Funcionarios públicos: el Ejecutivo quiere hacer reformas en oficinas donde se juegan “elementos cruciales”
Para el ministro de Economía, la posibilidad de tener un sistema de carrera única “es muy difícil de implementar”, por lo que impulsará transformaciones en organismos específicos, como se hizo décadas atrás en el BPS y la DGI
El ministro Oddone ingresando a la Torre Ejecutiva.
Las cuestiones relacionadas con los funcionarios públicos no son, estrictamente, un área de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, ante un planteo de un legislador opositor en su visita a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado del lunes 27, el titular de esa cartera, Gabriel Oddone, realizó algunas definiciones.
“Me atrevo a opinar porque en el pasado —en mi vida anterior (como consultor privado)— trabajé mucho sobre esto. De hecho, trabajé para el Cepre (Comisión para la Reforma del Estado)”, dijo, y avanzó. “La experiencia en Uruguay —se lo dije a Conrado Ramos (entonces director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSC) cuando inició este proceso— de hacer una reforma del servicio civil, de la carrera horizontal para todos los incisos, es algo altamente desaconsejable y ese fue el camino que el gobierno (anterior) decidió cuando encomendó este trabajo. Yo advertí que cuando estuvieran terminadas todas las recomendaciones, también estaría terminado el período de gobierno y, además, con una dificultad enorme de implementación”, recordó.
Para el ministro, la “historia de Uruguay demuestra que es mucho más eficaz ir por la particularidad” que tiene su servicio civil, donde “muchos de los empleados públicos tienen múltiple empleo y, por tanto, tienen mercados de referencia cuyos costos de oportunidad son muy distintos y la posibilidad de tener un sistema de carrera única es muy difícil de implementar”.
Oddone mencionó “buenos ejemplos” del pasado de reformas en áreas u organismos específicos, como el caso del Banco de Previsión Social “en la década del 90 y de la DGI a principios del año 2000”. Allí las transformaciones de la carrera se hicieron “introduciendo incentivos y regímenes que son específicos. Ese es el camino que creo hay que seguir y es la discusión que hemos tenido con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre cómo hay que caminar. Hay que elegir cuáles son las cuatro o cinco unidades ejecutoras donde el país se juega elementos cruciales. Siempre pongo el mismo ejemplo, el de Sanidad Animal, porque es un lugar clave. Por tanto, debemos tener una carrera transparente, bien paga, remunerada, con incentivos adecuados y no dependiendo de terceros, porque es un lugar estratégico para Uruguay. Hay muchos otros, pero este es un ejemplo”.
Según el ministro de Economía, “es mucho más fácil reformar eso que intentar hacer una reforma del servicio civil en su conjunto. Ese es el camino que yo pretendo defender e impulsar y que hemos estado conversando en el ámbito de Presidencia de la República”.
Reforma aprobada pero sin implementación
Ramos, el primer director de la ONSC durante la administración pasada, impulsó un proyecto de nueva carrera administrativa donde cada funcionario tuviera asociada una ocupación y pudiera moverse de forma vertical al ascender a otras ocupaciones o a niveles más especializados. También concebía la carrera horizontal, a través de la promoción del empleado público.
Cada ocupación tenía un correlato salarial de manera transversal a partir de una valoración ponderando la experiencia, la formación, la complejidad, la autonomía, la responsabilidad y las condiciones objetivas para el desarrollo del trabajo.
Esa reforma se transformó en ley, pero su implementación quedó abierta a lo que dispusiera el gobierno entrante. La postura de las nuevas autoridades es contraria, por lo cual esa norma parece camino a quedar en la nada.
El actual director de la ONSC, Sergio Pérez, cuestionó en una entrevista con Búsqueda en junio que en esa ley "se dispone una carrera administrativa, se regula una carrera administrativa, pero tampoco se le asignan recursos. Tampoco está claro si esa carrera administrativa tiene el consenso de los trabajadores para llevarla adelante. Es decir, ¿qué tan interesante puede resultar una carrera administrativa que en el colectivo resulte interesante a 1.000 o 1.500 funcionarios? ¿Cómo medís económicamente qué incremento presupuestal se precisa para aplicarla? ¿Esta carrera administrativa llegó después de una larga negociación colectiva? Hay cantidad de cosas que son importantes".
Ese jerarca entiende que, para que prospere una carrera administrativa, es necesario que "la gente se convenza de su funcionalidad, de que es buena y que le permita hacer una carrera realmente. Si no, puede llegar a pasar que el funcionario se pregunte: ´¿Y a mí qué me reporta aspirar a ascender a este grado si la diferencia salarial que tengo es menor para el nivel de responsabilidades que asumo?´”. Por ello, en su opinión, este aspecto sería parte de la discusión con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado.