemente. También el índice DXY se ubicó en torno a mínimos desde mediados de agosto, influido en parte por la incertidumbre ante el recrudecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente y su efecto en el mercado petrolero.

La semana próxima, la Reserva Federal de Estados Unidos considerará eventuales ajustes en las tasas de interés de referencia para su mercado, ubicadas actualmente en 3,50%-3,75%. Datos de empleo mejores de lo previsto reforzaron la expectativa a favor de un endurecimiento monetario, aunque en los mercados se está a la espera de la medición de la inflación de agosto, que se publicará mañana viernes 11. En los 12 meses cerrados en julio, el Índice de Precios al Consumo en ese país aumentó 3,4%, por encima del objetivo establecido por el banco central federado estadounidense (2%).

Desde hace un tiempo, una parte no menor de la operativa cambiaria mayorista en Uruguay está teniendo lugar por fuera de los ámbitos formales de negociación, en lo que se conoce en la jerga como “over the counter”. En la Bolsa Electrónica (Bevsa), las compraventas de dólares spot totalizaron US$ 543,7 millones en agosto, un 20% por encima del volumen del mismo mes de 2025.

Los montos mensuales totales han sido muy disímiles en lo que va de 2026, con un máximo de US$ 816 millones en marzo.

En cambio, el mercado de contratos de dólares a futuro viene mostrando una tendencia creciente en los meses recientes. De hecho, agosto marcó un récord en toda la historia de Bevsa, con un volumen total de U$S 328,1 millones. En la comparación interanual, la operativa aumentó más de 250%.

Fuentes del mercado dijeron a Búsqueda que el crecimiento de la operativa de futuros de dólares obedece a un mayor conocimiento y disposición al uso de este tipo de coberturas entre los agentes locales, más que a elementos de incertidumbre específicos acerca del tipo de cambio en los próximos meses.

Los contratos a futuro fijan precios para el dólar por debajo de los $ 41 hasta dentro de prácticamente ocho meses hacia delante.

El banco Itaú, por su lado, proyecta que el tipo de cambio cerrará este año en $ 40,5 y que aumentará medio peso en el transcurso de 2027, para terminar en $ 41. En el escenario macro actualizado en un informe difundido esta semana, la institución redujo su proyección de crecimiento económico de 1,2% a 0,8%, dado el nivel de actividad “más débil” de lo previsto en el segundo trimestre y las “señales tempranas de menor dinamismo” al comienzo del tercero.