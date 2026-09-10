Empleados públicos: 32% de los días de licencia médica fueron por “trastornos mentales y del comportamiento”

La “salud mental y el bienestar laboral” son una “línea prioritaria” para la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), y el enfoque de actuación es preventivo, según sus autoridades. Uno de los motivos es que las faltas por esa causa son una proporción significativa en el total, lo cual afecta la gestión en el Estado.

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“Las ausencias por enfermedad no deben ser consideradas exclusivamente como un hecho individual que debe ser administrado por la organización, sino también como una posible señal sobre las condiciones de trabajo y sobre la salud del colectivo laboral”, observó el director de esa repartición, Sergio Pérez, cuando compareció el jueves 3 ante la comisión del Senado que trata el proyecto de Rendición de Cuentas.

Para tratar de identificar “patrones, recurrencias, grupos afectados y posibles relaciones con las condiciones y la organización del trabajo”, la ONSC le solicitó al Banco de Previsión Social (BPS) datos innominados sobre los funcionarios públicos relacionados con sus faltas al trabajo por razones de salud.

Un análisis preliminar mostró que en los poderes Legislativo y Ejecutivo (excluyendo al personal militar), los organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución (sin los bancos estatales y el Instituto Nacional de Colonización), las cinco causales con mayor cantidad de días de licencia médica en 2025 fueron: “Trastornos mentales y del comportamiento” (31,94%); “enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo” (16,24%); “factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud” (9,64%); “enfermedades del sistema respiratorio” (8,93%); y “traumatismo, envenenamiento y algunas otras consecuencias de la causa externa” (7,30%).

El jerarca considera que “con estos datos se refuerza aún más la necesidad de trabajar en el tema de salud mental” en el sector público.

“Alarmas” y elaboración de guías

Pérez había expresado preocupación por el tema en una entrevista con Búsqueda en junio del año pasado. “Tenemos un problema en el Estado, que es un panorama de afectación a muchos trabajadores, que llama a preguntarnos qué pasa acá, ¿por qué hay tantas certificaciones médicas en algunos lugares? Tomemos un ejemplo, el Ministerio del Interior, donde tenés mucha licencia médica pero por salud mental. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de trabajo?, ¿es la sociedad la que ha cambiado?, ¿hay un problema de vocación?, etcétera. Nos prende a todos como ciudadanos las alarmas de por qué está pasando esto. ¿Por qué tanto relieve (de la problemática) en la salud mental en algunos sectores de la población y los índices de suicidio? Es un tema muy serio y queremos invertir mucho en salud mental y atacar este problema que tenemos como sociedad y no le podemos escapar. Que no quede solamente un seguimiento estadístico”, señaló entonces.

Ante los legisladores, enumeró una serie de acciones tomadas en esa dirección. Indicó, entre otras cosas, que en 2025 su oficina organizó, junto con el Ministerio de Salud Pública, las Primeras Jornadas de Salud Mental en el Ámbito Público, e informó que el mes que viene se realizará una nueva edición, en Fray Bentos. También anunció que se elaborará una “guía de pautas orientadoras para abordar temas de salud mental en el ámbito laboral. La formación constituye también una herramienta de prevención”.

Certificaciones y un panorama “alarmante”

Un informe de la ONSC presentado junto con el proyecto de Rendición de Cuentas de 2025 consignó que la mitad (50,4%) de los trabajadores de incisos abarcados por el Presupuesto Nacional se ausentó por enfermedad alguna vez durante ese año, cifra algo menor que la de 2024 (53,7%). Entre quienes tuvieron licencia médica en 2025, el promedio de días de certificación fue de 32,40 (que se comparan con 31,22 de 2024).

Del análisis surge que el lunes fue el día con mayor volumen de solicitudes de certificación en la semana, con un 24%, y la evolución es decreciente en las siguientes jornadas. Esta tendencia no varía con relación a años anteriores.

A su vez, de mayo a octubre fueron los meses con mayores porcentajes de solicitudes en 2025, acumulando un 62,5% del total.

El senador colorado Robert Silva aludió a algunos datos del reporte ante las autoridades de la ONSC. “Realmente, estoy muy preocupado por este informe”, dijo, y se refirió, por ejemplo, al hecho de que los días por certificación, en el “conjunto del Estado, alcanzaron la cifra de 4.511.740 en el 2025, el más alto en los últimos cinco años, superando, incluso, el pico de la pandemia del año 2022, que fueron 4.507.438”.

“La educación sigue galopando en licencias médicas”, comentó el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Agregó: “El panorama general es muy alarmante. Como digo muchas veces, uno se compara con lo que conoce y qué mejor que compararse a uno mismo por el lugar en el que estuvo. En su momento, se calculó que las licencias totales de los docentes —no solo las médicas— en la ANEP eran casi el 10% de los US$ 2.400 millones (de costo asociado a las certificaciones). Estamos hablando de US$ 200 millones solo en la ANEP. Entonces, realmente es un tema complejo”.

“Esta situación nos llama a gritos. Como todos sabemos, hay muchas licencias que son justificadas y que tienen toda la razón de ser, pero hay otras que quizás no lo sean tanto”, señaló Silva, y entregó una decena de preguntas a las autoridades de Servicio Civil para que respondan por escrito.