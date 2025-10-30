Funcionarios públicos: el Ejecutivo quiere hacer reformas en oficinas donde se juegan “elementos cruciales”

Para el ministro de Economía, la posibilidad de tener un sistema de carrera única “es muy difícil de implementar”, por lo que impulsará transformaciones en organismos específicos, como se hizo décadas atrás en el BPS y la DGI

Las cuestiones relacionadas con los funcionarios públicos no son, estrictamente, un área de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, ante un planteo de un legislador opositor en su visita a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado del lunes 27, el titular de esa cartera, Gabriel Oddone, realizó algunas definiciones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“Me atrevo a opinar porque en el pasado —en mi vida anterior (como consultor privado)— trabajé mucho sobre esto. De hecho, trabajé para el Cepre (Comisión para la Reforma del Estado)”, dijo, y avanzó. “La experiencia en Uruguay —se lo dije a Conrado Ramos (entonces director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSC) cuando inició este proceso— de hacer una reforma del servicio civil, de la carrera horizontal para todos los incisos, es algo altamente desaconsejable y ese fue el camino que el gobierno (anterior) decidió cuando encomendó este trabajo. Yo advertí que cuando estuvieran terminadas todas las recomendaciones, también estaría terminado el período de gobierno y, además, con una dificultad enorme de implementación”, recordó.

Para el ministro, la “historia de Uruguay demuestra que es mucho más eficaz ir por la particularidad” que tiene su servicio civil, donde “muchos de los empleados públicos tienen múltiple empleo y, por tanto, tienen mercados de referencia cuyos costos de oportunidad son muy distintos y la posibilidad de tener un sistema de carrera única es muy difícil de implementar”.

Oddone mencionó “buenos ejemplos” del pasado de reformas en áreas u organismos específicos, como el caso del Banco de Previsión Social “en la década del 90 y de la DGI a principios del año 2000”. Allí las transformaciones de la carrera se hicieron “introduciendo incentivos y regímenes que son específicos. Ese es el camino que creo hay que seguir y es la discusión que hemos tenido con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre cómo hay que caminar. Hay que elegir cuáles son las cuatro o cinco unidades ejecutoras donde el país se juega elementos cruciales. Siempre pongo el mismo ejemplo, el de Sanidad Animal, porque es un lugar clave. Por tanto, debemos tener una carrera transparente, bien paga, remunerada, con incentivos adecuados y no dependiendo de terceros, porque es un lugar estratégico para Uruguay. Hay muchos otros, pero este es un ejemplo”.

Según el ministro de Economía, “es mucho más fácil reformar eso que intentar hacer una reforma del servicio civil en su conjunto. Ese es el camino que yo pretendo defender e impulsar y que hemos estado conversando en el ámbito de Presidencia de la República”.